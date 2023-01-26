Хендрикс о короткой программе на ЧЕ-2023: «Очень разочарована. Наверное, поплачу сейчас в отеле, выпущу эмоции – и начну заново»

Бельгийская фигуристка прокомментировала свой результат в короткой программе на чемпионате Европы в финском Эспоо (2-е место), передает корреспондент Sports.ru Майя Багрянцева.

«Я очень разочарована, это не тот уровень, на котором я могу кататься.

Но я намерена бороться и просто так не сдамся. Завтра новый день и новый старт. Я, наверное, поплачу сейчас в отеле, выпущу все эмоции – и начну заново.

Думаю ли о том, что приехала сюда фаворитом соревнований? Нет. Я просто хочу кататься хорошо и чисто. Но сегодня был просто не мой день. Я хотела показать лучшее – но это не удалось. Ок, теперь я должна сделать это в субботу.

Хорошо, что завтра выходной – будет время привести мысли в порядок. Завтра мне нужно хорошо потренироваться и вернуть уверенность в себе. Буду просто пытаться получить удовольствие – и делать, что я умею, знаю и могу – я всего лишь должна быть уверена в себе», – сказала Хендрикс.

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