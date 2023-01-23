Распался танцевальный дуэт Екатерина Каташинская – Матвей Грачев
Тренер Мария Боровикова рассказала, что фигуристка Екатерина Каташинская ищет нового партнера после распада танцевального дуэта с Матвеем Грачевым.
– Как дела у Екатерины? Вы писали в соцсетях, что она в поиске нового партнера.
– Да, ее дуэт с Матвеем Грачевым распался, потому что он не мог выдерживать нагрузки прокатов, очень жалел себя. Матвей уехал обратно в Екатеринбург, кататься для себя.
А мы все ждем нового партнера для Катюши. Девочка суперская! Из требований: рост от 178 см, работоспособный и целеустремленный! Таких найти сложно...
– Все получится со временем! Вот Алена Косторная нашла партнера.
– Алена – молодец, и Гоша (Куница) у нее талантливый! Я его с детства знаю: он катался у мамы Дениса (Наталья Дубинская – Sports.ru), потом у Шубина. Очень классный мальчик! – сказала Боровикова.
В прошлом сезоне Каташинская и Грачев заняли 9-е место на первенстве России.
раздолбайку??
Жалел он себя, а чё в танцы пошёл??
ХВАТИТ УЖЕ ОТДАВАТЬ ЧУЖИМ СТРАНАМ!
Чиризано, Овсянкина, Морозов, Каташинская, даже не вздумать их за границу отдавать!
Вон, ещё одна пара уехала выступать за другую страну, за Бельгию...
Это чё за пипец???
Так, Чиризано вычёркиваем