Михаил Коляда: «Пока не собираюсь заканчивать карьеру. Здоровье сейчас более-менее»
Серебряный призер Пхенчхана-2018 в команде Михаил Коляда заявил, что не собирается завершать спортивную карьеру.
Коляда пропустил чемпионат России в Красноярске из‑за обострившегося синусита.
«Пока не собираюсь заканчивать карьеру. Думаю ли, что буду делать после фигурного катания? Думаю. Что именно? Это секрет.
Здоровье сейчас более‑менее», – сказал Коляда.
Ягудин разнес Коляду, отправив его на выход. Этот текст – в защиту самого закрытого фигуриста России
Очень жду Мишу в Финале российского Гран-При и на КПК.