Михаил Коляда: «Пока не собираюсь заканчивать карьеру. Здоровье сейчас более-менее»

Серебряный призер Пхенчхана-2018 в команде заявил, что не собирается завершать спортивную карьеру.

Коляда пропустил чемпионат России в Красноярске из‑за обострившегося синусита.

«Пока не собираюсь заканчивать карьеру. Думаю ли, что буду делать после фигурного катания? Думаю. Что именно? Это секрет.

Здоровье сейчас более‑менее», – сказал Коляда.

Ягудин разнес Коляду, отправив его на выход. Этот текст – в защиту самого закрытого фигуриста России