Катарина Гербольдт: «На Кубке Первого канала можно посмотреть, насколько нашим ребятам удается сохранять мотивацию»

Бывшая фигуристка поделилась ожиданиями от Кубка Первого канала, который стартует 21 января в Москве.

«В данной ситуации все ждут этот турнир. Он достаточно близко к чемпионату Европы по времени, и наши спортсмены не отходят от графика.

Мы все надеемся, что ситуации поменяется и мы сможем выступать на всех турнирах.

На Кубке можно посмотреть, насколько наши ребята готовы, насколько удается сохранять мотивацию в себе. Я знаю, что все ребята хорошо готовы. Лишний раз можно показать зрителям, своим и международным конкурентам, которые тоже смотрят этот турнир, что в России все продолжает жить, никто не сдается и ничего не умирает.

Ожидания от турнира? Готовятся и собираются удивлять абсолютно все! Посмотрим, что будет. В любом случае турнир будет очень интересным», — сказала Гербольдт.

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