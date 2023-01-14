Алексей Горшков: «Правда ли, что дуэт Хавронина – Чиризано распался? Видимо, да. Но ждем официального заявления от Ирины»
Алексей Горшков, тренер танцевального дуэта Ирина Хавронина – Дарио Чиризано, прокомментировал информацию о распаде пары.
Сообщалось, что дуэт распался по инициативе партнерши.
«Правда ли, что дуэт распался? Видимо, да. Но ждем официального заявления от Ирины», – сказал Горшков.
«Я знаю, что Ирина что-то там Дарио написала (о расставании). Она болеет, от нее информации мне никакой не поступало. Федерация тоже от нее сведений никаких не получала. Поэтому не знаю, что себе думает Хавронина», – цитирует тренера «Р-Спорт».
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