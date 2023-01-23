Алина Загитова: «Япония – вторая родина, с ней много всего связывает. Например, собака, которую привез для меня Синдзо Абэ»

Теги сборная России женское катание Алина Загитова Масару Фигурное катание

Олимпийская чемпионка Алина Загитова надеется, что в скором времени сможет отправиться в Японию. 

«Япония для меня вторая родина, потому что с ней меня много всего связывает. Например, моя собака, которую привез специально для меня Синдзо Абэ в Россию, подарил мне. Это был дружеский мостик между Россией и Японией, поэтому у меня только самые приятные воспоминания о Японии.

Надеюсь, скоро можно будет туда поехать.

Масару (собака) — отлично, у нее все есть. Мне кажется, она довольна», — сказала Загитова. 

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506 комментариев

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Мира2024
Ответ rooney pers
Мадам, вы не тет а тет общались, вы переписывались в общей ленте, где я могу отвечать на любые комментарии. Какая разница штраф ольник я или нет? Если я моложе, то это только комплимент, вы уже бывалая?
Вы так и не поняли о чем я, это тоже говорит о вашем юном возрасте. Ничего, научитесь еще общаться, не выпячивая свою "элементарность", какие ваши годы.
А теперь общайтесь с другими, желаю вам приятных "бесед", где все соглашаются с вашей "элементарностью".
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rooney pers
Ответ Мира2024
Думаю, вы просто школьник и тоже решили "элементарно поумничать", но, как всегда, элементарно мимо.
Мадам, вы не тет а тет общались, вы переписывались в общей ленте, где я могу отвечать на любые комментарии. Какая разница штраф ольник я или нет? Если я моложе, то это только комплимент, вы уже бывалая?
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Мира2024
Ответ rooney pers
Я говорю мы, потому-что уверен,чтоьэтотэлементарный вопрос для многих.
Думаю, вы просто школьник и тоже решили "элементарно поумничать", но, как всегда, элементарно мимо.
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rooney pers
Ответ Мира2024
Отвечать за другого на вопрос, касающегося его и только его, при этом говоря "мы", очень не "элементарно". Запомните это. А свои мнения тут высказывают по теме статьи.
Я говорю мы, потому-что уверен,чтоьэтотэлементарный вопрос для многих.
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Мира2024
Ответ rooney pers
Элементарно высказывать своё мнение.
Отвечать за другого на вопрос, касающегося его и только его, при этом говоря "мы", очень не "элементарно".
Запомните это.
А свои мнения тут высказывают по теме статьи.
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Шубная моль
Ответ Пользователь Гугла
Хрусталев настоящий квнщик, второе место, не последнее, заняла команда, нас не догонят
Я помню подкол в КВН от его команды: "мы хотим занять второе место. Займем первое - это сам позвонил-попросил, займем третье - вот, не позвонил, забыл. Так что второе"
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Шубная моль
Ответ Gemma157
То что ей подарили собаку она расценила как дружеский мост между нашими странами? Ничосе она замахнулась..
Ну если она считает, что Абэ курьером подрабатывает...
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Lotte Fischbach
Ответ Верю-не верю
Учитель русского языка и литературы или так, для красного словца прикидываешь мне?
Неучитель но все русские меня отлично понимают.;)
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rooney pers
Ответ Мира2024
Элементарно отвечать на вопрос, заданный другому человеку, касающегося именно его личности?
Элементарно высказывать своё мнение.
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Мира2024
Ответ rooney pers
Он и мы не одно целое. Просто это элементарно и я это озвучил.
Элементарно отвечать на вопрос, заданный другому человеку, касающегося именно его личности?
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rooney pers
Ответ Мира2024
А вы почему отвечаете за другого человека или он и вы- это одно целое?
Он и мы не одно целое. Просто это элементарно и я это озвучил.
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Мира2024
Ответ Иван Алейников
Майами штат, там либо губернатор либо его заместитель
Вы прекрасно поняли, о чем я.
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Мира2024
Ответ rooney pers
Нет. Это для вас умные вещи а для нас элементарные.
А вы почему отвечаете за другого человека или он и вы- это одно целое?
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Верю-не верю
Ответ Lotte Fischbach
Я русский язык знаю лучше тебя прикинь.;) Мне просто писать лень.🤷‍♂️
Учитель русского языка и литературы или так, для красного словца прикидываешь мне?
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Lotte Fischbach
Ответ Верю-не верю
Лотя, ты бы подучил для начала русский язык и орфографию что ли, а потом бы уже свои суждения на свет выставлял. А то некрасиво получается - какой-то лапоть строчит без конца и умничает)
Я русский язык знаю лучше тебя прикинь.;) Мне просто писать лень.🤷‍♂️
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Toradora
Ответ Lotte Fischbach
Чтоп обстановку разрядить надо для начала в ней чтото соображать. Боюсь что у Загитовой с этим серьезные проблемы.
Уверена, что лучше тебя соображает, такого злобного бреда писать, говорить и думать не будет...
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Toradora
Ответ fillette
Да, тут у остальных так градус патриотичности внезапно вырос )))...
Не внезапно, а после общения Алины с японским журналистом. Ждём аналогичных общений с другими чемпионками и такой же патриотической реакции😆
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Iuliia Timofeyeva
Ответ Правда Правда
И кошку сама королева подарила в Шотландии? Хотя написано Шотлпндия, такой страны то нет🤣 тьфу...
Частицы "то, либо, нибудь" пишутся через дефис
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Даша Юдкина
В Японии проходило множество соревнований с участием Алины,она там много раз бывала.Стоит помнить,что именно японские болельщики её поддерживали после ОИ,в то время как в России,сами знаете что.А после чемпионата мира 2019 так вообще боготворили.Япония относилась к Алине с теплотой,она ответила ей тем же.
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+6
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маша Е.
Ответ Lotte Fischbach
Туктамышева действующая спортсменка которая в 26ть 3ксели штампует а не мычит в микрофон слившись из спорта после 2х сезонов. Где она зарабатывает в свободное от спорта время её личное дело. Ей рады все продюсеры всех шоу и везде зовут. Завидуйте молча.;)
Язык мой-враг мой, перед умом рыщет, беды ищет.
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Realist2022
Ответ Lotte Fischbach
Ну давай несовок поделись своим видением идеальной России будущего. Поржом.🤡 Чую ты гдето заграницей был туристом и с тех пор стал незашореным и неограниченным. Верно?;)
9. Если хочется иметь какой-то вес на международной арене - ну так и надо произвести, например, электромобили или смартфоны/планшеты или чипы или бытовую технику, чтобы эта продукция имела огромный спрос во всех странах мира. Но сделать надо реально, а не так, что деньги по карманам, а кроме роликов и рассказа про не имеющую аналогов в мире продукцию нет ничего.
10. В сельском хозяйстве организовать массовое фермерство, чтобы вместо повального пьянства было реальное дело, которое ещё и оплачивается вполне себе приемлемо. Ну а там можно и борщевик потравить, и леса в той же Сибири восстанавливать планомерно и инфраструктуру нормальную, в том числе за Уралом строить и т.д.
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Realist2022
Ответ Lotte Fischbach
Ну давай несовок поделись своим видением идеальной России будущего. Поржом.🤡 Чую ты гдето заграницей был туристом и с тех пор стал незашореным и неограниченным. Верно?;)
А что касается политики государства, то я вижу такой расклад:
5. Основная часть бюджета идёт на науку, образование, медицину, технологии. А военка и силовой блок - по остаточному принципу. Если что-то по-мерещится в части врагов - смотрим пункты 1-3.
6. Спорт финансируется государством детский и юношеский. Взрослый профессиональный - на самообеспечение. Никаких миллиардных зарплат футболистам-поленьям и тем же хоккеистам. А что касается проф. взрослого биатлона, например. Вот занял место на этапе КМ, за которое организаторы призовые получают - вот на эти призовые и живёшь + тренируешься.
7. Делаем ставку НА ЛЮДЕЙ. Сначала на предприятиях и т.п. создаем условия и мотивацию, в том числе и нормальную оплату труда для тех, кто реально трудится, а из того что осталось, оплачиваем зарплаты/премии руководителям. По сути сделать всё надо так, чтобы руководитель о себе-любимом думал В САМУЮ ПОСЛЕДНЮЮ ОЧЕРЕДЬ.
8. Система отбора кадров такая, что профессиональные навыки, квалификация и образование - на первом месте, а не то, чьим родственником/другом человек является. Касается и руководителей, а не так, чтобы человек с филологическим образованием руководил космической отраслью.
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Nad73
Ответ Anna Morgan
в итоге на каком месте она оказалась?
Что в итоге?Свои же топили,а вы про первый номер от федры!!!Учи матчасть,болтушка!
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Realist2022
Ответ Lotte Fischbach
Ну давай несовок поделись своим видением идеальной России будущего. Поржом.🤡 Чую ты гдето заграницей был туристом и с тех пор стал незашореным и неограниченным. Верно?;)
Моя позиция насчет видения России будущего следующая:
1. Главный принцип - не "кругом враги", а "чтобы смотрим в зеркало". А
2. Заканчиваем с понтами, манией сверхдержавия и величия, ну и главное прекращаем выдумывать себе внешних врагов.
3. Исходя из пунктов 1 и 2, на бытовом уровне чётко осознаем, что советская, а потом и нынешняя действующая власть нас всех нагло обманывали насчёт внешних врагов, поскольку их реально не было. Почему обманывали? Чтобы скрыть собственную некомпетентность как управленцев и организаторов, ну и самим жить по элитному, пока население в нищете живет и радуется тому, что "мы их сделали...".
4. Главные человеческие качества и черты характера - скромность, интеллигентность, самокритичность, чувство сострадания. А вот с наглостью, бараньим упрямством, шовинизмом, надменностью, эгоизмом завязываем.
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bolelschiza
Ответ yak444
Выход был один, покинуть страну и перейти в сильную федерацию, которая была не по зубам Лакернику, иначе её все равно бы засудили и затравили.
Ну и обратилась бы к любимым японцам.
А всей правды, скорее всего, и не узнаем.
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