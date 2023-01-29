РУСАДА дважды проверило Валиеву на допинг за последние два месяца 2022 года

Теги сборная России допинг РУСАДА Камила Валиева Фигурное катание

Российское антидопинговое агентство (РУСАДА) за два последних месяца 2022 года дважды проверило фигуристку Камилу Валиеву

Всего в 2022 году РУСАДА тестировало Валиеву трижды, первый раз это произошло в июле, второй и третий – в ноябре и декабре.

Валиева на Олимпиаде-2022 в Пекине в составе сборной России выиграла золото в командном турнире, но медали вручены не были, так как в отношении Валиевой началось антидопинговое расследование. 

В январе 2023-го стало известно, что дисциплинарный антидопинговый комитет РУСАДА признал Валиеву невиновной в нарушении антидопинговых правил.

При этом победа фигуристки на чемпионате России-2022 (в день сдачи положительной пробы) была аннулирована.

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19 комментариев

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Лакс
Ответ Лакс
спортс мог бы привести цифры и по менее хайповым фигуристам, а именно: "Всего в декабре Российское антидопинговое агентство протестировало 22 российских фигуристов. Кроме Валиевой проверку прошли Софья Акатьева (второй раз в 2022 году), Андрей Багин, Егор Базин, Александра Бойкова, Александр Галлямов, Петр Гуменник (4), Макар Игнатов (3), Денис Ходыкин (3), Майя Хромых (3), Елизавета Худайбердиева, дважды - Марк Кондратюк (6) и Евгений Семененко (4), Артем Ковалев, Дмитрий Козловский, Агнета Латушкина, Анастасия Мишина, София Муравьева, Александр Самарин (3), Александра Трусова (5), Софья Тютюнина и Матвей Ветлугин. Всего за 12 месяцев 2022 года РУСАДА протестировало 62 отечественных фигуристов. "
И очевидно что с ЧР22 так же была отправлена проба не только Валиевой, а большая партия проб и обязательно пробы кандидатов на ОИ потому что ИТА поручило это РУСАДА. И вся партия ЧР22 зависла в лабе, и поэтому неуместны вопли фанатов других девочек о допуске на командник Валиевой без результата декабрьской пробы.
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expertmer2020
17 мгновений допинга - дарю тему.
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grey9610212
"Мгновенья счастья на подъём ленивы..."
Ф. Петрарка из сонета на жизнь мадонны Лауры
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шампион
Нужно срочно снимать новый клип
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-1
-1
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lammi
Ответ Маргарита Михайловна
Зато они могут заранее предупредить чтобы вывела или вообще подменить пробу.
Не могут, от них зависят сотни спортсменов. Вада бдит и малейший намек продление бана: отсюда и до обеда.
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Лакс
Ответ expertmer2020
Интересно, лаба проверила пробы?
Сейчас отправляют в другие лабы, не в шведскую. )
РУСАДА говорило про Турцию, с которой есть авиасообщение.
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Оскар Муравьев
Поздно проверять допинг был
+3
-3
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Vladimir Arutin
Ответ Товарищ Майор.
То есть серебро ЧР 2023 и восстановление квадов было без допинга?? Как же так - скажут хейтеры
Серебро да, было без допинга . А с июля до ноября, когда квады восстанавливались время было .
+7
-5
+2
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Маргарита Михайловна
Ответ lammi
Русада не восстановлена в правах, то есть все пробы должна выслать в другую лабораторию, к которой вада претензий не имеет. А если Русада проверяет самостоятельно - это ничего не значащий пшик.
Зато они могут заранее предупредить чтобы вывела или вообще подменить пробу.
+5
-7
-2
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Лакс
спортс мог бы привести цифры и по менее хайповым фигуристам, а именно:
"Всего в декабре Российское антидопинговое агентство протестировало 22 российских фигуристов. Кроме Валиевой проверку прошли Софья Акатьева (второй раз в 2022 году), Андрей Багин, Егор Базин, Александра Бойкова, Александр Галлямов, Петр Гуменник (4), Макар Игнатов (3), Денис Ходыкин (3), Майя Хромых (3), Елизавета Худайбердиева, дважды - Марк Кондратюк (6) и Евгений Семененко (4), Артем Ковалев, Дмитрий Козловский, Агнета Латушкина, Анастасия Мишина, София Муравьева, Александр Самарин (3), Александра Трусова (5), Софья Тютюнина и Матвей Ветлугин.
Всего за 12 месяцев 2022 года РУСАДА протестировало 62 отечественных фигуристов. "
+7
0
+7
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lammi
Ответ Маргарита Михайловна
Ну это же РУСАДА. Они Валиеву курируют и прикрывают. Поэтому нельзя быть уверенными что Валиева не на допинге.
Русада не восстановлена в правах, то есть все пробы должна выслать в другую лабораторию, к которой вада претензий не имеет. А если Русада проверяет самостоятельно - это ничего не значащий пшик.
+10
0
+10
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asusp527
Ответ lammi
Это пожалуй самый интересный вопрос.
Самый интересный вопрос- почему лишили титула ЧР. Ведь пробы все были чистые якобы.
+2
-6
-4
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asusp527
Умора: что нам ваши лаборатории, мы свми проверяли и ничего не нашли. Выгораживть будут до последнего. Быть ей ОЧ на территории России. И команде бедной тоже...
+6
-8
-2
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lammi
Ответ expertmer2020
Интересно, лаба проверила пробы?
Это пожалуй самый интересный вопрос.
+2
-1
+1
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Маргарита Михайловна
Ну это же РУСАДА. Они Валиеву курируют и прикрывают. Поэтому нельзя быть уверенными что Валиева не на допинге.
+8
-10
-2
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
expertmer2020
Интересно, лаба проверила пробы?
+1
-1
0
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Товарищ Майор.
То есть серебро ЧР 2023 и восстановление квадов было без допинга?? Как же так - скажут хейтеры
+8
-7
+1
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Маргарита В Сафронова
Хорошо хоть не за последние два дня. А Ками, по-прежнему, выигрывает и занимает высокие места с квадами.
+1
-8
-7
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RS97
Не фига себе!)
0
0
0
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