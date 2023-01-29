РУСАДА дважды проверило Валиеву на допинг за последние два месяца 2022 года

Российское антидопинговое агентство (РУСАДА) за два последних месяца 2022 года дважды проверило фигуристку .

Всего в 2022 году тестировало Валиеву трижды, первый раз это произошло в июле, второй и третий – в ноябре и декабре.

Валиева на Олимпиаде-2022 в Пекине в составе сборной России выиграла золото в командном турнире, но медали вручены не были, так как в отношении Валиевой началось антидопинговое расследование.

В январе 2023-го стало известно, что дисциплинарный антидопинговый комитет РУСАДА признал Валиеву невиновной в нарушении антидопинговых правил.

При этом победа фигуристки на чемпионате России-2022 (в день сдачи положительной пробы) была аннулирована.