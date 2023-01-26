Татьяна Тарасова: «Без россиян чемпионат Европы – смешная пародия. Технически фигуристы выступают очень слабо, не прыгают ничего интересного»
Заслуженный тренер СССР Татьяна Тарасова высказалась об уровне чемпионата Европы-2023 по фигурному катанию, где не выступают российские спортсмены.
«Пытаюсь следить за чемпионатом Европы, но уровень очень слабый.
Лидер Польши на этом чемпионате прыгает недокрученный четвертак. Посмотрите, какие смешные оценки получает тройка, никто не прыгает три с половиной, не прыгают вообще ничего интересного.
Технически фигуристы выступают там очень слабо. Та же Хендрикс выступила ужасно. Без нас чемпионат Европы – смешная пародия», – сказала Тарасова.
Хендрикс о короткой программе на ЧЕ-2023: «Очень разочарована. Наверное, поплачу сейчас в отеле, выпущу эмоции – и начну заново»
Мы - Ааазия!!
А там про наших мужчин говорят тоже самое, что ТАТ про европейцев.
У победителя могут лишить медаль из-за допиногового нарушения;
Серебряный призер плюхнулась на лед с недокрученного флутца в КП, оставшись даже без каскада 3-2, исполняемый большинством европеек;
Бронзовый призер допустила три падения на две программы (но тут хотя бы были ещё и чистые четверные).
Я сначала подумал, что она так криво про недокрут Кураковой сформулировала, а четвертак - это четверть оборота. Потому что уже в следующем предложении речь идёт 100% о женской тройке. Мужики-то прыгают триксель))