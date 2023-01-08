Максим Маринин: «Валиева все время смеется? А ей горевать, что ли? Она молода и красива, нет причин для грусти»
Олимпийский чемпион по фигурному катанию Максим Маринин поделился мнением о выступлении Камилы Валиевой в текущем сезоне.
— С одной стороны, Валиева соревнуется после тяжелейшей Олимпиады, с другой — я часто читаю: «Чего она постоянно смеется?» Наверное, это тоже какое-то проявление изменений в психологии.
— Непростая тема. То, что она продолжила кататься, рассказывает свою историю на льду в произвольной программе, восстановила практически спортивную форму при интенсивном росте, говорит только о ее сильном характере. Именно это не оставляет равнодушным никого.
Мы любим спортсменов не только за титулы, но и за то, что они делают вещи, которые остальным не под силу. Любой талант, особенно такой, как Валиева, — это как общение с Творцом, который вдохнул дар в эту девочку. В этом сезоне она снова заставила говорить о себе, и это прекрасно!
А то, что она все время смеется... А что ей делать? Горевать, что ли? Она молода и красива, нет причин для грусти. Все впереди, и жизнь прекрасна. Уверен, что все у нее будет хорошо, – сказал Маринин.
Хейтерам вообще не угодишь: сначала орали, что девочка будет так страдать, так страдать каждый раз, переживая произошедшее; теперь вопят, что она недостаточно страдает и смеет смеяться после успешно выкатанной программы.
У каждого ан этом сайте был исравнимые по масштабу проблемы за жизнь, наверняка, а укого в силу возраста не было, еще будут. И пострашнее. И никто не ходил с выражением "тяжелой думы" на лице годами, даже если ситуация длилась. Все радовались жизни. Улыбались. И только Валиева должна в 16 лет впасть в тоску беспросветную, потому что у нее там в пробе нашли ничтожные отклонения от нормы.