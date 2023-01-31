Тарасова об инициативе министра спорта Польши: «Поляки нас всегда не любили. Но мы будем выступать под нейтральным флагом»

Теги Татьяна Тарасова Олимпийская сборная России Политика Спорт-Экспресс Камиль Бортничук Фигурное катание

Заслуженный тренер СССР Татьяна Тарасова высказалась об инициативе министр спорта Польши Камиля Бортничука, который выступил с предложением создать коалицию против участия сборной России в Олимпиаде-2024.

«Они нас ненавидят. Поляки нас всегда не любили. Но мы будем выступать под нейтральным флагом», — сказала Тарасова. 

25 января Международный олимпийский комитет (МОК) сообщил, что оценит возможность выступления россиян и белорусов в нейтральном статусе – при соблюдении атлетами строгих правил.

МОК выставил России политические условия. Что теперь будет?

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8 комментариев

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KMR
Так гордо - под нейтральным флагом,без гимна,в белой тряпке!
+4
0
+4
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Александр Константинов
Зачем нам любовь поляков? Пока мы сами не полюбим свой триколор, никто нас любить не будет.
+6
0
+6
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Alexey Belskiy
Юлия Шишкина никогда не выступала под нейтральным флагом,а теперь она шикарный визажист и бровист и надеюсь я ее и на роликах научу кататься не хуже чем на коньках для шорт трека.
0
-2
-2
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Маргарита В Сафронова
А кого поляки любят?
+2
-4
-2
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Black square
Вас ещё никуда не пустили, где вы уже собрались выступать?
+2
-2
0
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Katerina Sunny
Кому бы говорить про любовь, но только не Тарасовой. Она и своих-то любит избирательно.
+2
-3
-1
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frol92
2018- фу, как нам выступать под белым флагом целых 6 лет, это унизительно
2022(начало) - ну все, на следующую олимпиаду поедем с флагом и гимном.
2023 - пустите нас хотя бы под белым флагом

Вот это я понимаю эмоциональные американские горки, многоходовочка, иначе и не скажешь
+2
-5
-3
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Realist2022
Только поляки не любят не всех россиян, а только больных имперскостью и шовинизмом, ну и которые, приезжая в Польшу, лезут со своим уставом в чужой, т.е. польский, огород.
+7
-6
+1
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