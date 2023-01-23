Алина Загитова: «Япония – вторая родина, с ней много всего связывает. Например, собака, которую привез для меня Синдзо Абэ»

Олимпийская чемпионка надеется, что в скором времени сможет отправиться в Японию.

«Япония для меня вторая родина, потому что с ней меня много всего связывает. Например, моя собака, которую привез специально для меня Синдзо Абэ в Россию, подарил мне. Это был дружеский мостик между Россией и Японией, поэтому у меня только самые приятные воспоминания о Японии.

Надеюсь, скоро можно будет туда поехать.

Масару (собака) — отлично, у нее все есть. Мне кажется, она довольна», — сказала Загитова.