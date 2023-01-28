Кадырова и Колесов не выступят в произвольной программе на чемпионате Санкт-Петербурга из-за температуры у партнера

Теги сборная России пары Артур Минчук Валерий Колесов Ясмина Кадырова чемпионат Санкт-Петербурга Фигурное катание

Ясмина Кадырова и Валерий Колесов снялись с произвольной программы на чемпионате Санкт-Петербурга.

«У Валерия поднялась температура, решили не рисковать здоровьем», – сообщил тренер пары Артур Минчук.

Фигуристы шли пятыми (последними) после короткой программы.

Чемпионат Санкт-Петербурга-2023. Мишина и Галлямов лидируют после короткой программы с баллами выше мирового рекорда, Бойкова и Козловский – 2-е

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7 комментариев

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Alla Belova
Ответ Купаюсь в проруби
Вообще, безотносительно ФК в Питере целая эпидемия сейчас на пике, многие коллеги из Питерского филиала очень тяжело болеют🥺
У нас какая - то непрекращающаяся эпидемия с октября, болеет огромное количество людей, причём, не успевая поправиться до конца и восстановиться, заболевают будто тем же самым, с теми же симптомами, и довольно тяжело, с осложнениями. Так что каждый раз выписывают антибиотики - всё перекидывается на бронхит, гайморит, если не ещё хуже. И ни конца, ни края...
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Купаюсь в проруби
Ответ Defender64
Петербургский штамм короновируса?
Вообще, безотносительно ФК в Питере целая эпидемия сейчас на пике, многие коллеги из Питерского филиала очень тяжело болеют🥺
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Лутц-Ритт
Жаль...
Пожалуйста, берегите Сашу/Диму и Настю/Сашу!)
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Анастасия Внукова
у Валерия и Пети один вирус? Много наших полегло после КПК.
+2
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Defender64
Петербургский штамм короновируса?
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Купаюсь в проруби
Здоровья. По прокату видно было, что что-то не так у ребят.
P.S. Ощущение, что на КПК многие хватанули вирус.
+7
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HoratioH
Кадырова не родственница академика?
0
-5
-5
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