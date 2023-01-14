Дарио Чиризано: «Огромное спасибо за теплые слова поддержки! Скоро выйду на связь»
Российский фигурист Дарио Чиризано, выступающий в танцах на льду с Ириной Хаврониной, поблагодарил болельщиков за поддержку.
Сегодня агентство ТАСС сообщило, что дуэт распался.
«Все комментарии вижу, огромное спасибо за теплые слова поддержки! Скоро выйду на связь», – написал Чиризано.
Вообще, Дарио - очень сильный партнер, Ира очень много теряет...
Огромной удачи Дарио! 🙌
Есть Овсянкина. Но по возрастному цензу она не может выступать по взрослым еще 2 года, а Дарио уже вырос из юниоров. Так что не вариант! Может еще Ушакова, но это вообще за гранью фантастики. Выходит только Анабель.... Или искать партнершу за границей и уезжать в Италию.