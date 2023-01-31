Тарасова об инициативе министра спорта Польши: «Поляки нас всегда не любили. Но мы будем выступать под нейтральным флагом»

Заслуженный тренер СССР Татьяна Тарасова высказалась об инициативе министр спорта Польши Камиля Бортничука, который выступил с предложением создать коалицию против участия сборной России в Олимпиаде-2024.

«Они нас ненавидят. Поляки нас всегда не любили. Но мы будем выступать под нейтральным флагом», — сказала Тарасова.

25 января Международный олимпийский комитет (МОК) сообщил, что оценит возможность выступления россиян и белорусов в нейтральном статусе – при соблюдении атлетами строгих правил.

МОК выставил России политические условия. Что теперь будет?