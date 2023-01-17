Софья Акатьева: «Самодисциплина очень помогает мне в спорте, учебе, повседневных делах. Я всегда ставлю цели и добиваюсь их»

Чемпионка России по фигурному катанию Софья Акатьева рассказала о важности самодисциплины.

«Самодисциплина очень помогает мне – в спорте, учебе, повседневных делах. Я веду активный образ жизни, всегда ставлю перед собой цели и добиваюсь их.

Даже во время отдыха стараюсь быть продуктивной – посещаю и узнаю новые места и не забываю о тренировках. Обычно мы занимаемся шесть дней в неделю.

Во время каникул я также тренируюсь, чтобы не терять форму. Умение спланировать свой день и всегда держать внимание на поставленных задачах считаю очень полезным и важным.

Бывает, конечно, непросто, но сложные моменты нужно преодолеть, чтобы добиться поставленных целей.

Когда что-то идет не так, меня поддерживают тренеры. Они всегда со мной на тренировках. Перед соревнованиями пересматриваю свои «чистые» прокаты – это помогает мне настроиться», – сказала Акатьева.

На подиуме фигуристок – три эпохи, и счастливы все! А Акатьева побеждает, даже когда правила против нее