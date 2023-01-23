Софья Самоделкина: «Я невероятно благодарна, что смогла выступить на Кубке Первого канала. Поддержка нашей команды – это нечто!»

Фигуристка Софья Самоделкина высказалась об итогах Кубка Первого канала в Москве, где она выступала за команду Камилы Валиевой «Нас не догонят».

«КАМИЛА, СПАСИБО 💙💙💙

Дорогие друзья, завершился для меня второй Кубок первого канала. Я невероятно благодарна, что я смогла тут выступить. Узнала я о том, что поеду на кубок, очень смешно.😂

Хотелось бы благодарить моих тренеров за проделанную работу, поддержку и веру в меня.❤️ Спасибо большое нашей команде, ваша поддержка – это нечто! Каждый из нас выложился на максимум, и это было видно.🙏🏻

Наши дорогие болельщики – вы просто космос,💥 ваша энергетика передавалась каждому из нас. Просто огромное-огромное-огромное вам спасибо! Вы – лучшие! НАС НЕ ДОГОНЯТ💙🤍», – написала Самоделкина в инстаграме.

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