Татьяна Тарасова: «Без россиян чемпионат Европы – смешная пародия. Технически фигуристы выступают очень слабо, не прыгают ничего интересного»

Заслуженный тренер СССР Татьяна Тарасова высказалась об уровне чемпионата Европы-2023 по фигурному катанию, где не выступают российские спортсмены.

«Пытаюсь следить за чемпионатом Европы, но уровень очень слабый.

Лидер Польши на этом чемпионате прыгает недокрученный четвертак. Посмотрите, какие смешные оценки получает тройка, никто не прыгает три с половиной, не прыгают вообще ничего интересного.

Технически фигуристы выступают там очень слабо. Та же Хендрикс выступила ужасно. Без нас чемпионат Европы – смешная пародия», – сказала Тарасова.

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