«Людям предлагается отречься от государственной позиции, а фактически – от страны, и наивно полагать, что этим все ограничится». Вайцеховская о заявлении МОК

Теги МОК Олимпийская сборная России Елена Вайцеховская Пхенчхан-2018 Фигурное катание

Журналист Елена Вайцеховская прокомментировала заявление Международного олимпийского комитета (МОК) о возможном допуске россиян к соревнованиям в нейтральном статусе.

«Озвученное МОК предложение вернуть спортсменов России на международную арену при соблюдении последними ряда условий, сильно напоминает уже пройденную нашей страной ситуацию, когда атлетам предлагалось выбирать между флагом и достаточно условной перспективой поехать на Игры в Пхенчхан.

«Достаточно условной» – потому что большинство людей, реально претендующих на медали, туда все равно не было допущено – нашлись новые вводные, которые, к слову, даже толком озвучены не были.

Сейчас история повторяется, но уже в гораздо более жестком формате. На текущем этапе людям предлагается отречься от государственной позиции, а фактически – от собственной страны, и наивно полагать, что этим все и ограничится.

В статус «недостаточного покаяния» на следующем этапе может быть поставлено все, что угодно: принадлежность не к тем клубам, подготовка не на тех базах или не на те деньги, работа не с теми специалистами, участие не в тех мероприятиях… Словом, вы перед нами пока поползайте, а мы поглядим и подумаем», – написала Вайцеховская в телеграм-канале.

МОК готов вернуть наших спортсменов на соревнования. Но есть одно важное условие

189 комментариев

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chuanhua
Ответ uchiyamada
просто полезно напомнить, что сами Олимпийские игры - что изначально, что в современном виде - это порождение ненавистного, враждебного "нам" Запада. Более того, по задумке основателя современного олимпийского движения француза Пьера де Кубертена каждый спортсмен представляет самого себя, все эти наслоения в виде стран и "общекомандного медального зачета" - позднейшие придумки.
//позднейшие придумки//
....как и придумками стало то, что спорт теперь профессиональный, а основатель современного олимпийского движения имел в виду любительский спорт (в свободное от основной работы время), и т.д. и т.п. Много, что изменилось за более чем 100 лет современного олимпийского движения. Но принципы олимпийского движения - единение спортсменов всех стран, их соперничество в честной борьбе, невмешательство политики и политиков в олимпийское движение и т.п. - сохраняются, должны сохраняться в основе ОИ. Когда эти принципы нарушаются (как правило, политиками), то никому от этого нет никакой пользы, а есть один только вред.
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Hut
Войцеховская права на двести процентов. Но выходы есть, аж 3:
1. Стране прогибаться нельзя ни в коем случае. Только с флагом и только с гимном. Или полноправные, или создать свой комитет, как вариант - уйти в Азию.
Смотрю сейчас ЧЕ - в некоторых номинациях ЧР гораздо лучше.
2. Спортсменам можно менять гражданство, особенно тем, кто у нас конкуренцию не выдерживает. Та же Ксения Синицына на ЧЕ могла бы быть в призёрах. У нас много таких тренируется и молодцы, и мы за них болеем.
3. Вряд ли многих заинтересует: Попытаться соответствовать требованиям МОК, для этого надо будет поливать грязью свою страну и унижаться, как некоторые делают. Но не факт, что допустят до соревнований, но факт, что будут придумывать всё новые унижения. Если кого-то устроит - вперёд. Но в стране остаться тогда вряд ли получится.
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Бини
Ответ Hut
А надо чужого президента любить? Как Евросоюз?
А зачем президентов любить тем более чужих. За своим нужно следить и вовремя переизбирать по закону. Тогда и спецопераций не будет.
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royer
Ответ velesss
Войцеховская давно уже из ума выжила, пора тапочки белые готовить, а она все визжит.
сам-то приобрел себе белые тапочки? Поспеши.
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royer
Ответ Лжетрофеич
как так??? Минские же соглашения, как недавно выяснилось, - это была такая обманка-замануха, придуманная русофобами из НАТО, значит, игнорировать их - это хорошо? А о терроре Донбасса можно подробнее? Сколько там человек погибло? Больше, чем недавно в одном жилом доме в Днепре?
Судя по твоей логике, ты наверно укроинец? Понятно почему вас надул Зеля, а еще ранее евронацики, посулившие кружевные евротруселя за очередное историческое предательство России.

Обманка не потому что минские плохие, а потому что нацисты с самого начала не собирались их выполнять, использовав как отсрочку времени для вооружения противороссийской укроармии.
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uchiyamada
Ответ chuanhua
Уж на что я не поклонница взглядов журналистки Вайцеховской, но в данном случае поддерживаю её позицию. Даже то, что мы в Пхенчхане, в Токио, в Пекине выступали без флага, без гимна - было очень унизительно для российских спортсменов. А то, что МОК предлагает сейчас - это вообще ни в какие ворота не лезет, и соглашаться на дальнейшее унижение российских спортсменов категорически нельзя! И спортсменам, мечтающим об олимпийской медали, надо помнить о том, что на Игры их ОТБИРАЮТ по принципу принадлежности к определённой стране. Да, МОК использует нейтральный статус участников ОИ в сложных случаях. Например, на ОИ-1992 в Альбервиле и Барселоне, когда только-только распался Советский Союз, и вновь образованные постсоветские страны ещё не успели соблюсти все необходимые условия для того, чтобы выставлять спортсменов от каждой конкретной страны. Поэтому тогда выступила команда EUN - объединенная команда бывшего СССР. Но то, что сейчас проделывает МОК с Россией, - это в чистом виде враждебная политика МОК в отношении спортсменов нашей страны с позиции враждебного нам Запада. Сегодняшняя ситуация мне очень напоминает то, что происходило накануне ОИ-1980 в Москве. Тогда Исполком МОК во главе с лордом Килланиным решая вопрос, чью сторону принять в конфликте, сделал выбор в пользу олимпийских принципов, и проигнорировал требования коллективного Запада о бойкоте Игр (во многом благодаря тому, что сами Игры проводились в Советском Союзе). Соглашусь, что тогда, в 1980 г., а потом в 1984 г. олимпийское движение заплатило очень высокую цену за этот раскол. Но, видимо, другого выхода тогда не было. Перекидывая мостик на сегодняшний день, полагаю, что Россия и все страны, ценящие спорт, должны вернуться к олимпийским принципам, и отвергнуть диктат, исходящий от Запада и Исполкома МОК, действующего "по доверенности" от Запада. Тем более, что Запад проделывает такой финт уже не в первый раз, вне зависимости от того, идёт ли речь об идеологически враждебном СССР, или "безыдеологической" России. На предложение МОК в данном варианте соглашаться ни в коем случае нельзя! Должно восторжествовать правило - каждый спортсмен представляет свою собственную страну, а не нейтрально непонятно кого. А те страны, кто не согласится с этим правилом, и станут шантажировать МОК угрозой отказа от участия в Играх, то пусть остаются за бортом ОИ. Точно так, как это произошло в 1980 г.
просто полезно напомнить, что сами Олимпийские игры - что изначально, что в современном виде - это порождение ненавистного, враждебного "нам" Запада. Более того, по задумке основателя современного олимпийского движения француза Пьера де Кубертена каждый спортсмен представляет самого себя, все эти наслоения в виде стран и "общекомандного медального зачета" - позднейшие придумки.
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Погладь быка
Ответ Hut
Мы в Евросоюз точно не хотим, нам не нравится, когда диктуют - кого поддерживать, а кого не поддерживать. А Путин туда приехать, в принципе, может.
Мы в Еврособюз не хотим, на не нравится когда диктуют, но сами Беларусь и Украину в Европу не пустим, будем им диктовать, принуждать насильно быть с нами. Как-то так получается. Так уже ездил на танцули на свадьбу в Австрию. Правда после начала СВО его австрийская партнерша по танцам ушла и совета директоров роснефти.
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Лжетрофеич
Ответ royer
Всю укро-оппозицию он пустил под нож задолго до СВО. Он же запретил русским учиться на русском языке (Потрох побоялся это сделать). Он же продолжил игнорировать Минские соглашения, и продолжил террор Донбасса, хотя Россия просила его принять ЛНР и ДНР обратно вна укроину.
как так??? Минские же соглашения, как недавно выяснилось, - это была такая обманка-замануха, придуманная русофобами из НАТО, значит, игнорировать их - это хорошо?
А о терроре Донбасса можно подробнее? Сколько там человек погибло? Больше, чем недавно в одном жилом доме в Днепре?
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velesss
Войцеховская давно уже из ума выжила, пора тапочки белые готовить, а она все визжит.
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Frost30
Ответ royer
Фактически МОКом управляют США, они же и требуют чтобы русские спортсмены отреклись от своей страны, из-за "неправильного поведения" ее властей. Т.е. самый главный террорист на планете, уничтоживший за последние пару десятков лет миллионы людей по всему миру, требует чтобы граждане страны, защищающейся от (про-американского)нацизма у своих границ, просили прощения у бесноватого нелюдя-убийцы. Ну посмотрим кто пойдет на поклон к людоеду. А вообще идея неплохая. нужно только ввести уголовную ответственность за такое, тогда все отрекшиеся автоматически будут просить убежища в западных странах. МОКу придется организовать этот вопрос. Ну а в России станет немного чище...
Сам ты - людоед
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Frost30
То есть каждого спросят? Если за, налево, если против, направо. И кто больше даст👏👏👏
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royer
Ответ Лжетрофеич
отличный пример симуляции слабоумия, продолжайте... что же еще остается сторонникам руZZкого мира...
Всю укро-оппозицию он пустил под нож задолго до СВО. Он же запретил русским учиться на русском языке (Потрох побоялся это сделать).
Он же продолжил игнорировать Минские соглашения, и продолжил террор Донбасса, хотя Россия просила его принять ЛНР и ДНР обратно вна укроину.
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uchiyamada
Ответ Hut
Вот именно, надо выступать. И отстранять за убеждения неспортивно - это точно путь в никуда и этим путем идёт МОК. Без тех, кого отстранили многие чемпионы, по факту - не чемпионы.
да, невезучий все-таки Месси человек, с трудом один чемпионат мира выиграл, и то по факту чемпионом не стал.
И наконец хоть кто-то признал отстранение ЮАР из-за апартеида путем в никуда.
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Мэй Касахара
Ответ Марьяж
А я - Чебурашка. Заявляю со всей серьезностью. И что дальше? Он и рядом с ФСБ не проходил.
Ах да, страна чебурашек, президент которой все время врет, являя собой олицетворение истинного кгбшника 😂
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Лжетрофеич
Ответ royer
Да уж, то как Зеля прокинул через ... целую страну, войдет во все учебники истории. Пообещал укро-русским что будет их защищать, те как лохи его выбрали, а он стал нацистским гауляйтером- диктатором.
отличный пример симуляции слабоумия, продолжайте... что же еще остается сторонникам руZZкого мира...
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royer
Ответ Лжетрофеич
Шайка узурпаторов, обманом и силой захватившая власть с нарушением уголовного кодекса государства и с еще одним нарушением развязавшая позорную войну против соседа - это не "страна", Елена. Да что уж там, ты же сама будешь уже очень скоро это писать. "Журналистка"...
Да уж, то как Зеля прокинул через ... целую страну, войдет во все учебники истории.
Пообещал укро-русским что будет их защищать, те как лохи его выбрали, а он стал нацистским гауляйтером- диктатором.
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Марьяж
Ответ Мэй Касахара
Какая угроза? Кто на нас напал? PS: Гиркин лично давал интервью, подтверждая, что фсб-шник (найдите -ознакомьтесь)
А я - Чебурашка. Заявляю со всей серьезностью. И что дальше?
Он и рядом с ФСБ не проходил.
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Мэй Касахара
Ответ Марьяж
Нет, не понимаю. Если есть угроза, ее нужно ликвидировать. И Гиркин никакой не фсбешник, а обыкновенный наймит от южнорусских олигархов. Провокатор, короче.
Какая угроза? Кто на нас напал?
PS: Гиркин лично давал интервью, подтверждая, что фсб-шник (найдите -ознакомьтесь)
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Марьяж
Ответ Мэй Касахара
Кто скинул русского фсбшника со счетов - вы?) а российской армии не должно быть на территории чужого государства ни до ни после 24.02.2022, надеюсь вы это понимаете)
Нет, не понимаю. Если есть угроза, ее нужно ликвидировать.
И Гиркин никакой не фсбешник, а обыкновенный наймит от южнорусских олигархов. Провокатор, короче.
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Марьяж
Ответ Юлия Гладкова
Русская. Но это не значит, что поддерживаю всех соотечественников, тем более преступников. Люблю свою страну и желаю ей реабилитации и процветания. А сейчас её тащат в глубокую яму.
Воспрянет Россия к 2035 году. Победив в 3 Мировой.
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Марьяж
Ответ Viks
Чушь собачья. Неподдерживающие своё правительство открыто говорят во ВСЕХ СМИ, регулярно бастуют, выходят на многотысячные демонстрации и даже дерутся с полицией. И им ничего! Ибо не Россия. Не далее прошлого воскресенья в Мадриде против действующего правительства социалистов-коммунистов на демонстрацию вышло 100 тыс. человек и крыли премьера всякими словами.
Результат есть?
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Мэй Касахара
Ответ Марьяж
Российской армии до 24.02.2022 на Донбассе не было, Гиркин и компания не в счет. Да их там и быть не могло, судя по теме референдума.
Кто скинул русского фсбшника со счетов - вы?) а российской армии не должно быть на территории чужого государства ни до ни после 24.02.2022, надеюсь вы это понимаете)
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Марьяж
Ответ Hut
Это у вас страх.А спортсмены, кто хочет поступает как хочет.
Как и любой гражданин. Делает, что хочет.
Собчак с Чубайсом отчалили на святую землю.
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Марьяж
Ответ Мэй Касахара
Во-первых, это их внутренний вопрос, в который мы в принципе вмешиваться не должны. Во-вторых, Домбасс жил мирно до появления русских военных в 2014-ом на территории чужого государства. Ну а перекрытие воды после аннексии Крыма Россией думаю вам и так понятно
Российской армии до 24.02.2022 на Донбассе не было, Гиркин и компания не в счет. Да их там и быть не могло, судя по теме референдума.
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Мэй Касахара
Ответ Hut
А что ж они мирных людей в "своих’ границах бомбят и воду крымчанам перекрывали?
Во-первых, это их внутренний вопрос, в который мы в принципе вмешиваться не должны. Во-вторых, Домбасс жил мирно до появления русских военных в 2014-ом на территории чужого государства. Ну а перекрытие воды после аннексии Крыма Россией думаю вам и так понятно
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