Александра Трусова провела мастер-класс в Красноярске
Серебряный призер Олимпиады-2022 Александра Трусова провела мастер-класс для юных фигуристов в Красноярске.
Мастер-класс планировалось провести после чемпионата России, но его пришлось перенести из-за недомогания фигуристки.
«Я обещала провести этот мастер-класс. Знаю, что дети ждут. Прилетела в Красноярск одним днем, вечером улечу назад. Да, это тяжело, потому что лететь достаточно долго, но, повторюсь, я обещала. Мне и самой интересно провести этот мастер-класс.
Жду сегодня хорошего настроения. Уверена, что будут веселые заряженные спортсмены. Постараюсь им чем-то помочь, дать какие-то советы, сфотографироваться», – сказала Трусова перед мероприятием.
Телеграм-канал «Матч! Фигурное катание» поделился видео с мастер-класса.
Она напрыгала там, ибо могла. А другие не смогли
Учите матчасть идите.
Вы даже ЧМ не смотрели))))
Какой степ аут , она лёд полировала с единственного квада.
У Плющенко на ЧР она два чистейших проката выдала с квадлутцами, и золото и должна была взять, если бы по политике партии не запихнули под блатных задыхающихся.
А Грассль и с хрустальными раскатками не феернул.