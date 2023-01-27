Александра Трусова провела мастер-класс в Красноярске

Теги сборная России видео женское катание Александра Трусова Фигурное катание

Серебряный призер Олимпиады-2022 Александра Трусова провела мастер-класс для юных фигуристов в Красноярске.

Мастер-класс планировалось провести после чемпионата России, но его пришлось перенести из-за недомогания фигуристки.

«Я обещала провести этот мастер-класс. Знаю, что дети ждут. Прилетела в Красноярск одним днем, вечером улечу назад. Да, это тяжело, потому что лететь достаточно долго, но, повторюсь, я обещала. Мне и самой интересно провести этот мастер-класс.

Жду сегодня хорошего настроения. Уверена, что будут веселые заряженные спортсмены. Постараюсь им чем-то помочь, дать какие-то советы, сфотографироваться», – сказала Трусова перед мероприятием.

Телеграм-канал «Матч! Фигурное катание» поделился видео с мастер-класса.

Материалы по теме

105 комментариев

Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Zin_Iba
Молодец, Александра! Крепкого вам здоровья и успехов во всём!
0
0
0
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Lennuci
Ответ Пользователь Гугла
Я вам еще раз говорю всегда федра пишет что бесплатно, вон в Москве Женя с Ягудиным две недели ездили по области давали бесплатные мастерклассы и показательные номера, я понимаю вы фанат Саши, но это их работа и когда их куда то приглашают то оплачивают их труд, у нас власти, а когда Женя и Алина ездили давать мастерклассы в Мексику там все оплачивали сами фигуристы, даже автографы и фото с кумиром, там это обычная практика
А чего про Куршавель то же самое не пишете? там тоже спортсмены платили по 1800 евро чтоли, плюс проживание и проезд.
0
0
0
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Oleandra
Ответ Noname No
Я знаю, что не 5. В протоколах как бы все отображено. Она напрыгала там, ибо могла. А другие не смогли
но программу потеряла..
0
0
0
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Natali D
Саша - молодец! Столько счастливых минут подарила детишкам, а для них встреча с кумиром - память на всю жизнь! Умница!
+6
0
+6
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Товарищ Майор.
Истерику устроила?
+2
-3
-1
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Шубная моль
Ответ Oleandra
почему-то когда уходят от Тутберидзе, никак не могут найти своего тренера.. почти все, за редким исключением.
Сразу после перехода результатов и не будет. Обычно уходят, когда травмы, тренеровочный процесс не клеется. Нужно время, чтобы это все переждать. Взять, например, недавний переход Даниэляна. В этом сезоне прогресса почти не видно, но в следующем он вполне может собраться.
+2
0
+2
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Noname No
Ответ Oleandra
да, она просто напрыгала их там, когда терять было нечего уже.. без программы, без катания, на авось прорвёмся.. и то не пять там было даже относительно чистых.
Я знаю, что не 5. В протоколах как бы все отображено.
Она напрыгала там, ибо могла. А другие не смогли
+2
0
+2
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Oleandra
Ответ Шубная моль
Роднина ушла от Жука к Тарасовой, но ОИ выиграла. Или Шома перешел к Ламбьелю, у которого один Васильевс с не особо выдающимися результатами. Главное найти своего тренера.
почему-то когда уходят от Тутберидзе, никак не могут найти своего тренера.. почти все, за редким исключением.
0
-1
-1
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Шубная моль
Ответ Oleandra
если кто-то уходит, то уходит на уровень выше.. Соколовская не стоит уровнем выше, и Плющенко тоже.. её переманили и туда, и туда.. а Грассль давно покинул прежних тренеров, а не сбежал от тренера, который его к серебру ОИ привёл..
Роднина ушла от Жука к Тарасовой, но ОИ выиграла. Или Шома перешел к Ламбьелю, у которого один Васильевс с не особо выдающимися результатами. Главное найти своего тренера.
+2
0
+2
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Oleandra
Ответ As per
Если не смотрела и не знаешь, зачем врать про падения? Проиграла Петросян, потому что у той было 2 квада, а у Муравьёвой 2 трикселя, причём один на небольшой минус.
Петросян значительно ниже её по баллам была, не большой минус не должен был сыграть роль..
0
-1
-1
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
As per
Ответ Oleandra
Муравьёва хорошо откатала КП, а в ПП с ней что-то случилось, раз она и Петросян проиграла.. если не падала, то что произошло? я когда найду - пересмотрю.. на ПК почему-то того ЧР нет в архиве.
Если не смотрела и не знаешь, зачем врать про падения? Проиграла Петросян, потому что у той было 2 квада, а у Муравьёвой 2 трикселя, причём один на небольшой минус.
+2
0
+2
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Oleandra
Ответ Ezhevika33
ООО... ну ясно всё с вами. Учите матчасть идите. Вы даже ЧМ не смотрели)))) Какой степ аут , она лёд полировала с единственного квада.
ну раз ясно что встряла тогда?
0
-1
-1
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Oleandra
Ответ As per
Скажи, на какой минуте было падение Муравьёвой на том чемпе? Да посмотри ты его наконец хоть в замедленном, хоть в ускоренном! Главное, не сливайся!
Муравьёва хорошо откатала КП, а в ПП с ней что-то случилось, раз она и Петросян проиграла.. если не падала, то что произошло? я когда найду - пересмотрю.. на ПК почему-то того ЧР нет в архиве.
0
-1
-1
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Ezhevika33
Ответ Oleandra
Щ КП не завалила, а один квад со степ аутом в ПП всё-таки сделала.
И на ЧЕ завалила каскад в КП.
+2
0
+2
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Ezhevika33
Ответ Oleandra
Щ КП не завалила, а один квад со степ аутом в ПП всё-таки сделала.
ООО... ну ясно всё с вами.
Учите матчасть идите.
Вы даже ЧМ не смотрели))))
Какой степ аут , она лёд полировала с единственного квада.
+3
0
+3
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Ezhevika33
Ответ Ezhevika33
Нужный момент был на ЧР, но квада у Щ что-то там и не было. Протащили со скрипом по головам.
Она вообще не должна была быть на ОИ с таким прокатом. Как и Камила.
+1
0
+1
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
As per
Ответ Oleandra
Щ КП не завалила, а один квад со степ аутом в ПП всё-таки сделала.
Так ты и ЧМ не смотрела? И рассуждает ведь! Какой степ, она там упала с единственного флипка.
+3
0
+3
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Ezhevika33
Ответ Oleandra
нужный момент был на ОИ.. как и у рыжиков.. в ТШТ умеют нужные моменты определять.
Политика партии плюс капюшон. .
+1
0
+1
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Oleandra
Ответ Ezhevika33
Она в сезоне участвовала в двух этапах. У Плющенко на ЧР она два чистейших проката выдала с квадлутцами, и золото и должна была взять, если бы по политике партии не запихнули под блатных задыхающихся. А Грассль и с хрустальными раскатками не феернул.
Аделия выдала на этом ЧР чистейшие триксель и квады, а её тоже засунули на 5-е место.
0
0
0
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Oleandra
Ответ Ezhevika33
Если это так просто "напрыгать", то почему " квадистка" Щ и одного квада на ЧМ не смогла напрыгать. Не говоря уже о том, что она и вращения не сдюжила.
Щ КП не завалила, а один квад со степ аутом в ПП всё-таки сделала.
0
0
0
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Ezhevika33
Ответ Oleandra
а тут сразу стала золото брать.. она у СС даже участвовать перестала, не то, что золото брать.. да и у Плющенко не брала.
Она в сезоне участвовала в двух этапах.
У Плющенко на ЧР она два чистейших проката выдала с квадлутцами, и золото и должна была взять, если бы по политике партии не запихнули под блатных задыхающихся.
А Грассль и с хрустальными раскатками не феернул.
+3
0
+3
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Oleandra
Ответ Ezhevika33
Нужный момент был на ЧР, но квада у Щ что-то там и не было. Протащили со скрипом по головам.
нужный момент был на ОИ.. как и у рыжиков.. в ТШТ умеют нужные моменты определять.
0
-2
-2
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Oleandra
Ответ Ezhevika33
Ну да Грассль "покинул", а она обязательно " сбежала ") Если ей так хорошо там было, почему же " сбежала"? Она тоже покинула тшт, потому что золото там перестала брать. И раскатки она может показывать из любого штаба , благо у неё есть опыт трёх штабов и совершенно не обязательно брать именно из тшт.
а тут сразу стала золото брать.. она у СС даже участвовать перестала, не то, что золото брать.. да и у Плющенко не брала.
0
-2
-2
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Ezhevika33
Ответ Оскар Муравьев
Что еще завершивший карьеру шуре остается... Пиар янки и реклама всякого кринжа
ОЧ даже на детский мастер класс не понадобилась.
+3
0
+3
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Ezhevika33
Ответ Oleandra
а у Саделкиной были недокруты, у Муравьёвой тоже падения в прошлом году, и спотыкания в этом.. Петросян мне квадистка, ещё как, но её постоянно затаскивают подо всех, не только под Аню.. в прошлом сезоне на соревнованиях в Перми она прыгнула свои квады, а Мура завалила ПП, но оказалась всё равно выше Аделии.. так что, чистую Аделию ставят всегда ниже многих.. а вот Самоделкина, Муравьёва и Туктамышева заслуженно под Аню ушли, потому что сами срывали валили.
У Щ были недокруты даже на тройных.
+3
0
+3
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий