Татьяна Тарасова: «Кубок Первого канала запомнился потрясающими соревнованиями российских спортсменов и полным залом в 12 тысяч мест»

Теги Татьяна Тарасова сборная России Кубок Первого канала по фигурному катанию Фигурное катание

Заслуженный тренер СССР по фигурному катанию Татьяна Тарасова рассказала, чем ей запомнился Кубок Первого канала.

«Кубок Первого канала запомнился потрясающими соревнованиями российских спортсменов и полным залом в 12 тысяч мест.

Я в организации турнира не участвую, поэтому не буду рассказывать, что стоит придумать, а что поменять. Как получилось, так получилось. Все честно», – сказала Тарасова.

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33 комментария

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Надумочка
Ответ Anneta28
Там не было 12 тыс
А сколько было? 400 человек?))
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miladoc1
Ответ Irina037
Это ваш комментарий не нужен,а Тарасова вносит живость и называет сразу вещи своими именами
Как раз живости и не было. А комментарии буду писать без вашего разрешения.
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Блинчик
Кубок запомнился полным подвалом в очереди на фото с Александрой Вячеславовной.
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Vasily Ivanov
Ответ Мария С
О, да! Меня кстати всегда раздражали эти её крики, но вчера как услышала- поняла, что соскучилась по этому драйву, как будто вновь на соревнованиях...
А вы уверены что это была Татьяна анатольна а не вовани лексус?
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JL JL
Сами себя не похвалят, никто не похвалит. Вот и повыскакивали все: фантастично, феерично, грандиозно, всегалактический кубок галактики в квадрате. Тьфу. А, по сути - деградация.
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Оскар Муравьев
Мне первый кубок запомнился дальше шляпа полная
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Anneta28
Ответ Жанна Авдеева
Как вы быстро с количества людей съехали Успехов
Чего???🤣
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Жанна Авдеева
Ответ Anneta28
Причем тут покупать? Она автографы не за деньги раздавала и фоталась тоже не за деньги. В инсте куча тому доказательств
Как вы быстро с количества людей съехали
Успехов
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Anneta28
Ответ Жанна Авдеева
Ага ага от 3-5 тысяч человек двинулись покупать ерунду от трусовой Не позорьте ее дальше Она уже сама закопалась
Причем тут покупать? Она автографы не за деньги раздавала и фоталась тоже не за деньги. В инсте куча тому доказательств
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Жанна Авдеева
Ответ Anneta28
Сама бы не поверила, если бы не видела своими глазами
Ага ага от 3-5 тысяч человек двинулись покупать ерунду от трусовой
Не позорьте ее дальше
Она уже сама закопалась
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garovatat
Ответ Девочка с севера
А ещё "раба Божия"))
и "лютый зверь"))) Вообще очень здорово было снова услышать ТАТ, ее сочное и интересное объективное комментирование, афоризмы и обороты! Такая хорошая ложка здоровой критики в бочке обычной сладкой комментаторской патоки)). Но при этом у кого было действительно прекрасно, тот получал самые лестные эпитеты! Надеюсь увидеть и услышать ТАТ на ФГП.
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Irina037
Ответ miladoc1
В этот раз комментировала вяло и останавливалась посредине фраз или ее несло, а Гришин прерывал. Путала прыжки, вообщем была не нужна.
Это ваш комментарий не нужен,а Тарасова вносит живость и называет сразу вещи своими именами
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Rums67
На этом кубке ТАТ была хороша.
Все по делу. Во время проката не говорила.
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Kareglazaya
Так спокойно было без Тарасовой... А теперь опять началось: "катается шёпотом", "вкусные прыжки", "раба божья" и прочий бред. Гришина перебивала постоянно. Говорит с трудом, вся охрипла, но всё равно лезет в комментаторы
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Mary Ion
Ну все равно она хорошо комментирует. Почему другие комментаторы не говорят про выходы из вращений и вот эти все фантики? Ягудин бы взял что ли мастер-класс
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Мария С
Ответ Светлана Менова
Мне понравилось, как Татьяна Анатольевна под конец соревов раскочегариалсь и стала вновь выдавать свои фирменные "зделана" и "как дети в школу")) Здоровья!
О, да! Меня кстати всегда раздражали эти её крики, но вчера как услышала- поняла, что соскучилась по этому драйву, как будто вновь на соревнованиях...
+12
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+10
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Биатлонная зима
Посещаемость обалденная
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EmperorNazer
ТАТ комментировала гораздо активнее и бодрее, нежели чем на открытых прокатах, иногда отмечала интересные нюансы в элементах, чего от того же Гришина обычно не услышишь. Ну а с ее «матерь божья, второй четверной сделала!» я смеялся пол-программы Сони. В общем, рад, что Татьяна Анатольевна все еще в строю, здоровья и долгих лет жизни.
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Девочка с севера
Ответ Светлана Менова
Мне понравилось, как Татьяна Анатольевна под конец соревов раскочегариалсь и стала вновь выдавать свои фирменные "зделана" и "как дети в школу")) Здоровья!
А ещё "раба Божия"))
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miladoc1
Ответ Назар Игорь
Потрясающе, грандиозно, феноменально, никакого сравнения с ЧМ, и так далее. Зачем держать нас за дураков, все прекрасно понимают что изоляция убивает спорт.
А что они должны говорить? Всегда врачи, а сейчас ничего не изменилось, вернее изменения есть - в худшую сторону.
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miladoc1
Ответ gold-for-zagitova
А я рад, что Татьяна Анатольевна пришла в себя, наладила здоровье и комментировала соревнования только в присущей ей манере!
В этот раз комментировала вяло и останавливалась посредине фраз или ее несло, а Гришин прерывал. Путала прыжки, вообщем была не нужна.
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-10
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Anneta28
Ответ Надумочка
т.е. 6000 зрителей ломанулись? Что-то сильно сомнительно. Скорее, человек 100-200.
Там не было 12 тыс
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Надумочка
Ответ Anneta28
А мне запомнился тем, что половина зрителей, забив на прокаты, ломанулась на фан-встречу к Саше Трусовой. ))) Это был ответ "Чемберлена" Яге - кто действительно "существует", а кто нет.
т.е. 6000 зрителей ломанулись? Что-то сильно сомнительно. Скорее, человек 100-200.
+8
-2
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gold-for-zagitova
Ответ Anneta28
А мне запомнился тем, что половина зрителей, забив на прокаты, ломанулась на фан-встречу к Саше Трусовой. ))) Это был ответ "Чемберлена" Яге - кто действительно "существует", а кто нет.
Сидел вчера в зале и не видел "половины зрителей", ломанувшихся к Трусовой. Узнал, что Саша от была на арене на спортсе, когда уже домой вернулся!
+10
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Anneta28
Ответ Жанна Авдеева
Не смешите
Сама бы не поверила, если бы не видела своими глазами
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-4
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