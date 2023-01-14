Алексей Горшков: «Правда ли, что дуэт Хавронина – Чиризано распался? Видимо, да. Но ждем официального заявления от Ирины»

Теги Алексей Горшков сборная России танцы на льду Ирина Хавронина Дарио Чиризано Фигурное катание

Алексей Горшков, тренер танцевального дуэта Ирина ХавронинаДарио Чиризано, прокомментировал информацию о распаде пары.

Сообщалось, что дуэт распался по инициативе партнерши.

«Правда ли, что дуэт распался? Видимо, да. Но ждем официального заявления от Ирины», – сказал Горшков.

«Я знаю, что Ирина что-то там Дарио написала (о расставании). Она болеет, от нее информации мне никакой не поступало. Федерация тоже от нее сведений никаких не получала. Поэтому не знаю, что себе думает Хавронина», – цитирует тренера «Р-Спорт».

Материалы по теме

19 комментариев

Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Леличек
Ответ Лиза Михайлова
Комментарий удален пользователем
Вы правы - это было неуместно.
0
0
0
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Любитель_ФК
Ответ Оз
А расставаться с партнёром через сообщение по-вашему нормально? Со стороны Иры это очень некрасивый поступок! Можно же было нормально подойти и поговорить с тренером и Дарио, а она поступила очень эгоистично. И в болезнь я уже не особо верю.
Далеко не каждая девушка может вот так подойти и в глаза сказать, я с тобой расстаюсь. Это нам, со стороны кажется все просто. Люди все очень разные и есть очень скромные и даже застенчивые, для них совершить такой поступок, прямо в лоб сказать , невозможно, тем более она болеет.
+1
0
+1
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Оле-Лукойе
Ответ MockingBird
А тренер интересно чего сидит ждёт? Совсем пофиг на единственную свою перспективную пару? Если "ему не поступало информации" от Хаврониной, что так сложно всё узнать из первых рук? Промыть мозги кому надо, если ещё не поздно? Поражаюсь такому безразличию. Разумеется Ира человек взрослый, решения принимает сама и если решила окончательно то переубеждать бесполезно.. но ведь можно было хотя бы попытаться сохранить такую классную пару?!
Судя по ошибке с хореотвиззлами, которую даже не исправили, тренеру вообще фиолетово.
+1
0
+1
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Оле-Лукойе
Ответ Саша Кутузова
Спортсмены не крепостные. Могут и вообще бросить кататься, хоть посередине сезона. Никто не заставит. Это их жизнь, здоровье, карьера. И никто им действительно не указ. Можно посоветовать, но, как известно, все хотят учиться на своих ошибках.
Мне эта фраза про крепостных уже оскомину набила - это же означает, что можно творить любую подлость и подставлять людей?!
+1
0
+1
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Оз
Ответ Саша Кутузова
Спортсмены не крепостные. Могут и вообще бросить кататься, хоть посередине сезона. Никто не заставит. Это их жизнь, здоровье, карьера. И никто им действительно не указ. Можно посоветовать, но, как известно, все хотят учиться на своих ошибках.
Так расставаться с партнёром нужно красиво, а не по-свински через сообщения!
+3
0
+3
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
MockingBird
А тренер интересно чего сидит ждёт? Совсем пофиг на единственную свою перспективную пару? Если "ему не поступало информации" от Хаврониной, что так сложно всё узнать из первых рук? Промыть мозги кому надо, если ещё не поздно? Поражаюсь такому безразличию. Разумеется Ира человек взрослый, решения принимает сама и если решила окончательно то переубеждать бесполезно.. но ведь можно было хотя бы попытаться сохранить такую классную пару?!
+3
0
+3
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Оз
Ответ Любитель_ФК
Может он ее чем-то обидел, девушка и написала, что расстается, тем более больная. Или просто полюбила другого. Я очень даже ее понимаю, кататься с нелюбимым партнером и постоянно разыгрывать романтические чувства в каждой программе, имея практически рядом любимого, это по-моему невыносимо. Чего огород городить, встать с любимым в пару и дело с концом. Это как с нелюбимым жить, а где-то есть любимый. Надо почитать за счастье, если может создастся новая пара, но уже психологически совместимая.
А расставаться с партнёром через сообщение по-вашему нормально? Со стороны Иры это очень некрасивый поступок! Можно же было нормально подойти и поговорить с тренером и Дарио, а она поступила очень эгоистично. И в болезнь я уже не особо верю.
+2
0
+2
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Любитель_ФК
Может он ее чем-то обидел, девушка и написала, что расстается, тем более больная. Или просто полюбила другого. Я очень даже ее понимаю, кататься с нелюбимым партнером и постоянно разыгрывать романтические чувства в каждой программе, имея практически рядом любимого, это по-моему невыносимо. Чего огород городить, встать с любимым в пару и дело с концом. Это как с нелюбимым жить, а где-то есть любимый. Надо почитать за счастье, если может создастся новая пара, но уже психологически совместимая.
0
-3
-3
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Александр Шульгин
Ответ Саша Кутузова
Спортсмены не крепостные. Могут и вообще бросить кататься, хоть посередине сезона. Никто не заставит. Это их жизнь, здоровье, карьера. И никто им действительно не указ. Можно посоветовать, но, как известно, все хотят учиться на своих ошибках.
Человеком надо быть, хочешь бросить или перейти скажи людям нормально по-человечески
+5
0
+5
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Александр Шульгин
Вот же бестолковая
+7
-1
+6
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Лиза Михайлова
Ответ Леличек
Комментарий удален пользователем
Комментарий удален
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Додик Аксель
Ответ Саша Кутузова
Спортсмены не крепостные. Могут и вообще бросить кататься, хоть посередине сезона. Никто не заставит. Это их жизнь, здоровье, карьера. И никто им действительно не указ. Можно посоветовать, но, как известно, все хотят учиться на своих ошибках.
Если она прекращает спортивную карьеру по каким-то своим причинам, то флаг ей в руки. А когда бегают в течение сезона по нескольким тренерским штабам или от партнёра к партнёру, то это другое. Крепостных нет, но есть трудовые договора, контракты, права и обязанности на производстве и в спорте, иначе будет хаос.
+9
0
+9
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Леличек
Комментарий удален
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Саша Кутузова
Ответ Додик Аксель
Хочу тренируюсь и катаюсь, а хочу уйду от тренера и партнёра и никто мне не указ. Этот сезон наглядно демонстрирует, что надо наводить порядок с переходами и беготнёй фигуристов от тренера к тренеру.
Спортсмены не крепостные. Могут и вообще бросить кататься, хоть посередине сезона. Никто не заставит. Это их жизнь, здоровье, карьера. И никто им действительно не указ. Можно посоветовать, но, как известно, все хотят учиться на своих ошибках.
+3
-7
-4
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Додик Аксель
Хочу тренируюсь и катаюсь, а хочу уйду от тренера и партнёра и никто мне не указ. Этот сезон наглядно демонстрирует, что надо наводить порядок с переходами и беготнёй фигуристов от тренера к тренеру.
+9
-1
+8
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Allbee
Ответ Alexxa
Ага. Теперь реально ждем
Не так уж и ждём. Ждём с кем будет Дарио
+15
0
+15
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Alexxa
Ответ Elenstvo
Ждите в который раз в этом году новый дуэт: Нарижный - Хавронина
Ага. Теперь реально ждем
+1
-1
0
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
kate_ko
Ответ Osik92
Да что то странная Ира тренеру ничего не сказала Федерации тоже... Какие то подковерные игры пошли
по ходу дела, подтверждаются сплетни про Нарижного( раз инициатором распада стала партнерша. неприятно, конечно, что тренер об этом чуть ли не через сми узнаёт
+12
0
+12
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Osik92
Да что то странная Ира тренеру ничего не сказала Федерации тоже... Какие то подковерные игры пошли
+4
0
+4
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Оз
Горшков ещё одно интервью дал: Ира что-то написала Дарио о расставании. А ему пока ещё ничего не говорила. https://rsport.ria.ru/20230114/khavronina-1844889285.html
+4
0
+4
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Elenstvo
Ждите в который раз в этом году новый дуэт: Нарижный - Хавронина
+14
-1
+13
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий