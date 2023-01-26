Хендрикс о короткой программе на ЧЕ-2023: «Очень разочарована. Наверное, поплачу сейчас в отеле, выпущу эмоции – и начну заново»

Теги чемпионат Европы по фигурному катанию сборная Бельгии женское катание Луна Хендрикс Фигурное катание

Бельгийская фигуристка Луна Хендрикс прокомментировала свой результат в короткой программе на чемпионате Европы в финском Эспоо (2-е место), передает корреспондент Sports.ru Майя Багрянцева.

«Я очень разочарована, это не тот уровень, на котором я могу кататься.

Но я намерена бороться и просто так не сдамся. Завтра новый день и новый старт. Я, наверное, поплачу сейчас в отеле, выпущу все эмоции – и начну заново.

Думаю ли о том, что приехала сюда фаворитом соревнований? Нет. Я просто хочу кататься хорошо и чисто. Но сегодня был просто не мой день. Я хотела показать лучшее – но это не удалось. Ок, теперь я должна сделать это в субботу.

Хорошо, что завтра выходной – будет время привести мысли в порядок. Завтра мне нужно хорошо потренироваться и вернуть уверенность в себе. Буду просто пытаться получить удовольствие – и делать, что я умею, знаю и могу – я всего лишь должна быть уверена в себе», – сказала Хендрикс.

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96 комментариев

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Рустем Галеев
А ха ха,русские всё равно побеждают,класс!!!!
+1
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+1
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Шалимар
Ответ наталья Головченко
Мне все равно на нее!!!
А вы ещё и лицемерка. Кому всё равно, те мимо проходят.
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Anita#
Сколько яда в комментариях) Луне удачи в произвольной!
+1
-2
-1
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Denis Travin
Ответ Тимур Муратов
Травкин снова пукает в комментариях
... оооо... как у вас всё запущено!
Зенит, Боруссия, Дзюба... всё в кучу.
+1
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Denis Travin
... во, как!
Недовольная качеством падения "русских задниц" с квадов, немка Шотт дала мастер-класс падений с прыжков в три оборота... два раза... подряд!
+7
-1
+6
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Тимур Муратов
Ответ Denis Travin
... всё-таки пышущая телесами бельгийка не справедлива к судьям. Они тянули её в призы из всех сил. Уже на флипе и дупеле показала очевидные ошибки, за что судьи дали ей ГОЕ 3/4. На каскаде 3Lze<< +2T судьи, как обычно, прошли мимо её знаменитого флутца, не понизили лутц до 2-х оборотов и не дали штраф -1.00 за падение. Дорожки шагов как таковой не было - время на её исполнение было потрачено на падении в каскаде. На вращениях объездила всю ледовую площадку. Вот и получается, что со своим результатом 60+ Хендрикс должна быть аж под Юркинен, т.е. на 8-м месте.
Травкин снова пукает в комментариях
0
-3
-3
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Тимур Муратов
Ответ Активист
Какие гадости она сказала? Что у людей появились сомнения в честности успехов Влаиевой? Так это более чем логично, учитывая её положительную допинг-пробу. А желать провала другому это мерзко.
Тут бесполезно что-то доказывать, в основном одни животные сидят в комментах и боты. Я сюда захожу заскринить их бред, чтоб показать друзьям и девушке) мы ржем
0
-4
-4
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Елена Иванова
Ответ Nowhere_Girl
Боже, сколько в комментах кармических небожителей 😂😂 паноптикум снова открыл свои двери 😂😂 как же вы ФК смотрите, и зачем вам этот ЧЕ, желчью же можно захлебнуться
Ужас, не берегут нервы)
0
-3
-3
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Елена Иванова
Ответ Кот Лютик
Конечно, обидно, когда заранее навесила себе халявную медаль Евро, думая что раз русских нет, то все лафа. А русская пришла и даже тут ее макнула.
Но она выступает за Грузию, чего так переполошились все, не пойму...
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-5
-3
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Denis Travin
... всё-таки пышущая телесами бельгийка не справедлива к судьям. Они тянули её в призы из всех сил.

Уже на флипе и дупеле показала очевидные ошибки, за что судьи дали ей ГОЕ 3/4.
На каскаде 3Lze<< +2T судьи, как обычно, прошли мимо её знаменитого флутца, не понизили лутц до 2-х оборотов и не дали штраф -1.00 за падение.
Дорожки шагов как таковой не было - время на её исполнение было потрачено на падении в каскаде.
На вращениях объездила всю ледовую площадку.

Вот и получается, что со своим результатом 60+ Хендрикс должна быть аж под Юркинен, т.е. на 8-м месте.
+8
-3
+5
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royer
Европейские судьи должны добавлять Луне баллы. За ее внешность. 🙁
+2
-4
-2
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Залина Малина
Будешь знать
+1
-2
-1
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наталья Головченко
Ответ Nowhere_Girl
Жаль, конечно, что ляпнула гадость, может, хотела хайпануть или не подумала. Но желать провала и вообще писать такое — не очень адекватно, мягко говоря
Верите, мне настолько все равно, что она там займет, пусть хоть золото ЧЕ. Я просто верю в бумеранг и в чистый хвост. Не просто же так, Сотникова, Загитова, Щербакова стали ОЧ, значит заслужили и не только спортом, но и своими поступками. Ведь не просто же так, Трусова не выигрывает?!
+4
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наталья Головченко
Ответ Шалимар
Злорадства-то сколько... Что, жизнь не удалась, раз кайфуете от чужих неудач?
Мне все равно на нее!!!
+2
-2
0
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наталья Головченко
Ответ missis-Zima
когда толпа желает плохих прокатов и провалов ,обычно бывает наооборот))
Никто ей ничего не желает, она сама себе нажелала.
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-1
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наталья Головченко
Ответ Активист
Какие гадости она сказала? Что у людей появились сомнения в честности успехов Влаиевой? Так это более чем логично, учитывая её положительную допинг-пробу. А желать провала другому это мерзко.
А никто ей провала и не желает. Может она его сама заслужила? А может и нет: завтра увидим. А она, если что, говорила про всех спортсменов РФ, не только про Ками.
+4
-1
+3
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Кот Лютик
Конечно, обидно, когда заранее навесила себе халявную медаль Евро, думая что раз русских нет, то все лафа. А русская пришла и даже тут ее макнула.
+25
-4
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олечка.ка
Мне кажется в субботу мы увидим женский листопад)) ибо многие девченки понимают, что есть шанс на медаль. До 2-3 места могут дотянуться все, кто получил 60+. Верю в Луну, ибо вторая оценка и ГОЕ у неё самые высокие. Ну и она из тех, кто знает как бороться за медаль.
Но если победит Настя, я буду в счастии!!!!
+10
-4
+6
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Блинчик
Ответ Lennuci
Луна на пресс конференции интересный перл выдала, "Я катаюсь только для себя, а не для кого-то там еще". Не у нас ли за такое тапками закидывают?
Все известные спортсмены катаются для зрителей и своих поклонников. Если кто хочет только для себя, пусть валят в ТЦ на массовые катания.
+8
-5
+3
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Lennuci
Луна на пресс конференции интересный перл выдала, "Я катаюсь только для себя, а не для кого-то там еще". Не у нас ли за такое тапками закидывают?
+7
-2
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Гарриет
Проблема Луны, на мой взгляд, что у нее появился парень. Она очень часто выставляет, где они где-то гуляют-отдыхают, а льда все выставляет меньше. Отношения, особенно если они у нее вот только только начались, очень мешают сосредоточиться исключительно на работу, на то, чтобы пахать. Да, не у всех так, но… ей нельзя вообще бдительность терять, у нее недокруты даже в лучшей форме!!

Если приведет голову в порядок и будет пахать, все будет ОК!
+9
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Юрий Костыгин
Ответ Ольга Богданова
Утри нос всем злорадным хейтерам, Луна! Верю в успех ПП. Отрыв от Насти не столь большой, можно отыграть. Насте также желаю чистого проката и не уходить с чемпионата без медали. Кроме того, будет интересной битва за третье место, очень много девочек откатали на 60-64 балла, это все отыгрываемо чистотой проката. Мои личные симпатии на стороне Нины Петрыкиной и Кати Кураковой (каков каскад лутц-ойлер-флип)!
Тут хейти-не хейти, а ПП у Луны неудачная в этом сезоне, в отличие от КП. Пафосная и занудная. И она её с трудом тянет, чаще не вытягивает
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ДИАНА
Ответ Сейлем Сэйберхеген
А у нас Камила улыбается и не плачет! Карма Луна, Карма.
Верно!
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Anatiana
Ответ missis-Zima
следите лучше за Мишей,опять небось снимется в субботу)
Сама разберусь, за кем следить
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Anatiana
Ответ Nowhere_Girl
Боже, сколько в комментах кармических небожителей 😂😂 паноптикум снова открыл свои двери 😂😂 как же вы ФК смотрите, и зачем вам этот ЧЕ, желчью же можно захлебнуться
Белопальтовых - не меньше
+3
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