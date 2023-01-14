НОК США о деле Валиевой: «Важно, чтобы участники командного турнира получили то решение, которого заслуживают. Благодарим WADA за готовность способствовать продвижению процесса»
В Олимпийском и Паралимпийском комитете США (USOPC) прокомментировали решение дисциплинарного комитета Российского антидопингового агентства (РУСАДА) признать Камилу Валиеву невиновной в нарушении антидопинговых правил.
Комитет РУСАДА постановил, что несмотря на сам факт нарушения, в этом нет вины или халатности со стороны спортсменки. Всемирное антидопинговое агентство (WADA) в свою очередь готово подать апелляцию на это решение в Спортивный арбитражный суд.
В ноябре WADA обратилось в CAS с призывом дисквалифицировать Валиеву на четыре года.
«Мы приближаемся к годовщине Игр в Пекине, и по-прежнему очень важно, чтобы участники командного турнира по фигурному катанию получили то решение ситуации, которого они заслуживают.
Мы благодарим WADA за приверженность к рассмотрению этого вопроса и готовность способствовать продвижению процесса», – говорится в комментарии USOPC, который приводит CNN.
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