Распался танцевальный дуэт Екатерина Каташинская – Матвей Грачев

Тренер Мария Боровикова рассказала, что фигуристка Екатерина Каташинская ищет нового партнера после распада танцевального дуэта с Матвеем Грачевым.

– Как дела у Екатерины? Вы писали в соцсетях, что она в поиске нового партнера.

– Да, ее дуэт с Матвеем Грачевым распался, потому что он не мог выдерживать нагрузки прокатов, очень жалел себя. Матвей уехал обратно в Екатеринбург, кататься для себя.

А мы все ждем нового партнера для Катюши. Девочка суперская! Из требований: рост от 178 см, работоспособный и целеустремленный! Таких найти сложно...

– Все получится со временем! Вот Алена нашла партнера.

– Алена – молодец, и Гоша ( ) у нее талантливый! Я его с детства знаю: он катался у мамы Дениса (Наталья Дубинская – Sports.ru), потом у Шубина. Очень классный мальчик! – сказала Боровикова.

В прошлом сезоне Каташинская и Грачев заняли 9-е место на первенстве России.