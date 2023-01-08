Коляда о шоу Авербуха: «Не имел никакого представления, что это такое, но потом затянуло с головой. Я получил от каникул гораздо больше энергии и сил, чем ожидал»

Теги сборная России мужское катание Михаил Коляда ледовые шоу Фигурное катание

Российский фигурист Михаил Коляда поделился эмоциями после участия в шоу Ильи Авербуха «Волшебник из страны Оз», которое проходило с 29 декабря по 7 января в Москве

«Как и обещал, делюсь эмоциями от прошедших новогодних каникул.

Когда мне предложили участвовать в спектакле, я не имел никакого представления о том, что это такое, но потом погрузился в постановочный процесс и мне очень понравилось, затянуло с головой. Время проходило молниеносно!

Для меня самое тяжелое было то, что приходилось долго находиться в коньках, в остальном все было замечательно – декорации, костюмы, музыка, все это создавало неповторимую сказку, в которой я бы хотел оказаться снова.

Открытием стало участие в проекте «Зима в Подмосковье», я никогда не выступал на открытых катках, получил колоссальный опыт, бурю положительных эмоций, что даже морозы не смогли испортить мое впечатление от этого.

Хочется отдельно поблагодарить всех, кто приходил нас поддерживать, несмотря ни на что! В общем, я получил от каникул гораздо больше энергии и сил, чем ожидал! Еще раз спасибо, что приходите, смотрите, болеете, заряжаетесь от нас, а мы от вас», – написал Коляда в телеграм-канале.

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10 комментариев

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Manatusik
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И денег заработал заодно)
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Cantstoped
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ДАВАЙ МИША. Покажи нам свой фирменный Кваксель!
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Marya Y
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Шоу это и опыт работы на публику, что может помочь в последующих выступлениях на стартах. Хорошо, что Михаил согласился и получил новый опыт.
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Osik92
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Только и остается в шоу катать жаль
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Додик Аксель
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Давай теперь, Мишаня, с новыми силами и положительными эмоциями готовиться к предстоящим соревнованиям. Здоровья, успеха и удачи !
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olvl
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Очень рада за Мишу, очень приятно, что он испытал такие эмоции и поделился ими.
Здоровья Михаилу и ждём на соревнованиях.
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Анна Беляева
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Всегда говорила, что шоу - это совершенно Мишин формат. Здорово, что ему понравилось. Вот единственный, ради кого я бы пошла на шоу типа сказки, Миша. Рада за зрителей, которым посчастливилось видеть Коляду-льва.
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JL JL
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К сожалению, Миша, шоу это теперь удел многих действующих фигуристов. Забугорные уходят в шоу после завершения карьеры.
Кто-то, конечно, еще пытается соревноваться. В собственном соку.
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Наталья Карлова
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Удачи Миша и здоровья!
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Лилибет
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Миша очень талантлив — как в роли Нуреева,Шиндлера, Щелкунчика,так и при исполнении роли льва в доброй сказке) Спасибо ему за то,что он радует зрителей этой красотой🥰
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