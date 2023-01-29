Нэтан Чен побывал на приеме у Джо Байдена в честь Китайского Нового года

Олимпийский чемпион побывал в Белом доме на приеме у президента Джо Байдена в честь Китайского Нового года.

«Встретил нескольких президентов и первых леди. Это первое празднование Китайского нового года в Белом доме.

Я не знаю, кто научил меня так стоять», – написал Чен в соцсети.