Хендрикс о короткой программе на ЧЕ-2023: «Очень разочарована. Наверное, поплачу сейчас в отеле, выпущу эмоции – и начну заново»
Бельгийская фигуристка Луна Хендрикс прокомментировала свой результат в короткой программе на чемпионате Европы в финском Эспоо (2-е место), передает корреспондент Sports.ru Майя Багрянцева.
«Я очень разочарована, это не тот уровень, на котором я могу кататься.
Но я намерена бороться и просто так не сдамся. Завтра новый день и новый старт. Я, наверное, поплачу сейчас в отеле, выпущу все эмоции – и начну заново.
Думаю ли о том, что приехала сюда фаворитом соревнований? Нет. Я просто хочу кататься хорошо и чисто. Но сегодня был просто не мой день. Я хотела показать лучшее – но это не удалось. Ок, теперь я должна сделать это в субботу.
Хорошо, что завтра выходной – будет время привести мысли в порядок. Завтра мне нужно хорошо потренироваться и вернуть уверенность в себе. Буду просто пытаться получить удовольствие – и делать, что я умею, знаю и могу – я всего лишь должна быть уверена в себе», – сказала Хендрикс.
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Уже на флипе и дупеле показала очевидные ошибки, за что судьи дали ей ГОЕ 3/4.
На каскаде 3Lze<< +2T судьи, как обычно, прошли мимо её знаменитого флутца, не понизили лутц до 2-х оборотов и не дали штраф -1.00 за падение.
Дорожки шагов как таковой не было - время на её исполнение было потрачено на падении в каскаде.
На вращениях объездила всю ледовую площадку.
Вот и получается, что со своим результатом 60+ Хендрикс должна быть аж под Юркинен, т.е. на 8-м месте.
Но если победит Настя, я буду в счастии!!!!
Если приведет голову в порядок и будет пахать, все будет ОК!