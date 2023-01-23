Софья Самоделкина: «Я невероятно благодарна, что смогла выступить на Кубке Первого канала. Поддержка нашей команды – это нечто!»

Теги сборная России женское катание Камила Валиева Софья Самоделкина Кубок Первого канала по фигурному катанию Фигурное катание

Фигуристка Софья Самоделкина высказалась об итогах Кубка Первого канала в Москве, где она выступала за команду Камилы Валиевой «Нас не догонят».

«КАМИЛА, СПАСИБО 💙💙💙

Дорогие друзья, завершился для меня второй Кубок первого канала. Я невероятно благодарна, что я смогла тут выступить. Узнала я о том, что поеду на кубок, очень смешно.😂

Хотелось бы благодарить моих тренеров за проделанную работу, поддержку и веру в меня.❤️ Спасибо большое нашей команде, ваша поддержка – это нечто! Каждый из нас выложился на максимум, и это было видно.🙏🏻

Наши дорогие болельщики – вы просто космос,💥 ваша энергетика передавалась каждому из нас. Просто огромное-огромное-огромное вам спасибо! Вы – лучшие! НАС НЕ ДОГОНЯТ💙🤍», – написала Самоделкина в инстаграме.

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15 комментариев

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lenapan
К ФГП надо набирать, а то на себя не похожа была. У Сони травма или еще какие-то проблемы?
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Molly
Соня в самом разгаре пубертата. Молодец что не сдаётся. Помню Лизу в этот период её жизни. У неё все было гораздо хуже, а теперь она блистает. Дай Бог и Соне пройти этот период без травм и с надеждой на лучшее будущее. Тренер у Сони хороший, не перегружает девочку, всячески её поддерживает. Сейчас это самое главное для неё.
+2
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Этери горячая
Камила очень уважаема и любима своими фигуристами. Такое благородное поведение.

В отличие от других людей, которые забыли, что они не на хоккейной площадке в Ижевске и не на соревнованиях по самбо в Рязани.
+4
-3
+1
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Vladimir Arutin
Ответ Александр Шульгин
Трусову незабудь поблагодарить за шоу которое она там устроила
Петросян пусть поблагодарит за поддержку !
+2
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Александр Иванов
Эх, а я ведь помню её интервью (вроде бы в декабре 2021), где она надеялась на перенос ОИ на 2023 год. Хотя в этом году нас в любом бы случае не допустили, так что лично для неё ничего бы не изменилось. Но это еще одно подтверждение факта бессмысленности прогнозов в ФК на год вперед.
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grey9610212
А Камилле ,действительно, спасибо...проиграли, но боролись...и ещё поборются....в них в этих девчонках искра есть... не потухшая
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k4rmazin2007
А поддержка от Аделии Петросян была вообще "шикарной")
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grey9610212
Соня- украшение турнира...и весь негатив к ней от этого
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5loo
Ответ Olga.t
Соня проходит сложный период взросления, меняется фигура, вес. Но она пытается бороться, тренируется, соревнуется. Пока не очень удачно, но должна справиться. И кмк, переход к Соколовской был ошибкой.
Вопрос как она из этого периода выйдет и куда. И да поддержу лучше бы именно этот период ей проходить с тренером который ее знает или как минимум проводил спортсменок через пубертат, например Мишин
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flyhigh
Не люблю Соню от слова совсем
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-6
-6
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Olga.t
Ответ Nataly1991
Если это твой, Соня, максимум - печально(
Соня проходит сложный период взросления, меняется фигура, вес.
Но она пытается бороться, тренируется, соревнуется. Пока не очень удачно, но должна справиться.

И кмк, переход к Соколовской был ошибкой.
+17
-1
+16
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oldparakhod
Кому пришло в голову , туда её притащить. Лучше бы, какую нибудь юниорку пригласили.
+2
-6
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Nataly1991
Если это твой, Соня, максимум - печально(
+14
-4
+10
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Александр Шульгин
Трусову незабудь поблагодарить за шоу которое она там устроила
+10
-5
+5
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Савосмна Лидия
Кричит последним идущий
+1
-4
-3
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