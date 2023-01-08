Максим Маринин: «Валиева все время смеется? А ей горевать, что ли? Она молода и красива, нет причин для грусти»

Теги Максим Маринин сборная России женское катание Камила Валиева Фигурное катание

Олимпийский чемпион по фигурному катанию Максим Маринин поделился мнением о выступлении Камилы Валиевой в текущем сезоне.

— С одной стороны, Валиева соревнуется после тяжелейшей Олимпиады, с другой — я часто читаю: «Чего она постоянно смеется?» Наверное, это тоже какое-то проявление изменений в психологии.

— Непростая тема. То, что она продолжила кататься, рассказывает свою историю на льду в произвольной программе, восстановила практически спортивную форму при интенсивном росте, говорит только о ее сильном характере. Именно это не оставляет равнодушным никого.

Мы любим спортсменов не только за титулы, но и за то, что они делают вещи, которые остальным не под силу. Любой талант, особенно такой, как Валиева, — это как общение с Творцом, который вдохнул дар в эту девочку. В этом сезоне она снова заставила говорить о себе, и это прекрасно!

А то, что она все время смеется... А что ей делать? Горевать, что ли? Она молода и красива, нет причин для грусти. Все впереди, и жизнь прекрасна. Уверен, что все у нее будет хорошо, – сказал Маринин.

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19 комментариев

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Fellina
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Ответ Анна Беляева
Слушайте, люди ен перестают улыбаться и веселиться в куда ка кболее сложных жизненных обстоятельствах,ч ем у Камилы. У нее все живы и здоровы в семье, сама она,с лава богу, благополучна. С чего ей ходить год в воду опущенной? Девочке 16 лет? У каждого ан этом сайте был исравнимые по масштабу проблемы за жизнь, наверняка, а укого в силу возраста не было, еще будут. И пострашнее. И никто не ходил с выражением "тяжелой думы" на лице годами, даже если ситуация длилась. Все радовались жизни. Улыбались. И только Валиева должна в 16 лет впасть в тоску беспросветную, потому что у нее там в пробе нашли ничтожные отклонения от нормы.
Вы чем текст нечитабельный набирали?!
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Анна Беляева
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Ответ unknownman
Просто как-то странно выглядит, когда сначала произвольной программой пытается изобразить трагедию, вызвать сочувствие к "ребенку, которого обидели", а потом выходит с катка и истерически смеётся, да так, что не может остановиться вплоть до объявления оценок.
Ну, она же не по станиславскому в образ вживается. Откатала, выдохнула и пошла жить жизнью нормального подростка. Ей часами что ли рыдать на плече у Этери и Глейха после каждого проката?

Хейтерам вообще не угодишь: сначала орали, что девочка будет так страдать, так страдать каждый раз, переживая произошедшее; теперь вопят, что она недостаточно страдает и смеет смеяться после успешно выкатанной программы.
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Александр Шульгин
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Ответ Sat397
У Камилы было в этом сезоне много отличных выступлений, много побед, не удивительно, что она рада этому и смеётся. Это естественная реакция нормального человека. Плохо когда побеждают, так как Анна и сидят хмурыми, вот где трагедия.
Сравните как Камила улыбалась и радовалась с прошлом сезоне и как в этом в этом часто смех переходил в истеричный и это подметили очень много совершено разных людей. А "хмурыми" как вы написали, а по факту спокойными сидят потому что истерика вокруг у всех и хоть кто должен быть спокойный.
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Gau
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Кормят каким-то прозаком, вот и хохочет. Элементарно, Ватсон.
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Sat397
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Ответ Jessi
Она так не смеялась, вела себя скромно и адекватно . Смеётся, потому что на антидепрессантах почти год
Это хейтеры Камилы на антидепрессантах, и не год, а больше уже. Каждый успех Камилы отражается шрамами на их трепетных, завистливых сердцах и душах)
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Анна Беляева
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Слушайте, люди ен перестают улыбаться и веселиться в куда ка кболее сложных жизненных обстоятельствах,ч ем у Камилы. У нее все живы и здоровы в семье, сама она,с лава богу, благополучна. С чего ей ходить год в воду опущенной? Девочке 16 лет?

У каждого ан этом сайте был исравнимые по масштабу проблемы за жизнь, наверняка, а укого в силу возраста не было, еще будут. И пострашнее. И никто не ходил с выражением "тяжелой думы" на лице годами, даже если ситуация длилась. Все радовались жизни. Улыбались. И только Валиева должна в 16 лет впасть в тоску беспросветную, потому что у нее там в пробе нашли ничтожные отклонения от нормы.
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Sat397
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Ответ Александр Шульгин
Ещё раз так как сейчас истерически она не смеялась
У Камилы было в этом сезоне много отличных выступлений, много побед, не удивительно, что она рада этому и смеётся. Это естественная реакция нормального человека. Плохо когда побеждают, так как Анна и сидят хмурыми, вот где трагедия.
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Ольга Калугина
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Ответ Alsu89sha
Верные слова говорит Максим. Умный.
Интересный критерий оценки ума
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Фигурнокатательный
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Молода и красива, не то что ее хейтеры
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Jessi
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Ответ Sat397
А ничего что она и до олимпиады тоже была веселой девушкой и так же смеялась? Или кто задавал вопрос вообще ни разу не видел Камилу до ОИ?
Она так не смеялась, вела себя скромно и адекватно . Смеётся, потому что на антидепрессантах почти год
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Александр Шульгин
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Ответ Sat397
Смеялась - и в интервьи и сидя в кике, когда она побеждала. Да и плакать то ей чего, если всё у неё замечательно.
Ещё раз так как сейчас истерически она не смеялась
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unknownman
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Просто как-то странно выглядит, когда сначала произвольной программой пытается изобразить трагедию, вызвать сочувствие к "ребенку, которого обидели", а потом выходит с катка и истерически смеётся, да так, что не может остановиться вплоть до объявления оценок.
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Sat397
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Ответ Александр Шульгин
Так она не смеялась
Смеялась - и в интервьи и сидя в кике, когда она побеждала. Да и плакать то ей чего, если всё у неё замечательно.
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Александр Шульгин
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Ответ Sat397
А ничего что она и до олимпиады тоже была веселой девушкой и так же смеялась? Или кто задавал вопрос вообще ни разу не видел Камилу до ОИ?
Так она не смеялась
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Александр Шульгин
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Смех только какой-то истерический, а так конечно что грустить то команда из за нее осталась без медалей. Ну а так все хорошо конечно.
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Alsu89sha
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Верные слова говорит Максим. Умный.
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Sat397
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А ничего что она и до олимпиады тоже была веселой девушкой и так же смеялась? Или кто задавал вопрос вообще ни разу не видел Камилу до ОИ?
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s4nsay
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Народу не угодишь! Если бы ходила мрачной, тогда сказали бы все сломали психику, улыбается и смеется тоже не нравится народу! Она и ранее была очень веселой и смеялась, но стеснялась. Теперь выросла!
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Девушка Безимени
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Боже мой
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