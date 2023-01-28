Репонд о бронзе ЧЕ-2023: «Мне очень нравится кататься перед полным залом, поэтому впечатления сумасшедшие. Знала, что мне нужен чистый прокат – и я это сделала»

Теги чемпионат Европы по фигурному катанию сборная Швейцарии женское катание Лукас Бричги Кимми Репонд Фигурное катание

Швейцарская фигуристка Кимми Репонд поделилась эмоциями после того, как завоевала бронзу на чемпионате Европы в Эспоо, передает корреспондент Sports.ru Майя Багрянцева.

«Честное слово, это лучше, чем день рождения. Я так счастлива! Сегодня невероятный день, это же мой первый чемпионат Европы, а я всю жизнь мечтала сюда попасть.

Нервничала ли я? Немного, но не больше, чем обычно. Гораздо больше было радостного возбуждения. Мне очень нравится кататься перед полным залом, поэтому впечатления сумасшедшие. Это совсем не похоже на шоу, тут все по-другому – и мне это так нравится. Я знала, что мне очень нужен чистый прокат сегодня – и я это сделала, ура!

Это очень удачный чемпионат для швейцарского фигурного катания – вчера бронза Лукаса (Бричги), сегодня моя. Это просто здорово. Впереди юниорский чемпионат мира, и, может, меня решат послать на взрослый чемпионат мира тоже. Надеюсь», – сказала Репонд.

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15 комментариев

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Gemma157
Накормите ее чем-нибудь высококалорийным. У меня весь прокат было ощущение, что она вот-вот сломается пополам..
Она еще и вращается на прыжках по часовой стрелке
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Товарищ Майор.
Кого посылать на ЧМ, если не её
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LoRa
Кимми понравилась - искренняя милая девочка, которая чисто откатала свою программу и заслужила серебро, но так радовалась бронзе!!! Дальнейших ей успехов!)
+2
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ivan 07
Надо посылать и на ЧМ. Заслужила.
+3
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Linda
Ответ Revery
Девочка очень милая и отлично катала (если честно, то вполне себе на серебро). Но божечки, эти тоненькие ножки оленёнка, я не могу! На всех прыжках хотелось зажмуриться)
Совершенно очаровательное дитя, но уж худэнька-то какая! И ведь еще вырасти может, и так уже на полголовы двух других призерш выше. Запутается потом в длиннющих ногах, Майечку Х вспомнить можно.
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Оскар Муравьев
Ответ Alexxa
Не поняла. Реально перед полным залом катала или там перевод неточный? Там же пустые трибуны...
Ну кстати сегодня был почти аншлаг видимо суббота повлияла
+2
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Alexxa
Не поняла. Реально перед полным залом катала или там перевод неточный? Там же пустые трибуны...
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Оле-Лукойе
Поприжали девочку, на серебро накатала...
+7
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Revery
Девочка очень милая и отлично катала (если честно, то вполне себе на серебро). Но божечки, эти тоненькие ножки оленёнка, я не могу! На всех прыжках хотелось зажмуриться)
+4
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+4
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Svetlana Yablonskaya
Вторая, если по-честному-то.
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Алиса без миелофона
Мне кажется, что швейцарская федерация совершит большую ошибку, если пошлет не Кимми на чемпионат мира.
Кайзер, конечно, чемпионат страны выиграла, но сегодня показала, что под давлением кататься не способна.
А Кимми по сезону очень стабильна - ни разу не упала, только один раз сдвоила прыжок и не потеряла ни одного каскада за шесть соревновательных произволок.
+8
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Mira Val
Кимми адекватная и интеллигентная девочка. Очень за нее рада)
+10
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utsh44psmr
Когда с площадки во дворе наконец-то ушли старшие и ты решила тоже выйти поиграть
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SvetlaNochka
Невозможно было не улыбнуться в ответ, когда искренние взрывные эмоции Кимми в kiss-and-cry просочились через экран))
+11
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Оскар Муравьев
Да уж все благодаря отчутствию лидеров... Вот такие пьедесталы и получаются
+2
-6
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