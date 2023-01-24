Трусова о хейте в соцсетях: «В 13 лет меня это задевало. Сейчас абсолютно спокойно отношусь, это их мнение, пусть пишут»

Серебряный призер Олимпийских игр Александра Трусова рассказала об отношении к соцсетям.

«Недавно начала вести телеграм-канал, снимать «кружочки», где рассказываю, что делаю. Вроде подписчикам очень нравится.

Сталкивалась ли с хейтом? Мне кажется, всех хейтят. Разное пишут. Кому-то ногти мои не нравятся. А мне нравятся длинные ногти, я их наращиваю. Возможно, они не нравятся маме моей, тренеру — но мне нравятся.

В 13 лет после четверных (прыжков) у меня появилось много подписчиков, началось много комментариев. Тогда, конечно, меня задевало. Читала и думала, почему так пишут. Сейчас абсолютно спокойно отношусь. Это их мнение, пусть пишут.

У меня есть очень большие фан-группы, от них исходит большая поддержка. Есть большая фан-группа в Китае, они постоянно присылают огромное количество подарков, умудряются доставлять оттуда.

Когда только заводила аккаунт, я могла месяц ничего не выкладывать. Мне мама или папа звонили и говорили: «Саша, выкладывай что-нибудь». Я фоткалась и выкладывала. А сейчас это стало популярнее, мне стало интереснее что-то помимо спорта, и я начала что-то сама снимать и выкладывать.

Слежу ли за статистикой? Сама никогда не смотрела. Сейчас когда агент просит – смотрю», — сказала Трусова.