Татьяна Тарасова: «Кубок Первого канала запомнился потрясающими соревнованиями российских спортсменов и полным залом в 12 тысяч мест»

Заслуженный тренер СССР по фигурному катанию рассказала, чем ей запомнился Кубок Первого канала.

« канала запомнился потрясающими соревнованиями российских спортсменов и полным залом в 12 тысяч мест.

Я в организации турнира не участвую, поэтому не буду рассказывать, что стоит придумать, а что поменять. Как получилось, так получилось. Все честно», – сказала Тарасова.

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