Трусова о хейте в соцсетях: «В 13 лет меня это задевало. Сейчас абсолютно спокойно отношусь, это их мнение, пусть пишут»

Теги сборная России женское катание Александра Трусова Фигурное катание

Серебряный призер Олимпийских игр Александра Трусова рассказала об отношении к соцсетям. 

«Недавно начала вести телеграм-канал, снимать «кружочки», где рассказываю, что делаю. Вроде подписчикам очень нравится.

Сталкивалась ли с хейтом? Мне кажется, всех хейтят. Разное пишут. Кому-то ногти мои не нравятся. А мне нравятся длинные ногти, я их наращиваю. Возможно, они не нравятся маме моей, тренеру — но мне нравятся. 

В 13 лет после четверных (прыжков) у меня появилось много подписчиков, началось много комментариев. Тогда, конечно, меня задевало. Читала и думала, почему так пишут. Сейчас абсолютно спокойно отношусь. Это их мнение, пусть пишут.

У меня есть очень большие фан-группы, от них исходит большая поддержка. Есть большая фан-группа в Китае, они постоянно присылают огромное количество подарков, умудряются доставлять оттуда.

Когда только заводила аккаунт, я могла месяц ничего не выкладывать. Мне мама или папа звонили и говорили: «Саша, выкладывай что-нибудь». Я фоткалась и выкладывала. А сейчас это стало популярнее, мне стало интереснее что-то помимо спорта, и я начала что-то сама снимать и выкладывать.

Слежу ли за статистикой? Сама никогда не смотрела. Сейчас когда агент просит – смотрю», — сказала Трусова.

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145 комментариев

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Ariadnochka
Ответ Лека-Лека
Научитесь отличать злобные от критических. Где я написала неправду?
Критика пишется или высказывается уважительно. Но вы не знаете, что это такое. Почитайте свои комментарии. И не надо путать конструктивную критику со злобой и оскорблениями. Не разберетесь сами, может внуки помогут.
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Vladimir Arutin
Ответ Ostinato
Хоть один комментарий от комментаторов есть, который "гасит" Трусову? Пример. Вот про Загитову есть, про Коляду есть, про иностранные пары есть, а про Трусову?
Например от Тарасовой :"Надо искать гав.о в себе "
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Noname No
Ответ Kaj
Блин, как можно назвать истерикой реакцию на несправедливость? Истерика это демонстративное действие. Убежать проплакаться не дали, гоняли в замкнутом пространстве, за руки хватали, на камеру снимали. А потом обвинили в истерике. «Все все знали» замалчивают до сих пор. Знали, что Валиева сольёт прокат? И щербаковой будет достаточно 2 квадов? Фу какая гадость, федерация фк не достойна такой спортсменки как Трусова!
Конечно знали, что Камила всё сольет.
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As per
Ответ Лека-Лека
Это хейтеры выдают желаемое за действительное. От зависти. Их то Трусова скандалистка и истеричка.
Так этот хейтеры вместо Анны удаляют флаги и поют песенки? Скандал на скандале!
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As per
Ответ Лека-Лека
Читать научись. Я написала ТИПА птеродактиля.
Я умею, в отличии от тебя. Так птеродактиль не птица, и не мифический))) Сравнение не выдерживает никакой критики!
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Лека-Лека
Ответ As per
Она её сама находит!
Это хейтеры выдают желаемое за действительное. От зависти. Их то Трусова скандалистка и истеричка.
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Лека-Лека
Ответ As per
Птеродактиль - это не мифическая птица, а реально существовавшее животное. Советую тебе книги читать на досуге, а не сидеть сутками в интернетах.
Читать научись. Я написала ТИПА птеродактиля.
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Tresk2
Одним словом- деревня.
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As per
Ответ Лека-Лека
Анечка на пике популярности. И никакая грязь к ней не пристанет.
Она её сама находит!
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As per
Ответ Лека-Лека
Трусовой надо научиться отличать хейт от критики. В юниорах она была замечательной девчушкой. Да и ее результаты говорили сами за себя - золотые медали. Сейчас Трусова превратилась в нечто. Внешность - неопрятная, не волосы, а лохмы, нездоровая угристая кожа, некрасивые ногти больше похожи на крючкообразные когти какой-то мифической птицы типа птеродактиля. Результаты - завышенная самооценка привела в падению результатов - вечно вторая или третья. Имидж - с кем поведешься, от того и забеременеешь. Общения с Рудковскими привело к тому, что Трусова теперь ассоциируется не с прокатами, а со скандалами и шоу. Она даже из личной жизни, хорошего светлого чувства ухитряется делать сомнительный пиар. Так чего же она хочет? За что боролась...
Птеродактиль - это не мифическая птица, а реально существовавшее животное. Советую тебе книги читать на досуге, а не сидеть сутками в интернетах.
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As per
Ответ Vladimir Arutin
Лучше расскажите, что это за фотографии где Щербакова вдрызг пьяная лежит.Как она докатилась до того, что то похабные песни поет, то пьяная .А ведь была интеллигентная девушка .
Стыд то какой! Вот где скандал на скандале, а не безобидная фотосессия с фанатами!
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Ezhevika33
Ответ фуфырка
Лиза
Вы как-то отстали , Лизе 26 , а не 18.))
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As per
Ответ Кот Лютик
Кoгти, нечесаные лoхмы, кривой макияж ПTУшницы, бургистaя кожа и жeлтые зубы. Красота.
Ты очень самокритична! Советую вместо написания коментов заняться собой как можно скорее!
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Кот Лютик
Ответ Elena Polkina
Шопотом. У Саши длинные, некрасивой формы ногти, больше похожи на когти. МОжет я ретроград, хз ... но по мне, так некрасиво. Ну , если ей нравится , нехай носит.
Кoгти, нечесаные лoхмы, кривой макияж ПTУшницы, бургистaя кожа и жeлтые зубы. Красота.
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Кот Лютик
Да-да, конечно, заметно очень, как ее это "не задевает". Поди сидит день и ночь мониторит отзывы о себе любимой, так что времени нет нормально заняться волосами, кожей да зубы отбелить, ну и краситься научиться.
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Perfeksionistka
Ответ Tresk2
Рязанский фейс и много амбиций.
Покажи нам свой фейс и расскажи про свои амбиции..
+6
-1
+5
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Девочка с севера
Ответ Шубная моль
Не уверена, но вроде Липницкую не хейтили
Их пытались столкнуть с Сотниковой, но девочки не дали ни малейшего повода для этого! Очень мудрыми оказались!
+2
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azelana
Ответ Леди Брэкнелл
Ерунда полнейшая. Я не буду хейтить спортсмена ни при каких условиях, я даже не пойду в его соц.сети или его темы. Я могу высказать свое личное отношение, но бегать по инету и травить не буду. Этим занимаются исключительно хейтеры, это особый тип. Ими руководят проплаченные, собственно так всё народные выступления и организуются - якобы персона сама виновата и люди сами возмущены, ага...
Я на страничках в соцсетях тоже ни разу не бывала, от слова совсем. А здесь мы чем занимаемся? Каждый отстаивает то, что считает правильным.
Про оскорбления и т.п. - часто пишут дети, они так развлекаются. Конечно, есть проплаченные. Но я не исключаю, что пишут сами спортсмены (читала резкие ответы на корректные замечания в чате на ютубе от фигуристов, действующих сейчас, тогда они были юниорами), а также многочисленные родственники, соседи, одноклассники, обиженные кем-то чем-то и когда-то. И публичная личность должна это понимать. И не провоцировать скандалы.
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Девочка с севера
Ответ Анна Беляева
В фигурном катании, как и в некоторых других сферах, совсем не редкость. Да, родители много вкладывают и надеются, что отдатся в будущем это в больших напорядок объемах. Мама Юли Липницкой,которая прицельно дочь вела на олимпиаду, готова была в нее все вложить, разве не из той же категории? Тоже вполне себе вела ребенка как проект. папа Мирославы Лебедевой - из той же оперы. И это те, кто либо достаточно одиозен, либо "отбил" свои планы, так что мы про них знаем. А кроме них, там если не кждый первый, то три из четырех родителей - такие же.
Это я знаю. Просто возмущает сам факт. Что в головах у родителей, которые детей используют как банковский вклад?
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Ostinato
Ответ Kaj
А что толку их менять, если есть политика партии гасить Трусову.
Хоть один комментарий от комментаторов есть, который "гасит" Трусову? Пример. Вот про Загитову есть, про Коляду есть, про иностранные пары есть, а про Трусову?
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+3
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Kaj
Ответ Noname No
По сути все скандалы вокруг Саши искусственно раздутые. Был один типа скандал - это истерика на ОИ, остальное уже фантазии хейтеров
Блин, как можно назвать истерикой реакцию на несправедливость? Истерика это демонстративное действие. Убежать проплакаться не дали, гоняли в замкнутом пространстве, за руки хватали, на камеру снимали. А потом обвинили в истерике. «Все все знали» замалчивают до сих пор. Знали, что Валиева сольёт прокат? И щербаковой будет достаточно 2 квадов? Фу какая гадость, федерация фк не достойна такой спортсменки как Трусова!
+8
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+6
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Джефф Лебовски
Ответ Volles
Не хейтерский коммент, а по факту: Саше надо больше книги читать, развивать кругозор и культуру речи. Публичный же человек. Речь примитивная и односложная, как у пятиклассника.
Абсолютно согласен.
Очень жаль, что рядом с ней не нашлось взрослых, которые помогли бы расставить приоритеты на этом этапе жизни. Сейчас ещё можно наверстать, если полностью погрузиться в учёбу, а через пару лет уже будет невозможно, кмк.
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Девочка с севера
Ответ Vladimir Arutin
Лучше расскажите, что это за фотографии где Щербакова вдрызг пьяная лежит.Как она докатилась до того, что то похабные песни поет, то пьяная .А ведь была интеллигентная девушка .
А вы не выпиваете что ли?
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Kaj
Ответ Hivaga22
Саша откатала оли-цикл, ничего не выиграв по взрослым, кроме чемпионата России, который и то она не выиграла - а звание ей передали. Зато, конечно, есть богатая россыпь серебра и бронзы - причём в основном бронзы. Ну такое себе - и всё из-за характера, который не позволил собрать урожай золота, как это виделось после юниорских соревнований.
Лучшие выбирают самый трудный путь! Характер вызывающий уважение и восхищение! Посредственности получают медали не за рекорды, а за сумму двух прокатов)))
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Kaj
Ответ Анна Беляева
В фигурном катании, как и в некоторых других сферах, совсем не редкость. Да, родители много вкладывают и надеются, что отдатся в будущем это в больших напорядок объемах. Мама Юли Липницкой,которая прицельно дочь вела на олимпиаду, готова была в нее все вложить, разве не из той же категории? Тоже вполне себе вела ребенка как проект. папа Мирославы Лебедевой - из той же оперы. И это те, кто либо достаточно одиозен, либо "отбил" свои планы, так что мы про них знаем. А кроме них, там если не кждый первый, то три из четырех родителей - такие же.
Одиозные это чета Щербаковых? Больше вроде фотофактов не было. Или они в категории «отбил» свои планы?
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