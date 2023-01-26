Татьяна Тарасова: «Без россиян чемпионат Европы – смешная пародия. Технически фигуристы выступают очень слабо, не прыгают ничего интересного»

Теги Татьяна Тарасова чемпионат Европы по фигурному катанию Фигурное катание

Заслуженный тренер СССР Татьяна Тарасова высказалась об уровне чемпионата Европы-2023 по фигурному катанию, где не выступают российские спортсмены.

«Пытаюсь следить за чемпионатом Европы, но уровень очень слабый.

Лидер Польши на этом чемпионате прыгает недокрученный четвертак. Посмотрите, какие смешные оценки получает тройка, никто не прыгает три с половиной, не прыгают вообще ничего интересного.

Технически фигуристы выступают там очень слабо. Та же Хендрикс выступила ужасно. Без нас чемпионат Европы – смешная пародия», – сказала Тарасова. 

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75 комментариев

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Сергей Южин
Так мы же больше не Европа.
Мы - Ааазия!!
А там про наших мужчин говорят тоже самое, что ТАТ про европейцев.
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Савосмна Лидия
В последние годы высказывания тат это как породия на её десятилетней давности, давно лишения здравого смысла, одни переобувания ради лести
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Sne$hinka
Ответ missis-Zima
Только не надо говорить,что у нашего мужского,был и есть запредельный уровень,в отличии от типа слабых европейцев Далековатые места на мире и ОИ говорят сами за себя.
Не запредельный, но хороший уровень есть точно. Гораздо лучше, чем 3-4 года назад. На мире были бы конкурентны на уровне топ-6, при удачном раскладе есть кому залететь в топ-3. В Европе только Грассль и 2 француза из конкурентов сейчас. Все нестабильны.
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FSUA2408
Ответ Cler
Европа САМА развиваться в фигурке не желает…деградация там уже лет 10 продолжается.. В этой связи переход к азиатам для нашей команды был бы более полезен и для них и для нас… Вообще на мой взгляд сама идея ОИ с различными видами спорт изжила себя, а в силу последних событий и обесценила себя полностью. Сейчас четко каждая страна на свою группу видов спорта, привлекающих спонсоров, ориентируется, и их у себя развивает… Поэтому современные ОИ- просто шоу «договорняков» и «распилов» только на международном уровне (вспомните как стало нормой и никого уже не возмущает подсуживание по причине «родных стен») Лучше бы эти деньги не на чиновников МОК и НОК тратили , а на детский бесплатный спорт в каждой стране. Для здоровья любой нации это было бы полезнее.
Вот в последних предложениях вся заковыка в Европе. Там у государства не стоит цель "завоевать побольше медалей для повышения самооценки страны", там в первую очередь развивают массовый спорт. А кто хочет в профессионалы - за свой счёт пожалуйста. Профспорт у них как малый бизнес - если хочешь можешь пробовать, выйдешь на хороший уровень тогда и поможем чем сможем.
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FSUA2408
Ответ Viks
не прыгают ничего интересного» --- Ну, это как бы чемпионат по фигурному катанию, а не по прыжкам.
Да, не тянут даже призёров ЧМ если они ошибаются. Как вспомню прошлый ЧЕ...
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Ирина Сидорова
Ответ missis-Zima
В мужском катании за все годы после Плющенко было только 2 раза ЧЕ наши парни ,Алиев и Кондратюк.Что же за уровень такой слабый ,как ТАТ сказала,что наши не могли выигрывать?? Что мешало всех разнести в пух и прах?))
а Кондратюк???
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sergey-ld
"В чужом глазу и соринку видим, а в своем - бревна не замечаем"... Прекратите транслировать нарратив данного пожилого человека, давайте обсуждать лучше не то, что там "Технически фигуристы очень слабы и Хендрикс выступила ужасно, а чемпионат Европы – смешная пародия", а наши недостатки. Или у нас всё так хорошо, что и не о чем поговорить?
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Дарья Пипина
Так прыжки же не главное? Фигурное катание - это же "Искусство"??
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Алина Бель
Ответ Валерий Петров
Американские баскетболисты, китайские пинг-понгисты и норвежские лыжники так не думают
никакого сравнения с популярностью баскетбола или лыж не просматривается как-то. на пустые трибуны фигурнокатательные в Европе посмотрите. Есть безоговорочное лидерство среди сильных, а есть доминирование среди слабых
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Noname No
Ответ Сейлем Сэйберхеген
Конечно досада. Мы ведь думали, что в Европе люди с мозгами, а они без мозгов. Они могут еще 100500 раз сказать, как им хорошо без маленьких девочек и как они рады зреложенскому, но мастерства у них не прибавится. А именно мастерство ценится в спорте.
Ценится? Поэтому Трусову всю взрослую карьеру задвигали?
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Noname No
Не фанаты ли ФК писали, что прыжки не главное? Вот и держите настоящее фигурное катание. Чем все недовольны?
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Тимур Муратов
Ответ Jelena Tihhova
Так зачем рваться туда, если там все слабо? Как некрасиво так говорить о других зарубежных спортсменах, но тем не менее пустите туда наших. Вроде женщина в годах, а вести себя не умеет.
Всегда была хамкой и неучем, дутая фигура
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Тайга86
Ответ Сейлем Сэйберхеген
А он есть, этот международный уровень? Ну кроме Японии конечно. Извините, но участие на Чемпионате Европы, исходя из того, что мы видим, это просто трата авиакеросина.
Даже один этап международного гп - это уже уровень, который даже близко не стоит с тем, что у нас в сезоне сейчас. Обидно просто до чертиков, когда вот так на этих шоу-соревнованиях ребята растрачивают свое мастерство вхолостую, травмируются, поглядывают уже на что-то помимо спорта...И это при том, что карьеры не бесконечны, особенно в женском. Квады, триксели, шикарные программы...и междусобойчик...в то время, когда те, кто даже мечтать не мог, пытаются выкосить поскорее всё возможное. Затянется вся эта вакханалия - можем потерять часть наших самых талантливых и перспективных. И это правда, пусть и неудобная...
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Валерий Петров
Ответ Алина Бель
ну и что хорошего в том, что одна страна доминирует - это все в минус ФК как виду спорта. Ах, без нас там все плохо. так значит, кроме нас это никому и не нужно, увы(((
Американские баскетболисты, китайские пинг-понгисты и норвежские лыжники так не думают
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Елена Иванова
Что-то никто еще оттуда ни разу не сказал, как плохо им без россиян.
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Сейлем Сэйберхеген
Ответ Тайга86
По поводу мастерства в двух наших видах вы правы бесконечно. Но есть одно но - мастерство должно развиваться и вознаграждаться. И это не те большие суммы, которые конечно же лишними не будут, а то, ради чего и приходят в большой спорт - иметь шанс стать лучшими на международном уровне, завоевывать самые дорогие медали в карьере...Все остальное - лирика, увы.
А он есть, этот международный уровень? Ну кроме Японии конечно. Извините, но участие на Чемпионате Европы, исходя из того, что мы видим, это просто трата авиакеросина.
+2
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Jelena Tihhova
Так зачем рваться туда, если там все слабо? Как некрасиво так говорить о других зарубежных спортсменах, но тем не менее пустите туда наших. Вроде женщина в годах, а вести себя не умеет.
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-3
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Тайга86
Ответ Сейлем Сэйберхеген
Конечно досада. Мы ведь думали, что в Европе люди с мозгами, а они без мозгов. Они могут еще 100500 раз сказать, как им хорошо без маленьких девочек и как они рады зреложенскому, но мастерства у них не прибавится. А именно мастерство ценится в спорте.
По поводу мастерства в двух наших видах вы правы бесконечно. Но есть одно но - мастерство должно развиваться и вознаграждаться. И это не те большие суммы, которые конечно же лишними не будут, а то, ради чего и приходят в большой спорт - иметь шанс стать лучшими на международном уровне, завоевывать самые дорогие медали в карьере...Все остальное - лирика, увы.
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Активист
Зато какой выскоий уровень был в прошлом году в женском одиночном:
У победителя могут лишить медаль из-за допиногового нарушения;
Серебряный призер плюхнулась на лед с недокрученного флутца в КП, оставшись даже без каскада 3-2, исполняемый большинством европеек;
Бронзовый призер допустила три падения на две программы (но тут хотя бы были ещё и чистые четверные).
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artpal
Ответ Владимир
Ну уж точно не хуже ледникового периода 😁😁😁
Там уровень так упал, что и Башаров бы в танцах поборолся
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Оз
Ответ UserFreud
Если так, то странно. Чем ей Самойлов настолько не угодил? Квад как квад, разве что Володя за выезд чуть поборолся. Я сначала подумал, что она так криво про недокрут Кураковой сформулировала, а четвертак - это четверть оборота. Потому что уже в следующем предложении речь идёт 100% о женской тройке. Мужики-то прыгают триксель))
Может, и правда про Катю. Но формулировка конечно странная. И не понятно, почему именнно к Кураковой. Катя и не в тройке, и в принципе никогда на медали не претендовала. Не понятно в общем....
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Сейлем Сэйберхеген
Ответ Тайга86
Пародия - не пародия, а там фигурнокатательный праздник. И можно еще 100500 раз рассказать как кому там не смотрится, не катается и печалится без наших, но чем больше таких разговоров, тем явственнее чувствуется досада, безысходность и зависть. Да, именно так и никак иначе. Поэтому просто порадуемся за кого-то, пожелаем удачи и продолжим ждать изменений в незавидном для нашего спорта сегодняшнем положении.
Конечно досада. Мы ведь думали, что в Европе люди с мозгами, а они без мозгов. Они могут еще 100500 раз сказать, как им хорошо без маленьких девочек и как они рады зреложенскому, но мастерства у них не прибавится. А именно мастерство ценится в спорте.
+8
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Адриана
Ответ девочкитакиедевочки
Танольна, устроили тут ромашку:буду смотреть-не буду смотреть, не интересно- не смотрите, от вашего высказывания чемпионат ничего не потерял. С вашим авторитетом, и ресурсом вы ничего не сделали для того чтобы наши спортсмены выступали на международных соревах, палец о палец не ударили. Год прошел, а брюзжать вы первая.
От неё конечно очень многое зависит. Не смешите. Так и будет дальше брюзжать.
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Тайга86
Пародия - не пародия, а там фигурнокатательный праздник. И можно еще 100500 раз рассказать как кому там не смотрится, не катается и печалится без наших, но чем больше таких разговоров, тем явственнее чувствуется досада, безысходность и зависть. Да, именно так и никак иначе. Поэтому просто порадуемся за кого-то, пожелаем удачи и продолжим ждать изменений в незавидном для нашего спорта сегодняшнем положении.
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UserFreud
Ответ Оз
Нет, ТАТ именно на Володю Самойлова накинула. При этом квад у него абсолютно докрученный.
Если так, то странно. Чем ей Самойлов настолько не угодил? Квад как квад, разве что Володя за выезд чуть поборолся.
Я сначала подумал, что она так криво про недокрут Кураковой сформулировала, а четвертак - это четверть оборота. Потому что уже в следующем предложении речь идёт 100% о женской тройке. Мужики-то прыгают триксель))
+2
-1
+1
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