Дарио Чиризано: «Огромное спасибо за теплые слова поддержки! Скоро выйду на связь»

Российский фигурист , выступающий в танцах на льду с , поблагодарил болельщиков за поддержку.

Сегодня агентство ТАСС сообщило, что дуэт распался.

«Все комментарии вижу, огромное спасибо за теплые слова поддержки! Скоро выйду на связь», – написал Чиризано.