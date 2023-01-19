Катарина Гербольдт: «На Кубке Первого канала можно посмотреть, насколько нашим ребятам удается сохранять мотивацию»

Теги Катарина Гербольдт сборная России Спорт-Экспресс Кубок Первого канала по фигурному катанию Фигурное катание

Бывшая фигуристка Катарина Гербольдт поделилась ожиданиями от Кубка Первого канала, который стартует 21 января в Москве. 

«В данной ситуации все ждут этот турнир. Он достаточно близко к чемпионату Европы по времени, и наши спортсмены не отходят от графика.

Мы все надеемся, что ситуации поменяется и мы сможем выступать на всех турнирах.

На Кубке можно посмотреть, насколько наши ребята готовы, насколько удается сохранять мотивацию в себе. Я знаю, что все ребята хорошо готовы. Лишний раз можно показать зрителям, своим и международным конкурентам, которые тоже смотрят этот турнир, что в России все продолжает жить, никто не сдается и ничего не умирает.

Ожидания от турнира? Готовятся и собираются удивлять абсолютно все! Посмотрим, что будет. В любом случае турнир будет очень интересным», — сказала Гербольдт.

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5 комментариев

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Vasily Ivanov
Типа .ставим опыт над лабораторной живностью ...на каком месяце/сезоне/годе их мотивация кончится и они покажут нам продолжение " Восстания обезьян "....
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sergey-ld
С такими призовыми как на кубке и чемпионате сохранить мотивацию им удастся вряд ли...
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Евгения Гринева
"Никто не сдается и ничего не умирает" Ну так еще времени немного прошло. Посмотрим с каким энтузиазмом пойдут спортсмены в следующий сезон без международки
+3
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DD102DD
Призовые - это жизнь.

Хорошие призовые - хорошая жизнь.
+3
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Rums67
Призовые в РФ вполне были мировые.
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