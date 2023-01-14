НОК США о деле Валиевой: «Важно, чтобы участники командного турнира получили то решение, которого заслуживают. Благодарим WADA за готовность способствовать продвижению процесса»

Теги допинг WADA НОК США CAS Камила Валиева Фигурное катание

В Олимпийском и Паралимпийском комитете США (USOPC) прокомментировали решение дисциплинарного комитета Российского антидопингового агентства (РУСАДА) признать Камилу Валиеву невиновной в нарушении антидопинговых правил. 

Комитет РУСАДА постановил, что несмотря на сам факт нарушения, в этом нет вины или халатности со стороны спортсменки. Всемирное антидопинговое агентство (WADA) в свою очередь готово подать апелляцию на это решение в Спортивный арбитражный суд. 

В ноябре WADA обратилось в CAS с призывом дисквалифицировать Валиеву на четыре года. 

«Мы приближаемся к годовщине Игр в Пекине, и по-прежнему очень важно, чтобы участники командного турнира по фигурному катанию получили то решение ситуации, которого они заслуживают.

Мы благодарим WADA за приверженность к рассмотрению этого вопроса и готовность способствовать продвижению процесса», – говорится в комментарии USOPC, который приводит CNN. 

РУСАДА оправдало Валиеву по допинг-делу! Это что, финал истории?

Чтобы стать экспертом по допинг-триллеру Валиевой, хватит этого текста. 10 минут – и вы полностью в теме

Материалы по теме

55 комментариев

Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Вадим flanec
Ответ Viks
Любой путь здесь невозможен - только законный.
Ну с точки зрения США все пути "законные", даже если они незаконные.
0
0
0
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
asusp527
Ответ Olga.t
Не оспаривает факт обнаружения запрещённого вещества в мизерном количестве в пробе с ЧР. Не надо жонглировать словами, это не одно и то же... ЧТО смогли доказать/не доказать, мы пока не знаем, только предположения. Никто пока не видел мотивировочной части.
Если она точно знает, что не принимала, то тут же оспаривала бы. Но молчит 10 месяцев.
0
0
0
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Игорь Замаруев
Ответ Виктор Ш.
Cas за последний год напринимал столько неадекватных решений, что сомнений в том, что это не независимая организация, больше нет… как и страна швейцария кстати, потеряла статус нейтральной.
В чём их решения неадекватны? Пруфы в студию
0
0
0
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Вадим flanec
Ответ CanBeThat
Они Валиевой запрещённое вещество на ЧР в стакан намешивали? Злые американцы? Тогда логично. Если нет, то ее подставила собственная страна, которая допустила ее на ОИ с недавней положительной пробой.
У вас как с логикой? О том что проба взятая в декабре является положительной, стало известно уже после командных выступлений на ОИ в Пекине, а не до начала соревнований.
0
0
0
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Виктор Ш.
Ответ Olga.t
Если Русада учтёт опыт Юсада в вопросе защиты американских спортсменов в аналогичных ситуциях, то шансы есть. Какие только бредовые версии от американской стороны не проходили) КАС достаточно независимая организация и неоднократно вставал на сторону российских спортсменов, выносил оправдательные приговоры. И в случае с Ками можно надеяться на объективность. Но вот политическая составляющая может вмешаться в процесс...
Cas за последний год напринимал столько неадекватных решений, что сомнений в том, что это не независимая организация, больше нет… как и страна швейцария кстати, потеряла статус нейтральной.
0
0
0
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
garovatat
Угу "....и по-прежнему очень важно, чтобы американские участники командного турнира по фигурному катанию получили золото, которое они не заслуживают, но очень хотят" Таков ведь подтекст? А вот хрен вам, англосаксы)))
+1
-1
0
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Вадим flanec
Ответ Jessi
Привыкли к безнаказанности, только и всего . Думаете она его один раз только приняла ?
Факты представишь, или голословно обвинять будешь?((
+1
-1
0
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
pas33pas
Если они так не любят РУСАДА, то чего они так прицепились к одной-единственной пробе, которую РУСАДА и брало? Рассматривали бы пробы, взятые в "свободном мире". Уверен, даже на территории США Валиева насдавала кучу проб.
+1
-1
0
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
CanBeThat
Ответ Ирина С
Кто-то сомневается, что США именно себя считают заслуживающими командного золота, хотя с треском проиграли на льду российской команде? Для этого и подстроили и раздули этот скандал с Камилой. Я не утверждаю, что допинга не было, я лишь говорю о том, что он очень "своевременно" всплыл - на следующий день после победы России. Думаю, США понимали, что не смогут обыграть россиян, и результат допинг-теста стал для них очень своевременным козырем в рукаве. И этот козырь банально придержали до "нужного" времени. Эту версию косвенно подтверждает трехкратное!!! нарушение сроков проведения анализа лабораторией и её невнятные и сомнительные оправдания. США хочет золото любой ценой!
Они Валиевой запрещённое вещество на ЧР в стакан намешивали? Злые американцы? Тогда логично. Если нет, то ее подставила собственная страна, которая допустила ее на ОИ с недавней положительной пробой.
+4
0
+4
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Viks
Ответ Lennuci
Им важно загрести золото любым путем. А тут такой случай (случай ли?). Мастера подковерных игр.
Любой путь здесь невозможен - только законный.
+1
0
+1
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
pas33pas
Ответ Dalt
Только на днях cas оставили в силе решение фифа о возможности разрыва контрактов футболистов с российскими клубами без последствий. И ничего, все нормально. Так что ни о каком опыте юсада речи не идёт. Чтобы учитывать опыт юсада, надо быть юсада.
CAS, как и большинство других апелляционных судов, я так полагаю при аппеляциях склонен оставлять предыдущее решение. Т.е. ничего не менять. В этом плане приговор РУСАДА может пройти за образец и это Валиевой нА руку.
0
0
0
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Viks
Ответ Ирина С
Кто-то сомневается, что США именно себя считают заслуживающими командного золота, хотя с треском проиграли на льду российской команде? Для этого и подстроили и раздули этот скандал с Камилой. Я не утверждаю, что допинга не было, я лишь говорю о том, что он очень "своевременно" всплыл - на следующий день после победы России. Думаю, США понимали, что не смогут обыграть россиян, и результат допинг-теста стал для них очень своевременным козырем в рукаве. И этот козырь банально придержали до "нужного" времени. Эту версию косвенно подтверждает трехкратное!!! нарушение сроков проведения анализа лабораторией и её невнятные и сомнительные оправдания. США хочет золото любой ценой!
Я считаю. На золото они не накатали - они это знают.
+2
0
+2
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Viks
Ответ andrej shabanov
вот ведь не надоело амерам скулить... Вы готовы принять поражение и получить серебро? Тогда нет проблем)
Получить серебро - это НЕ поражение. Это реальные их медали.
+1
0
+1
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
RS97
Ответ Gemma157
Ей Пентагон в сотрудничестве с ЦРУ это и подсыпал в еду и воду! Хотели еще осколки в коньки, но это удалось предотвратить
Да, да и Сектор5 на том же настаивает. А его надо прислушиваться. А то опять заблажит)
0
0
0
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
RS97
Ответ Manatusik
Я вот не понимаю одного. Не совсем же у нас идиоты в Федре и ТШТ, неужели зная, что у Ками могут обнаружить запрещенный препарат, поставили бы ее в команду? Могла выступить и Аня, и Саша, или даже обе. Значит не думали о таком раскладе?
О
Фигуристки все наверняка принимали подобное. Просто у Камилы что-то пошло не так. Крылатая фраза Виктора Степановича не скоро не забудется.
+1
-1
0
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Ir2019
Ответ andrej shabanov
на ОИ КАМИЛА была чиста!!
А так можно, да?! Сегодня для отбора допинг приму, а завтра ни-ни. Смешно, честно. Жаль,что юные спортсмены теперь точно знают,что "правильный допинг " принимать можно и нужно, чтобы героем стать.
+4
-2
+2
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
andrej shabanov
вот ведь не надоело амерам скулить...

Вы готовы принять поражение и получить серебро? Тогда нет проблем)
+2
-2
0
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Olga.t
Ответ asusp527
Ела, это не оспаривается даже самой Валиевой. А вот доказать, что не преднамеренно не смогли за 10 месяцев.
Не оспаривает факт обнаружения
запрещённого вещества в мизерном количестве в пробе с ЧР.

Не надо жонглировать словами, это не одно и то же...

ЧТО смогли доказать/не доказать, мы пока не знаем, только предположения. Никто пока не видел мотивировочной части.
+3
-1
+2
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Ирина С
Кто-то сомневается, что США именно себя считают заслуживающими командного золота, хотя с треском проиграли на льду российской команде? Для этого и подстроили и раздули этот скандал с Камилой. Я не утверждаю, что допинга не было, я лишь говорю о том, что он очень "своевременно" всплыл - на следующий день после победы России. Думаю, США понимали, что не смогут обыграть россиян, и результат допинг-теста стал для них очень своевременным козырем в рукаве. И этот козырь банально придержали до "нужного" времени. Эту версию косвенно подтверждает трехкратное!!! нарушение сроков проведения анализа лабораторией и её невнятные и сомнительные оправдания. США хочет золото любой ценой!
+9
-5
+4
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
IrbIS
Ответ Olga.t
Думаю, что это и есть та самая "политическая составляющая"...
россиянские адвокаты и сами ее закапают, и политическая составляющая не нужна, впрочем ее там и нет, а что есть так это положительная проба, которую ее заставят объяснить, как в ее организм попал этот препарат, и чушь про деда без убедительных доказательств там не пройдет, так что...приятного просмотра, скоро из графы ее профиля в ig придется убирать не только звание чемпионки рф
+2
-6
-4
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
asusp527
Ответ Manatusik
Я вот не понимаю одного. Не совсем же у нас идиоты в Федре и ТШТ, неужели зная, что у Ками могут обнаружить запрещенный препарат, поставили бы ее в команду? Могла выступить и Аня, и Саша, или даже обе. Значит не думали о таком раскладе?
Возможно на это знал ответ Горшков...
+1
0
+1
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
asusp527
Ответ Olga.t
О том "ела допинг" или нет может сказать только CAS. В вашем комментарии ноль объективности.
Ела, это не оспаривается даже самой Валиевой. А вот доказать, что не преднамеренно не смогли за 10 месяцев.
+1
-2
-1
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Viks
Ответ andrej shabanov
за что благодарить ВАДА? За предвзятость?? Они с допингом НЕ БОРЯТСЯ! А лишний раз просто копают компроматы на россиян!
"Они с допингом НЕ БОРЯТСЯ!" --- Да, не "борЯтся" и постоянно на него "ложут"!
+2
-5
-3
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Lennuci
Ответ Ir2019
Просто нам уже никто не верит. Если доводы будут серьёзные, возможно и примут этот факт. Но в стакан деда мало кто верит даже среди наших болельщиков, так чего же от других хотеть?
В помады и поцелуи у других же поверили.
+5
0
+5
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
andrej shabanov
Ответ Ir2019
А взять медаль человеку с положительной пробой для вас не позор?
на ОИ КАМИЛА была чиста!!
+6
-5
+1
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий