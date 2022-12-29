Михаил Коляда: «Пока не собираюсь заканчивать карьеру. Здоровье сейчас более-менее»

Теги сборная России мужское катание Михаил Коляда Фигурное катание

Серебряный призер Пхенчхана-2018 в команде Михаил Коляда заявил, что не собирается завершать спортивную карьеру. 

Коляда пропустил чемпионат России в Красноярске из‑за обострившегося синусита.

«Пока не собираюсь заканчивать карьеру. Думаю ли, что буду делать после фигурного катания? Думаю. Что именно? Это секрет.

Здоровье сейчас более‑менее», – сказал Коляда. 

Ягудин разнес Коляду, отправив его на выход. Этот текст – в защиту самого закрытого фигуриста России

8 комментариев

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Osik92
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Своими секретами Коляда задолбал одно и тоже болтает
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Marya Y
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Если есть силы и интерес, почему бы и не продолжить. Удачи.)
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Tatiana Klm
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Ну и молодец! Развивайся, прыгай, дерзай!
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Додик Аксель
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Мишане здоровья, бодрого настроения, хорошо встретить Новый год и готовиться к новым стартам.
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тучка60
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Секретный агент фигурного катания
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Anneta28
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Мишу пятый год никак не могут спровадить.😂
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lyubov61
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Очень хорошо, Миша. Катайся сколько считаешь нужным.
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Sky Smoker
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Слава Богу! 🙏
Очень жду Мишу в Финале российского Гран-При и на КПК.
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