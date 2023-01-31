Тарасова об инициативе министра спорта Польши: «Поляки нас всегда не любили. Но мы будем выступать под нейтральным флагом»
Заслуженный тренер СССР Татьяна Тарасова высказалась об инициативе министр спорта Польши Камиля Бортничука, который выступил с предложением создать коалицию против участия сборной России в Олимпиаде-2024.
«Они нас ненавидят. Поляки нас всегда не любили. Но мы будем выступать под нейтральным флагом», — сказала Тарасова.
25 января Международный олимпийский комитет (МОК) сообщил, что оценит возможность выступления россиян и белорусов в нейтральном статусе – при соблюдении атлетами строгих правил.
2022(начало) - ну все, на следующую олимпиаду поедем с флагом и гимном.
2023 - пустите нас хотя бы под белым флагом
Вот это я понимаю эмоциональные американские горки, многоходовочка, иначе и не скажешь