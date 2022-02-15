Алина Загитова: «Вот уже четвертый год в моем сердце живет любовь к самому доброму, ласковому и пушистому зверьку – к моей Масару! Мы с ней неразлучны»

Олимпийская чемпионка Пхенчхана-2018 по фигурному катанию Алина Загитова рассказала о своем домашнем питомце.

«Вот уже четвертый год в моем сердце живет любовь к самому доброму, ласковому и пушистому зверьку – к моей Масару! И у этой девочки сегодня праздник – день рождения! Сколько себя помню, всегда мечтала о собаке: большой, породистой и с безупречными манерами!

После победы на Олимпиаде ко мне попал этот пушистый комочек – акита-ину! За это время мы с Масару столько всего пережили: шоу, выставки, телевизионные площадки, тренировки, различные поездки... Мы с ней неразлучны!

Искренне желаю всем обрести такого же лучшего друга, который каждый день будет дарить вам свою чистую и настоящую любовь. Пока писала пост, даже захотелось ее обнять и прижать к себе!» – написала Загитова в инстаграме.

Алина Загитова обожает свою акита-ину Масару: они вместе и на льду, и в «Вечернем Урганте»