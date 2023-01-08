Максим Маринин: «Валиева все время смеется? А ей горевать, что ли? Она молода и красива, нет причин для грусти»

Олимпийский чемпион по фигурному катанию поделился мнением о выступлении в текущем сезоне.

— С одной стороны, Валиева соревнуется после тяжелейшей Олимпиады, с другой — я часто читаю: «Чего она постоянно смеется?» Наверное, это тоже какое-то проявление изменений в психологии.

— Непростая тема. То, что она продолжила кататься, рассказывает свою историю на льду в произвольной программе, восстановила практически спортивную форму при интенсивном росте, говорит только о ее сильном характере. Именно это не оставляет равнодушным никого.

Мы любим спортсменов не только за титулы, но и за то, что они делают вещи, которые остальным не под силу. Любой талант, особенно такой, как Валиева, — это как общение с Творцом, который вдохнул дар в эту девочку. В этом сезоне она снова заставила говорить о себе, и это прекрасно!

А то, что она все время смеется... А что ей делать? Горевать, что ли? Она молода и красива, нет причин для грусти. Все впереди, и жизнь прекрасна. Уверен, что все у нее будет хорошо, – сказал Маринин.