Софья Акатьева: «Самодисциплина очень помогает мне в спорте, учебе, повседневных делах. Я всегда ставлю цели и добиваюсь их»

Теги сборная России женское катание Софья Акатьева Фигурное катание

Чемпионка России по фигурному катанию Софья Акатьева рассказала о важности самодисциплины.

«Самодисциплина очень помогает мне – в спорте, учебе, повседневных делах. Я веду активный образ жизни, всегда ставлю перед собой цели и добиваюсь их.

Даже во время отдыха стараюсь быть продуктивной – посещаю и узнаю новые места и не забываю о тренировках. Обычно мы занимаемся шесть дней в неделю.

Во время каникул я также тренируюсь, чтобы не терять форму. Умение спланировать свой день и всегда держать внимание на поставленных задачах считаю очень полезным и важным.

Бывает, конечно, непросто, но сложные моменты нужно преодолеть, чтобы добиться поставленных целей.

Когда что-то идет не так, меня поддерживают тренеры. Они всегда со мной на тренировках. Перед соревнованиями пересматриваю свои «чистые» прокаты – это помогает мне настроиться», – сказала Акатьева.

На подиуме фигуристок – три эпохи, и счастливы все! А Акатьева побеждает, даже когда правила против нее

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6 комментариев

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На Пекин
Все задатки успешного человека, Соня нигде не затеряется.
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ОлесяОлеська
Девочка очень умная, вот такой твёрдый и ответственный подход к делу и помогает ей быть на высоте, да и по жизни видно что у чудесной Сони всё отлично.
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Лилибет
Умница,красавица и чемпионка)
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Nataly1991
Какая же Сонечка умничка!
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закрыт по беспределу
Умница!
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oleg
Какой прекрасный, интеллектуальный комментарий Софьи Акатьевой. Умница и невероятно талантливая фигуристка.
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