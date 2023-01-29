Нэтан Чен побывал на приеме у Джо Байдена в честь Китайского Нового года

Теги фото сборная США мужское катание Нэтан Чен Джо Байден Фигурное катание

Олимпийский чемпион Нэтан Чен побывал в Белом доме на приеме у президента Джо Байдена в честь Китайского Нового года. 

«Встретил нескольких президентов и первых леди. Это первое празднование Китайского нового года в Белом доме.

Я не знаю, кто научил меня так стоять», – написал Чен в соцсети. 

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39 комментариев

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juliamart
Ответ Realist2022
Байден СВО где-то устраивал? Байден куда-то ЧВК или регулярную армию США отправлял, чтобы силой в соответствующей стране назначить марионеточное правительство? В период президентства Байдена количество штатов США увеличилось в результате проведения псевдореферендумов?
Нет, он только отправляет танки с ракетами убивать мирных жителей на Донбассе, также как и его предшественники - в другие страны, в наилучших демократических традициях Сша.
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Irina Kistler
Ответ Realist2022
А 24.02.2022 ничего не случилось?
Начало масленичной недели было + World Bartender Day
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Iuliia Timofeyeva
Ответ lala630312
Есть ли уйгуры в Белом доме?
А уйгуры-трансгендеры?
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Realist2022
Ответ Ксения Маркова
Скажите, пожалуйста, что вы шутите.
Я просто сказал человеку, какие вопросы надо ему себе-любимому задать, прежде чем задумываться, почему для американцев нормально ходить в Белый Дом, а когда наши спортсмены ходят в Кремль, то это считается негативом.
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Realist2022
Ответ orlitza
Это другое. Наших спортсменов "доброжелатели" своей страны корят (мягко сказано) за участие в официальных мероприятиях, а здесь всё хорошо. И действительно хорошо. Президент страны оценивает успехи гражданина своей страны.
Только не надо путать страну и власть. Я понимаю, что пресмыкание перед властью во все годы у немалого числа наших соотечественников на генном уровне было.
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шампион
Чен за один визит успел встретиться с двумя самыми позорными президентами Америки.
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На Пекин
Юморист, обыграл свою неловкость)
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Ксения Маркова
Ответ Realist2022
Байден СВО где-то устраивал? Байден куда-то ЧВК или регулярную армию США отправлял, чтобы силой в соответствующей стране назначить марионеточное правительство? В период президентства Байдена количество штатов США увеличилось в результате проведения псевдореферендумов?
Скажите, пожалуйста, что вы шутите.
+4
-1
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Realist2022
Ответ Allbee
Жизни иракцев, ливийце не важны, никто ж не осудил , да? Нормуль?
Почитайте о событиях в Ливии, Сирии, Ираке в разных источниках информации, а не слепо верьте тому, что в наших новостях в те годы рассказывали.
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Realist2022
Ответ Tanzoli*
Да вроде все претензии к белому дому, а не к Чену)))
А не приходит мысли в головы, что К СЕБЕ-ЛЮБИМЫМ в первую очередь претензии предъявлять надо?
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Realist2022
Ответ Илона Савельева
Претензии не к Чену, а к тому, что во всем мире топ-спортсмены ходят на официальные мероприятия, но только в случае с Россией это осуждается, а на спортсменов вешаются ярлыки соучастников действий власти с требованиями не допускать их до международных турниров.
А 24.02.2022 ничего не случилось?
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Realist2022
Ответ Оскар Муравьев
Вот и пример американцы ходят к своему презику а нашим спорсменам нельзя типа.. Почему такое лицемерие
Байден СВО где-то устраивал? Байден куда-то ЧВК или регулярную армию США отправлял, чтобы силой в соответствующей стране назначить марионеточное правительство? В период президентства Байдена количество штатов США увеличилось в результате проведения псевдореферендумов?
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Realist2022
Ответ Tanzoli*
Ишь ты, Белый дом решил дружить с Китаем штоли? Штоли против нас? 😂Ага, китайцы не такие дураки, новый год конечно празднуйте, но армии врозь😂
Китайцам нужны технологии, инженерные и пр. разработки, а также люди типа главного дизайнера Бентли, РоллсРойса и т.п. Ну и премиальный рынок сбыта - властям Китая 1.5 миллиарда людей "кормить" надо. Сейчас в Китае идёт работа над системами типа "умный город", которая будет встроена в большую систему 6G. И что самое главное в 6G? Правильно, децентрализация. Так вот и подумайте, что им надо от страны отставшей уже на 50 лет и подчиняющейся воле одного не совсем адекватного человека?
И имейте ввиду, китайцы не настолько глупые, чтобы слепо верить бредням про технологии, которым "аналогов нет" в мире.
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Tanzoli*
Ответ Olga.t
Нейтан вроде никогда и ничего плохого не говорил о наших спортсменах, даже наоборот. Почему столько претензий и ненависти к нему в комментариях?
Да вроде все претензии к белому дому, а не к Чену)))
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Syndycate
Ответ passer-by
А почему на спортс нет новости и видео, как финское страшилище трансгендер каталось на церемонии открытия чемпионата Европы?
Видимо подумали, что даже для спортса это лютый кринж)
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Tanzoli*
Ишь ты, Белый дом решил дружить с Китаем штоли? Штоли против нас? 😂Ага, китайцы не такие дураки, новый год конечно празднуйте, но армии врозь😂
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+7
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Оскар Муравьев
Вот и пример американцы ходят к своему презику а нашим спорсменам нельзя типа.. Почему такое лицемерие
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Блинчик
Спокойно! Лично Чен уже ни на какие соревнования никогда не поедет.
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-4
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Блинчик
Будущий президент Америки. Скриньте.)
+3
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0
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Илона Савельева
Ответ Olga.t
Нейтан вроде никогда и ничего плохого не говорил о наших спортсменах, даже наоборот. Почему столько претензий и ненависти к нему в комментариях?
Претензии не к Чену, а к тому, что во всем мире топ-спортсмены ходят на официальные мероприятия, но только в случае с Россией это осуждается, а на спортсменов вешаются ярлыки соучастников действий власти с требованиями не допускать их до международных турниров.
+20
-4
+16
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Darth_Pershman
Ой, а кто там весной поносить наших спортсменов на приёме у президента? Или это "этодругое"?
+11
-4
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Блинчик
Ахахахахахах! Вот это анекдот!
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Спорт_в_массы
Ответ Olga.t
Нейтан вроде никогда и ничего плохого не говорил о наших спортсменах, даже наоборот. Почему столько претензий и ненависти к нему в комментариях?
не к Чену лично - он всегда был суперкорректен, а к медийному осуждению наших спортсменов, когда они взаимодействовали с властью на офиц.приёмах.
+20
-4
+16
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Gemma157
Ответ Sincere
Наконец-то подстригся)
+100!)
Меня тоже раздражали эти патлы, которые ему не идут 😆
Так гораздо лучше
+8
-3
+5
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Спорт_в_массы
Ответ Кот по кличке Кот
От него лично были такие претензии?)
нет, конечно.
+2
-1
+1
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