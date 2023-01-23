Татьяна Тарасова: «Кубок Первого канала запомнился потрясающими соревнованиями российских спортсменов и полным залом в 12 тысяч мест»
Заслуженный тренер СССР по фигурному катанию Татьяна Тарасова рассказала, чем ей запомнился Кубок Первого канала.
«Кубок Первого канала запомнился потрясающими соревнованиями российских спортсменов и полным залом в 12 тысяч мест.
Я в организации турнира не участвую, поэтому не буду рассказывать, что стоит придумать, а что поменять. Как получилось, так получилось. Все честно», – сказала Тарасова.
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Успехов
Не позорьте ее дальше
Она уже сама закопалась
Все по делу. Во время проката не говорила.