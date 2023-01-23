Алина Загитова: «Япония – вторая родина, с ней много всего связывает. Например, собака, которую привез для меня Синдзо Абэ»
Олимпийская чемпионка Алина Загитова надеется, что в скором времени сможет отправиться в Японию.
«Япония для меня вторая родина, потому что с ней меня много всего связывает. Например, моя собака, которую привез специально для меня Синдзо Абэ в Россию, подарил мне. Это был дружеский мостик между Россией и Японией, поэтому у меня только самые приятные воспоминания о Японии.
Надеюсь, скоро можно будет туда поехать.
Масару (собака) — отлично, у нее все есть. Мне кажется, она довольна», — сказала Загитова.
А теперь общайтесь с другими, желаю вам приятных "бесед", где все соглашаются с вашей "элементарностью".
Запомните это.
А свои мнения тут высказывают по теме статьи.
10. В сельском хозяйстве организовать массовое фермерство, чтобы вместо повального пьянства было реальное дело, которое ещё и оплачивается вполне себе приемлемо. Ну а там можно и борщевик потравить, и леса в той же Сибири восстанавливать планомерно и инфраструктуру нормальную, в том числе за Уралом строить и т.д.
5. Основная часть бюджета идёт на науку, образование, медицину, технологии. А военка и силовой блок - по остаточному принципу. Если что-то по-мерещится в части врагов - смотрим пункты 1-3.
6. Спорт финансируется государством детский и юношеский. Взрослый профессиональный - на самообеспечение. Никаких миллиардных зарплат футболистам-поленьям и тем же хоккеистам. А что касается проф. взрослого биатлона, например. Вот занял место на этапе КМ, за которое организаторы призовые получают - вот на эти призовые и живёшь + тренируешься.
7. Делаем ставку НА ЛЮДЕЙ. Сначала на предприятиях и т.п. создаем условия и мотивацию, в том числе и нормальную оплату труда для тех, кто реально трудится, а из того что осталось, оплачиваем зарплаты/премии руководителям. По сути сделать всё надо так, чтобы руководитель о себе-любимом думал В САМУЮ ПОСЛЕДНЮЮ ОЧЕРЕДЬ.
8. Система отбора кадров такая, что профессиональные навыки, квалификация и образование - на первом месте, а не то, чьим родственником/другом человек является. Касается и руководителей, а не так, чтобы человек с филологическим образованием руководил космической отраслью.
1. Главный принцип - не "кругом враги", а "чтобы смотрим в зеркало". А
2. Заканчиваем с понтами, манией сверхдержавия и величия, ну и главное прекращаем выдумывать себе внешних врагов.
3. Исходя из пунктов 1 и 2, на бытовом уровне чётко осознаем, что советская, а потом и нынешняя действующая власть нас всех нагло обманывали насчёт внешних врагов, поскольку их реально не было. Почему обманывали? Чтобы скрыть собственную некомпетентность как управленцев и организаторов, ну и самим жить по элитному, пока население в нищете живет и радуется тому, что "мы их сделали...".
4. Главные человеческие качества и черты характера - скромность, интеллигентность, самокритичность, чувство сострадания. А вот с наглостью, бараньим упрямством, шовинизмом, надменностью, эгоизмом завязываем.
А всей правды, скорее всего, и не узнаем.