Дарио Чиризано: «Огромное спасибо за теплые слова поддержки! Скоро выйду на связь»

Теги сборная России танцы на льду Ирина Хавронина Дарио Чиризано Фигурное катание

Российский фигурист Дарио Чиризано, выступающий в танцах на льду с Ириной Хаврониной, поблагодарил болельщиков за поддержку.

Сегодня агентство ТАСС сообщило, что дуэт распался.

«Все комментарии вижу, огромное спасибо за теплые слова поддержки! Скоро выйду на связь», – написал Чиризано.

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26 комментариев

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Дарья Виноградова
Там Алиса Овсянкина одна катается, Дарио, может стоит попробовать?
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ИннаВБ
Ответ Оле-Лукойе
Овсянкина, может быть? Вообще, Дарио - очень сильный партнер, Ира очень много теряет...
Овсянкина маленькая по возрасту, совсем юниорка
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ИннаВБ
Ответ Оз
Ну это только ваша точка зрения. А вообще есть например Гиньяр Фабри: у них маленькая разница в росте, а в итоге они и медалисты ЧЕ, и ФГП. И танцы у них смотрятся на одном дыхании, и поддержки интересные!
А Хавайек-Бейкер, Тоже Жан-Люку не мешает совсем их разница в антропометрии.
+1
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olvl
Надеюсь, у Дарио всё сложится и будет отличная карьера и прекрасная партнёрша.
+2
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Оз
Ответ Мэри-Сью
Допустим. А как быть с тем что они не подходили друг другу с точки зрения антропометрии?
Ну это только ваша точка зрения. А вообще есть например Гиньяр Фабри: у них маленькая разница в росте, а в итоге они и медалисты ЧЕ, и ФГП. И танцы у них смотрятся на одном дыхании, и поддержки интересные!
+4
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+4
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4x Qqqq
Ответ Allbee
Самое время принимать неожиданные решения. Зовите Аленку, она тут хорошо впишется
Я, как вижу как Дарио катит, Алёну вспоминаю) У него тоже этакое "масляное" скольжение. Но Алёна маленькая, для танцев это, вроде как, минус.
+3
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+3
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Оз
Желаю Дарио найти достойную партнёршу! Он очень харизматичный, яркий и с отличным скольжением!
+6
0
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Viks
Да мало ли кругом Хавроний? - И не сосчитаешь!
+4
-1
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Оле-Лукойе
Ответ Мэри-Сью
Допустим. А как быть с тем что они не подходили друг другу с точки зрения антропометрии?
Да нормально они друг другу подходили, многим парам это не мешает.
+5
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+5
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arctic-antarctic
Ответ Allbee
Самое время принимать неожиданные решения. Зовите Аленку, она тут хорошо впишется
Кстати!
+1
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Оле-Лукойе
Ответ Anouck
Надеюсь, найдет партнёршу близкую к нему по уровню. Прямо сейчас в голову как-то никто не приходит... Хороший он, это прям по интервью видно, будет очень жаль если закончит. Не хочется, чтобы повторил судьбу того, с кем Худайбердыева каталась до Филатова. Такими партнёрами не разбрасываются.
Овсянкина, может быть?
Вообще, Дарио - очень сильный партнер, Ира очень много теряет...
+8
0
+8
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Gemma157
Ответ Мэри-Сью
Допустим. А как быть с тем что они не подходили друг другу с точки зрения антропометрии?
Ну да. Поддержки иногда выглядели тяжелыми или вообще на тоненького. В остальном все ок было для пары их категории. И вообще, это не такая уж катастрофическая проблема. Вот Хаббел и Донахью тоже не подходили, но с этим у них никаких трудностей не было. Как и у Гавайек с Бэйкером
+7
0
+7
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Е...С
Дарио, надо с Худайбердиевой попробовать покататься. Лизу хорошо оценивают и, надеюсь, с тобой падать не будет.
+1
-3
-2
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Мэри-Сью
Ответ Gemma157
Если слухи про Нарижного правда, то это страшная дурость-променять искрящегося Чиризано на ничем не приметного, меланхоличного, скучного, ни рыба-ни мясо Нарижного..
Допустим. А как быть с тем что они не подходили друг другу с точки зрения антропометрии?
+2
-7
-5
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MockingBird
Для Дарио обязательно должна найтись идеальная партнёрша. Миниатюрная, катучая и харизматичная. Не должен пропасть такой солнечный и талантливый танцор! Всё, что ни делается, всё к лучшему... надеюсь!
Огромной удачи Дарио! 🙌
+28
0
+28
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Gemma157
Если слухи про Нарижного правда, то это страшная дурость-променять искрящегося Чиризано на ничем не приметного, меланхоличного, скучного, ни рыба-ни мясо Нарижного..
+28
-1
+27
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Kontiolahti
Ответ Anouck
Надеюсь, найдет партнёршу близкую к нему по уровню. Прямо сейчас в голову как-то никто не приходит... Хороший он, это прям по интервью видно, будет очень жаль если закончит. Не хочется, чтобы повторил судьбу того, с кем Худайбердыева каталась до Филатова. Такими партнёрами не разбрасываются.
Да, тоже его частно вспоминаю. По-моему, его зовут Никита Назаров. Помню, как их дуэт бешено спрогрессировал за сезон, в юниорах, выходили полными ноунеймами, а к концу сезона чуть ли не медаль взяли на ЧМ.. В общем, детали подстерлись из памяти, но очень хорошо помню какой восторг вызывал у меня этот парень, и какое было дикое разочарование от распада пары (они казались мне очень-очень гармоничными), и от последующего ухода партнера из ФК
+9
0
+9
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Додик Аксель
Надеюсь, что Дарио прояснит ситуацию и у него будет достойная рядом партнёрша.
+11
0
+11
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Allbee
Самое время принимать неожиданные решения. Зовите Аленку, она тут хорошо впишется
+10
-2
+8
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Ритт
Ответ Vladimir Arutin
Если из фантастики то с Косторной .
С Косторной и за Италию.
+22
-1
+21
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Anouck
Надеюсь, найдет партнёршу близкую к нему по уровню. Прямо сейчас в голову как-то никто не приходит... Хороший он, это прям по интервью видно, будет очень жаль если закончит. Не хочется, чтобы повторил судьбу того, с кем Худайбердыева каталась до Филатова. Такими партнёрами не разбрасываются.
+31
0
+31
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Vladimir Arutin
Ответ Ритт
Да, Дарио сейчас хорошо все поддерживают. Только вот с кем ему встать в пару? С Аннабель? Но с ней они будут не очень смотреться. Дарио ростом чуть выше неё, хотя итальянец же Фабри тоже не гигант, и Жан Люк Бейкер. Есть Овсянкина. Но по возрастному цензу она не может выступать по взрослым еще 2 года, а Дарио уже вырос из юниоров. Так что не вариант! Может еще Ушакова, но это вообще за гранью фантастики. Выходит только Анабель.... Или искать партнершу за границей и уезжать в Италию.
Если из фантастики то с Косторной .
+17
-3
+14
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Lapo Elkann
Дарио, не переживай, ты намного харизматичнее партнерши. найдешь лучше нее.
+22
-1
+21
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Ритт
Да, Дарио сейчас хорошо все поддерживают. Только вот с кем ему встать в пару? С Аннабель? Но с ней они будут не очень смотреться. Дарио ростом чуть выше неё, хотя итальянец же Фабри тоже не гигант, и Жан Люк Бейкер.
Есть Овсянкина. Но по возрастному цензу она не может выступать по взрослым еще 2 года, а Дарио уже вырос из юниоров. Так что не вариант! Может еще Ушакова, но это вообще за гранью фантастики. Выходит только Анабель.... Или искать партнершу за границей и уезжать в Италию.
+15
-2
+13
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Ольга Ручкина
Надеюсь у Дарио будет в 1000 раз лучше партнерша!! Не представляю, каково ему сейчас..
+55
-1
+54
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