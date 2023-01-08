Валиева и другие российские фигуристы выступят в Монголии весной (News.mn)
Олимпийская чемпионка Камила Валиева и другие российские фигуристы выступят в Монголии весной.
Об этом сообщает портал News.mn.
Ожидается, что российские фигуристы выступят в Улан-Баторе в апреле/мае на «Степпе Арена».
«Степпе Арена» была построена в 2021 году по стандартам Международного олимпийского комитета (МОК). Она рассчитана на 2600 зрителей. Там же в марте пройдет молодежный чемпионат Азии по хоккею.
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«Мы хотим не ошибиться с тем, кому мы вручаем медали. Если пока нет однозначного ответа по допингу, если есть положительный результат допинг-пробы, то нужно разобраться в ситуации. Пока мы не можем обоснованно вручать награды, нужно проверить пробу Б. Поэтому считаем, что не присуждать медали на этих соревнованиях является справедливым решением», — подчеркнул он.
Вот цитата официального предсиавителя МОК после отмены награждения. Мое считает что победители на этих соревнованиях не выявлены пока не будет решения суда.
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