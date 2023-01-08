Коляда о шоу Авербуха: «Не имел никакого представления, что это такое, но потом затянуло с головой. Я получил от каникул гораздо больше энергии и сил, чем ожидал»

Российский фигурист Михаил Коляда поделился эмоциями после участия в шоу Ильи Авербуха «Волшебник из страны Оз», которое проходило с 29 декабря по 7 января в Москве

«Как и обещал, делюсь эмоциями от прошедших новогодних каникул.

Когда мне предложили участвовать в спектакле, я не имел никакого представления о том, что это такое, но потом погрузился в постановочный процесс и мне очень понравилось, затянуло с головой. Время проходило молниеносно!

Для меня самое тяжелое было то, что приходилось долго находиться в коньках, в остальном все было замечательно – декорации, костюмы, музыка, все это создавало неповторимую сказку, в которой я бы хотел оказаться снова.

Открытием стало участие в проекте «Зима в Подмосковье», я никогда не выступал на открытых катках, получил колоссальный опыт, бурю положительных эмоций, что даже морозы не смогли испортить мое впечатление от этого.

Хочется отдельно поблагодарить всех, кто приходил нас поддерживать, несмотря ни на что! В общем, я получил от каникул гораздо больше энергии и сил, чем ожидал! Еще раз спасибо, что приходите, смотрите, болеете, заряжаетесь от нас, а мы от вас», – написал Коляда в телеграм-канале.

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