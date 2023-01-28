Кадырова и Колесов не выступят в произвольной программе на чемпионате Санкт-Петербурга из-за температуры у партнера
Ясмина Кадырова и Валерий Колесов снялись с произвольной программы на чемпионате Санкт-Петербурга.
«У Валерия поднялась температура, решили не рисковать здоровьем», – сообщил тренер пары Артур Минчук.
Фигуристы шли пятыми (последними) после короткой программы.
Чемпионат Санкт-Петербурга-2023. Мишина и Галлямов лидируют после короткой программы с баллами выше мирового рекорда, Бойкова и Козловский – 2-е
Пожалуйста, берегите Сашу/Диму и Настю/Сашу!)
P.S. Ощущение, что на КПК многие хватанули вирус.