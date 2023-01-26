«Людям предлагается отречься от государственной позиции, а фактически – от страны, и наивно полагать, что этим все ограничится». Вайцеховская о заявлении МОК

Журналист Елена Вайцеховская прокомментировала заявление Международного олимпийского комитета (МОК) о возможном допуске россиян к соревнованиям в нейтральном статусе.

«Озвученное МОК предложение вернуть спортсменов России на международную арену при соблюдении последними ряда условий, сильно напоминает уже пройденную нашей страной ситуацию, когда атлетам предлагалось выбирать между флагом и достаточно условной перспективой поехать на Игры в Пхенчхан.

«Достаточно условной» – потому что большинство людей, реально претендующих на медали, туда все равно не было допущено – нашлись новые вводные, которые, к слову, даже толком озвучены не были.

Сейчас история повторяется, но уже в гораздо более жестком формате. На текущем этапе людям предлагается отречься от государственной позиции, а фактически – от собственной страны, и наивно полагать, что этим все и ограничится.

В статус «недостаточного покаяния» на следующем этапе может быть поставлено все, что угодно: принадлежность не к тем клубам, подготовка не на тех базах или не на те деньги, работа не с теми специалистами, участие не в тех мероприятиях… Словом, вы перед нами пока поползайте, а мы поглядим и подумаем», – написала Вайцеховская в телеграм-канале.

МОК готов вернуть наших спортсменов на соревнования. Но есть одно важное условие