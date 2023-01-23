Распался танцевальный дуэт Екатерина Каташинская – Матвей Грачев

Теги сборная России танцы на льду пары Георгий Куница Алена Косторная Екатерина Каташинская Мария Боровикова Матвей Грачев Фигурное катание

Тренер Мария Боровикова рассказала, что фигуристка Екатерина Каташинская ищет нового партнера после распада танцевального дуэта с Матвеем Грачевым.

– Как дела у Екатерины? Вы писали в соцсетях, что она в поиске нового партнера.

– Да, ее дуэт с Матвеем Грачевым распался, потому что он не мог выдерживать нагрузки прокатов, очень жалел себя. Матвей уехал обратно в Екатеринбург, кататься для себя.

А мы все ждем нового партнера для Катюши. Девочка суперская! Из требований: рост от 178 см, работоспособный и целеустремленный! Таких найти сложно...

– Все получится со временем! Вот Алена Косторная нашла партнера.

– Алена – молодец, и Гоша (Куница) у нее талантливый! Я его с детства знаю: он катался у мамы Дениса (Наталья Дубинская – Sports.ru), потом у Шубина. Очень классный мальчик! – сказала Боровикова.

В прошлом сезоне Каташинская и Грачев заняли 9-е место на первенстве России.

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15 комментариев

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andrej shabanov
кого хочет найти Матвей?
раздолбайку??
Жалел он себя, а чё в танцы пошёл??
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andrej shabanov
Ответ Девушка Безимени
Пипца вы не пробовали
пипец мы ВИДИМ
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andrej shabanov
заклинаю ФФКР НАЙТИ всем этим девочкам и мальчикам партнёров в РОССИИ!

ХВАТИТ УЖЕ ОТДАВАТЬ ЧУЖИМ СТРАНАМ!
Чиризано, Овсянкина, Морозов, Каташинская, даже не вздумать их за границу отдавать!

Вон, ещё одна пара уехала выступать за другую страну, за Бельгию...
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Девушка Безимени
Ответ andrej shabanov
нет, ЭТО ПРЯМОЙ ПИПЕЦ
Пипца вы не пробовали
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andrej shabanov
Ответ Девушка Безимени
Это последствия пипца
нет, ЭТО ПРЯМОЙ ПИПЕЦ
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Соль.
Каташинская так и катится от партнёра к партнёру
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GIANT
Странная новость: это было известно ещё в мае прошлого года https://fsrussia.ru/intervyu/intervyu/nam-nuzhno-ne-sdavat-pozitsij-i-podderzhat-svoikh-sportsmenov-trenery-mariya-borovikova-i-denis-samokhin-podveli-itogi-sezona-rasskazali-ob-uchenikakh-i-ozvuchili-svoi-predlozheniya-otnositel-no-novogo-sezona
+2
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Инна1945
Мда...танцы кажись всё. Ну может чиновников ФК это хоть чему-то научит.
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Pion19
у нас еще остались дуэты?!
+10
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Heopsa
Я почему-то прочитала платежеспособный)) Вот это тренер характеристику бывшему ученику дала: жалел себя, партнерша значит нагрузки выдерживала, а он, парень, - нет.
+2
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Девушка Безимени
Ответ andrej shabanov
Овсянкина, Каташинская, Морозов, Лопусова, Качушкина, не знаю, СКОЛЬКО МОЖНО?????? Это чё за пипец???
Это последствия пипца
+3
0
+3
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andrej shabanov
Овсянкина, Каташинская, Морозов, Лопусова, Качушкина, не знаю, СКОЛЬКО МОЖНО??????
Это чё за пипец???
+7
0
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andrej shabanov
что ж Дарику то так не везёт...
+4
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Alla Belova
Эпидемия продолжается
+2
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andrej shabanov
парни от 178?
Так, Чиризано вычёркиваем
+14
0
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