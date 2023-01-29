РУСАДА дважды проверило Валиеву на допинг за последние два месяца 2022 года
Российское антидопинговое агентство (РУСАДА) за два последних месяца 2022 года дважды проверило фигуристку Камилу Валиеву.
Всего в 2022 году РУСАДА тестировало Валиеву трижды, первый раз это произошло в июле, второй и третий – в ноябре и декабре.
Валиева на Олимпиаде-2022 в Пекине в составе сборной России выиграла золото в командном турнире, но медали вручены не были, так как в отношении Валиевой началось антидопинговое расследование.
В январе 2023-го стало известно, что дисциплинарный антидопинговый комитет РУСАДА признал Валиеву невиновной в нарушении антидопинговых правил.
При этом победа фигуристки на чемпионате России-2022 (в день сдачи положительной пробы) была аннулирована.
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РУСАДА говорило про Турцию, с которой есть авиасообщение.
"Всего в декабре Российское антидопинговое агентство протестировало 22 российских фигуристов. Кроме Валиевой проверку прошли Софья Акатьева (второй раз в 2022 году), Андрей Багин, Егор Базин, Александра Бойкова, Александр Галлямов, Петр Гуменник (4), Макар Игнатов (3), Денис Ходыкин (3), Майя Хромых (3), Елизавета Худайбердиева, дважды - Марк Кондратюк (6) и Евгений Семененко (4), Артем Ковалев, Дмитрий Козловский, Агнета Латушкина, Анастасия Мишина, София Муравьева, Александр Самарин (3), Александра Трусова (5), Софья Тютюнина и Матвей Ветлугин.
Всего за 12 месяцев 2022 года РУСАДА протестировало 62 отечественных фигуристов. "