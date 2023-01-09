Елена Чайковская: «По итогам ЧР был сформирован предварительный состав сборной, в который вошли по 6 лучших спортсменов и пар в каждом виде»

Теги Елена Чайковская сборная России танцы на льду чемпионат России пары мужское катание женское катание Фигурное катание

Главный тренер сборной России по фигурному катанию Елена Чайковская рассказала, что по итогам чемпионата страны в Красноярске был сформирован предварительный состав сборной.

«После чемпионата России, который состоялся в конце декабря в Красноярске, прошло заседание исполкома Федерации фигурного катания. На нем со своими докладами выступили все старшие тренеры по видам.

По итогам соревнований был сформирован предварительный состав национальной сборной, в который вошли по шесть лучших спортсменов и пар в каждом виде.

При этом нужно понимать, что свой окончательный вид он приобретет в конце сезона. Чемпионат страны – один из важнейших стартов, но не единственный. У нас еще будет финал Гран-при России и целый ряд других важных соревнований», – сказала Чайковская.

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35 комментариев

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Любитель_ФК
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Ответ Mary Ion
Трусовой может быть. А Свмоделкина уже плакала из-за того, что ее в основу не взяли, а оставили в юниорах. Вряд ли в этот раз она будет радоваться, что вообще из сборной вылетит.
Сам факт не попадания в сборную фигуристки из ЦСКА, будет расценен руководством очень отрицательно в отношении Соколовской, да и остальных тренеров тоже. Самая большая школа в стране никого не делегировала в сборную и это скандал и будет разнос работы всей школы. Руководство ЦСКА будет лезть из кожи , чтобы любым путем протащить Самоделкину в сборную. Трусова кстати, еще числится пока за Хрустальным , но с нового года будет уже в ЦСКА, так что и вторую, тоже надо протаскивать , хоть грибами, хоть ягодами.
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noToday j
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Ответ Утренняя Аврора
Сборная должна быть. И она должна быть в боевой готовности. И точка.
Твердо и четко!
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Этери горячая
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Камила номер один.

Выиграл два этапа Гран-при, выиграл турнир по прыжкам, второй на ЧР.

Акатьева, Туктик, Муравьева, Петросян, Самоделкина.

Нет места для Трусовой.

Трусова может быть 10-й или 11-й. Она пропустит первую команду и резервную команду. Это правильно.
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Oleandra
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Этери так долго ругали за "конвейер", что она решила видимо работать точечно.. одна Аделия в случае чего во взрослой сборной.. и на что там смотреть тогда? на махи руками-ногами унылой Муры? на спотыкалки Самоделкиной? на живот Трусовой? на медленное айнэнэ сами знаете кого?.. ужас..
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Утренняя Аврора
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Сборная должна быть. И она должна быть в боевой готовности. И точка.
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EuhenioV
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Ответ Jessi
Интересно, для кого лазейку хотят оставить ? А так, Туктамышева, Муравьева , Петросян , Трусова, Валиева , Зинина . Самоделкина попадёт скорее всего после бана Валиевой тоже
Трусова то каким боком?Ей Яна "вездеход" выписала?
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Mary Ion
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Ответ Alexander X
Трусовой от этого ни тепло ни холодно... хотя, конечно, финансирование лишним не бывает, но и без него от федры обойдётся... Да и Самоделкина, скорее всего, на зп цска
Трусовой может быть. А Свмоделкина уже плакала из-за того, что ее в основу не взяли, а оставили в юниорах. Вряд ли в этот раз она будет радоваться, что вообще из сборной вылетит.
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Додик Аксель
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Я так понимаю, что чётких критерий отбора в сборную нет. И будет формироваться по итогу разных соревнований, которых уважаемая Елена Анатольевна называет важными. Только бы она формировалась по спортивному принципу, а не по мнению важных людей и за определённые заслуги...
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Екатерина Воронина
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Ответ Любитель_ФК
Значит пока Трусова и Самоделкина вне сборной?
Самоделкина скорее всего в резерве будет, как Вероника и Ксюша тем более есть еще ФГП если хорошо выступит не удивлюсь если вместо Насти в основу поставят тем более на этапах у нее победа и второе место да и Соколовская сейчас в почете у Федеры! А Настю в юниорскую включат! Если вдруг Трусова каким-то чудом вдруг надумает выступать в ФГП ей то же место обеспечат резерв или основа -скорее всего будет зависит от результата который покажет! Интереснее всего что решат с Соней Акатьевой- по возрасту безусловно должна быть в юниорской, но победительница ЧР все таки+призерка этапов и с большой долей вероятности с ФГП без медали не уедет! Будут ли у нас МС и когда неизвестно и непонятно, на наших стартах выступает по взрослым,так что ставлю на то что будет в основе взрослой сборной, а там посмотрим! В конце концов даже если свершится вдруг ЧУДО и в следующем сезоне нас допустят по сути не так важно в какой сборной будет Соня- выступит на контрольных прокатах юниоров как Марк в свое время и свои два этапа ЮГП она получит! Та же Ксюша в прошлом сезоне была в резерве юниорской сборной но получить два взрослых этапа серии ей это совсем не помешало!
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Анна Беляева
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Ответ russalka
Вот в юниорскую и пойдёт ещё на 3 года.
Представьтесь. Хочу знать, кто из представителей федерации мне отвечает.
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Ostinato
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Ответ HoratioH
А зачем тратить огромные бабки на сборную, которая не участвует ни в одном международном соревновании?
Если сейчас перестать тратить деньги на сборную, то, когда фк выпустят из бана Россия будет у разбитого корыта и надолго про медали забудет.

Вот кого реально снять можно с гособеспечения так это футболистов, ни медалей, ни кубков, ни положительных эмоций от их выступлений, а деньги там колоссальные
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juliamart
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Ответ Osik92
Какие еще соревнования важные? Это коммерческий кубок Первого что-ли
финал рос. гран - при
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uyuonka
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Ответ Defender64
Интересно было бы узнать состав "ряда важных соревнований". Что туда входит, кроме КпК?
фгп
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russalka
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Ответ Анна Беляева
Пока да. Тут еще вопрос. По идее Соня Акатьева должна попадать по возрасту в юниорскую сборную. Как будут с этим решать? По заслугам-то ей быть надо на взрослой стипендии.
Вот в юниорскую и пойдёт ещё на 3 года.
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russalka
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Ответ Бу!
какой ряд "других важных соревнований"?
Финал Гран-При России
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Defender64
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Интересно было бы узнать состав "ряда важных соревнований". Что туда входит, кроме КпК?
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Natalia Solomakha
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"Ряд важных соревнований" в Монголии.
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tancha.20
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Лап-Шин ТимоФей катается за Корею и не переживает, что завтра останется без куска хлеба.
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Allbee
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Неваляшек тоже включили, или перекатывать заставят?
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Любитель_ФК
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Ответ tull
А почему они должны быть там?
Федерация у нас довольно демократичная и категоричные выводы делает только при окончательном отборе на ЧМ или олимпиаду, а здесь просто состав пока в никуда, а лишь на будущее финансирование следующего сезона. Федерация два года подряд вносила Жилину в состав юниорской сборной, хотя она два раза на первенствах России проваливалась за пределы шестерки. Думаю окончательное решение будет сделано после финала гран при, а там попасть в шестерку будет по проще. Во- первых по Акатьевой вопрос, в какую сборную ее зачислят, она юниорка и будет ею еще два сезона и во-вторых Зинина и Горбачева вряд-ли смогут сохранить свои кондиции еще на два месяца, да и Трусова с Самоделкиной думаю получат хорошую поддержку самой федерации и сами они наверное не будут это время дурака валять, понимая, чем для них может все закончится. Так что примерный состав может быть такой: Валиева, Туктамышева, Муравьева, Петросян, Трусова, Самоделкина, ( Акатьева - вопрос ) и в запасе Зинина и Горбасева, может быть еще Яметова.
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Alexander X
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Ответ Jessi
Акатьева никак не может во взрослой сборной состоять , она юниорка
по итогам чр может... если они там в регламенте ничего не поменяли... нахождение в сборной, по факту, это только финансирование... ну и пару "плюшек", типа попадание на чр через решение исполкома...
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Бу!
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какой ряд "других важных соревнований"?
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HoratioH
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А зачем тратить огромные бабки на сборную, которая не участвует ни в одном международном соревновании?
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Alexander X
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Ответ Любитель_ФК
Значит пока Трусова и Самоделкина вне сборной?
Трусовой от этого ни тепло ни холодно... хотя, конечно, финансирование лишним не бывает, но и без него от федры обойдётся... Да и Самоделкина, скорее всего, на зп цска
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Анна Беляева
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Ответ Jessi
Акатьева никак не может во взрослой сборной состоять , она юниорка
Не обчзательно повторять мою мысль своими словами. Я выражаюсь вполне понятно и без переводчиков.
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