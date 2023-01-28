Репонд о бронзе ЧЕ-2023: «Мне очень нравится кататься перед полным залом, поэтому впечатления сумасшедшие. Знала, что мне нужен чистый прокат – и я это сделала»

Швейцарская фигуристка поделилась эмоциями после того, как завоевала бронзу на чемпионате Европы в Эспоо, передает корреспондент Sports.ru Майя Багрянцева.

«Честное слово, это лучше, чем день рождения. Я так счастлива! Сегодня невероятный день, это же мой первый чемпионат Европы, а я всю жизнь мечтала сюда попасть.

Нервничала ли я? Немного, но не больше, чем обычно. Гораздо больше было радостного возбуждения. Мне очень нравится кататься перед полным залом, поэтому впечатления сумасшедшие. Это совсем не похоже на шоу, тут все по-другому – и мне это так нравится. Я знала, что мне очень нужен чистый прокат сегодня – и я это сделала, ура!

Это очень удачный чемпионат для швейцарского фигурного катания – вчера бронза Лукаса (Бричги), сегодня моя. Это просто здорово. Впереди юниорский чемпионат мира, и, может, меня решат послать на взрослый чемпионат мира тоже. Надеюсь», – сказала Репонд.

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