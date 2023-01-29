Нэтан Чен побывал на приеме у Джо Байдена в честь Китайского Нового года
Олимпийский чемпион Нэтан Чен побывал в Белом доме на приеме у президента Джо Байдена в честь Китайского Нового года.
«Встретил нескольких президентов и первых леди. Это первое празднование Китайского нового года в Белом доме.
Я не знаю, кто научил меня так стоять», – написал Чен в соцсети.
И имейте ввиду, китайцы не настолько глупые, чтобы слепо верить бредням про технологии, которым "аналогов нет" в мире.
Меня тоже раздражали эти патлы, которые ему не идут 😆
Так гораздо лучше