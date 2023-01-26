«Людям предлагается отречься от государственной позиции, а фактически – от страны, и наивно полагать, что этим все ограничится». Вайцеховская о заявлении МОК
Журналист Елена Вайцеховская прокомментировала заявление Международного олимпийского комитета (МОК) о возможном допуске россиян к соревнованиям в нейтральном статусе.
«Озвученное МОК предложение вернуть спортсменов России на международную арену при соблюдении последними ряда условий, сильно напоминает уже пройденную нашей страной ситуацию, когда атлетам предлагалось выбирать между флагом и достаточно условной перспективой поехать на Игры в Пхенчхан.
«Достаточно условной» – потому что большинство людей, реально претендующих на медали, туда все равно не было допущено – нашлись новые вводные, которые, к слову, даже толком озвучены не были.
Сейчас история повторяется, но уже в гораздо более жестком формате. На текущем этапе людям предлагается отречься от государственной позиции, а фактически – от собственной страны, и наивно полагать, что этим все и ограничится.
В статус «недостаточного покаяния» на следующем этапе может быть поставлено все, что угодно: принадлежность не к тем клубам, подготовка не на тех базах или не на те деньги, работа не с теми специалистами, участие не в тех мероприятиях… Словом, вы перед нами пока поползайте, а мы поглядим и подумаем», – написала Вайцеховская в телеграм-канале.
МОК готов вернуть наших спортсменов на соревнования. Но есть одно важное условие
....как и придумками стало то, что спорт теперь профессиональный, а основатель современного олимпийского движения имел в виду любительский спорт (в свободное от основной работы время), и т.д. и т.п. Много, что изменилось за более чем 100 лет современного олимпийского движения. Но принципы олимпийского движения - единение спортсменов всех стран, их соперничество в честной борьбе, невмешательство политики и политиков в олимпийское движение и т.п. - сохраняются, должны сохраняться в основе ОИ. Когда эти принципы нарушаются (как правило, политиками), то никому от этого нет никакой пользы, а есть один только вред.
1. Стране прогибаться нельзя ни в коем случае. Только с флагом и только с гимном. Или полноправные, или создать свой комитет, как вариант - уйти в Азию.
Смотрю сейчас ЧЕ - в некоторых номинациях ЧР гораздо лучше.
2. Спортсменам можно менять гражданство, особенно тем, кто у нас конкуренцию не выдерживает. Та же Ксения Синицына на ЧЕ могла бы быть в призёрах. У нас много таких тренируется и молодцы, и мы за них болеем.
3. Вряд ли многих заинтересует: Попытаться соответствовать требованиям МОК, для этого надо будет поливать грязью свою страну и унижаться, как некоторые делают. Но не факт, что допустят до соревнований, но факт, что будут придумывать всё новые унижения. Если кого-то устроит - вперёд. Но в стране остаться тогда вряд ли получится.
Обманка не потому что минские плохие, а потому что нацисты с самого начала не собирались их выполнять, использовав как отсрочку времени для вооружения противороссийской укроармии.
А о терроре Донбасса можно подробнее? Сколько там человек погибло? Больше, чем недавно в одном жилом доме в Днепре?
Он же продолжил игнорировать Минские соглашения, и продолжил террор Донбасса, хотя Россия просила его принять ЛНР и ДНР обратно вна укроину.
И наконец хоть кто-то признал отстранение ЮАР из-за апартеида путем в никуда.
Пообещал укро-русским что будет их защищать, те как лохи его выбрали, а он стал нацистским гауляйтером- диктатором.
Он и рядом с ФСБ не проходил.
PS: Гиркин лично давал интервью, подтверждая, что фсб-шник (найдите -ознакомьтесь)
И Гиркин никакой не фсбешник, а обыкновенный наймит от южнорусских олигархов. Провокатор, короче.
Собчак с Чубайсом отчалили на святую землю.