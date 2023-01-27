Александра Трусова провела мастер-класс в Красноярске

Серебряный призер Олимпиады-2022 Александра Трусова провела мастер-класс для юных фигуристов в Красноярске.

Мастер-класс планировалось провести после чемпионата России, но его пришлось перенести из-за недомогания фигуристки.

«Я обещала провести этот мастер-класс. Знаю, что дети ждут. Прилетела в Красноярск одним днем, вечером улечу назад. Да, это тяжело, потому что лететь достаточно долго, но, повторюсь, я обещала. Мне и самой интересно провести этот мастер-класс.

Жду сегодня хорошего настроения. Уверена, что будут веселые заряженные спортсмены. Постараюсь им чем-то помочь, дать какие-то советы, сфотографироваться», – сказала Трусова перед мероприятием.

Телеграм-канал «Матч! Фигурное катание» поделился видео с мастер-класса.