Валиева и другие российские фигуристы выступят в Монголии весной (News.mn)

Теги сборная России женское катание Камила Валиева Фигурное катание

Олимпийская чемпионка Камила Валиева и другие российские фигуристы выступят в Монголии весной.

Об этом сообщает портал News.mn.

Ожидается, что российские фигуристы выступят в Улан-Баторе в апреле/мае на «Степпе Арена».

«Степпе Арена» была построена в 2021 году по стандартам Международного олимпийского комитета (МОК). Она рассчитана на 2600 зрителей. Там же в марте пройдет молодежный чемпионат Азии по хоккею.

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30 комментариев

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Александр Шульгин
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Ответ MAKSIMKA
Сейчас будут писать что это престижно и восхитительно. Как раньше про шоу и ЛП с Алиной писали, что это отстой и распил бабла, пока сами не влезли, тогда вдруг моментально стало хорошо и великолепно. Вот хорошая поговорка, про то, что не надо плевать в колодец, самим может напиться придется. Пришлось:)))
Я все писал и сейчас напишу что Ледниковый период отстой
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Alexander X
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Ответ Вадим Сидоров
) На очереди Веесуэла, Куба и КНДР
Япония, чм😔
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Александр Шульгин
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Ответ Ольга Ольгина
Три разА ха-ха. Приму Валю сослали в большую деревню, радовать оленеводов.... или кого там в этой "цивилизованной" стране пасут? Не так ли писали ещё осенью, когда Алина посетила по приглашению монгольское посольство и решался вопрос посещения Монголии? Ох как тогда веселились хэйтэры Алины. Надеюсь сейчас также весело будет или это уже другое? 🤣🤣🤣🤣
Не переживайте всех пошлют кого надо будет
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MAKSIMKA
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Ответ margosha58
Ничего нового. В посольство зовут Загитову, обсуждение шоу ведут с Загитовой. А потом - хоба, нарисовался ФФКР и посадил на хвост Валиеву с толпой и "других фигуристов". "Загребать жар чужими руками" - это про ФФКР. С ними самими уже дела никто иметь не хочет.
Так было подобное от федры, когда в пандемию Алину в Японию приглашали. ФФКР не дала согласия, потому что девочка не та, и никого на хвост японцы садить не согласились. Тогда японцы через МИД пригласили Алину, и она поехала. Так что ничего удивительного в этом нет.
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Александр Шульгин
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Ответ vanessa2021
Современная арена всего на 2600 зрителей? Может ошибка в цифрах?
Ну им больше и не надо
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Вадим Сидоров
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)
На очереди Веесуэла, Куба и КНДР
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Александр Шульгин
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Ответ margosha58
Ничего нового. В посольство зовут Загитову, обсуждение шоу ведут с Загитовой. А потом - хоба, нарисовался ФФКР и посадил на хвост Валиеву с толпой и "других фигуристов". "Загребать жар чужими руками" - это про ФФКР. С ними самими уже дела никто иметь не хочет.
Реально не все крутится вокруг Загитовой вы не устали ее везде пихать
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Евгений Соболев
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А куда ещё поедет "замазанная" кровавым режимом вся эта "обслуга"?
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Александр Шульгин
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Ответ Вячеслав Самбур
Пока что чемпионка, и это есть на сайте МОК, диплом чемпионки ей тоже выдали, как и всем в команде. Награждение не провели, но официально титула она не лишена
Вот еще с сайта МОК по табличке с результатами цитата "Примечание: Результаты в командном турнире и женском одиночном фигурном катании являются предварительными" Пока нет решения суда МОК не признает их полновластными Олимпийскими чемпионами
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Olga.t
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Ответ Spirt Ru
Валиева ,как раз татарка . Воссоединение татарр- монголов. Пусть,там и остаётся. Вообще,всех кавказоидов и азиатов выселить бы из России.
Ага, но нациzм и националиzм в другой стране. Смотрите не перепутайте...
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Ольга Ольгина
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Ответ MAKSIMKA
Сейчас будут писать что это престижно и восхитительно. Как раньше про шоу и ЛП с Алиной писали, что это отстой и распил бабла, пока сами не влезли, тогда вдруг моментально стало хорошо и великолепно. Вот хорошая поговорка, про то, что не надо плевать в колодец, самим может напиться придется. Пришлось:)))
Ну это как всегда. Теперь все мечтают быть ораторами, ведущими, примами шоу. Видимо пора Алине бросить кличь про тренерство.. 🤣🤣
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smoky eyes
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Ну хоть кто-то выигрывает от происходящего ужаса… К монголам ездят наши топовые спортсмены, теряя свои лучшие годы в спорте, китайцы и турки в разы увеличат продажи всего, мигранты получат работу из-за освободившихся рабочих мест, ну и жён до кучи…. Наш президент точно работает на нашу страну?
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Olga.t
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Вот и зарубежные гастроли подъехали)
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Александр Шульгин
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Ответ Вячеслав Самбур
Пока что чемпионка, и это есть на сайте МОК, диплом чемпионки ей тоже выдали, как и всем в команде. Награждение не провели, но официально титула она не лишена
Международный олимпийский комитет (МОК) считает необоснованным вручать медали победителям и призерам командного турнира по фигурному катанию на зимней Олимпиаде-2022 в Пекине, так как есть вероятность допустить ошибку из-за дела Камилы Валиевой. Об этом во вторник, 15 февраля, заявил глава дисциплинарной комиссии МОК Денис Освальд.

«Мы хотим не ошибиться с тем, кому мы вручаем медали. Если пока нет однозначного ответа по допингу, если есть положительный результат допинг-пробы, то нужно разобраться в ситуации. Пока мы не можем обоснованно вручать награды, нужно проверить пробу Б. Поэтому считаем, что не присуждать медали на этих соревнованиях является справедливым решением», — подчеркнул он.
Вот цитата официального предсиавителя МОК после отмены награждения. Мое считает что победители на этих соревнованиях не выявлены пока не будет решения суда.
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margosha58
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Ничего нового. В посольство зовут Загитову, обсуждение шоу ведут с Загитовой. А потом - хоба, нарисовался ФФКР и посадил на хвост Валиеву с толпой и "других фигуристов". "Загребать жар чужими руками" - это про ФФКР. С ними самими уже дела никто иметь не хочет.
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Spirt Ru
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Валиева ,как раз татарка . Воссоединение татарр- монголов. Пусть,там и остаётся. Вообще,всех кавказоидов и азиатов выселить бы из России.
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vanessa2021
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Современная арена всего на 2600 зрителей? Может ошибка в цифрах?
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Социо Пат
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А звучит то как...в Монголии...выступать..весной..
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Кирилл Голивец
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Многоликие монголы

Пьют карбидовые смолы...
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MAKSIMKA
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Ответ Ольга Ольгина
Три разА ха-ха. Приму Валю сослали в большую деревню, радовать оленеводов.... или кого там в этой "цивилизованной" стране пасут? Не так ли писали ещё осенью, когда Алина посетила по приглашению монгольское посольство и решался вопрос посещения Монголии? Ох как тогда веселились хэйтэры Алины. Надеюсь сейчас также весело будет или это уже другое? 🤣🤣🤣🤣
Сейчас будут писать что это престижно и восхитительно. Как раньше про шоу и ЛП с Алиной писали, что это отстой и распил бабла, пока сами не влезли, тогда вдруг моментально стало хорошо и великолепно. Вот хорошая поговорка, про то, что не надо плевать в колодец, самим может напиться придется. Пришлось:)))
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xQcoW
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Удивитпльно, что она до сих пор вообще выступает
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Вячеслав Самбур
Команда Sports.ru
Вячеслав Самбур
Редактор Sports.ru
681 подписчик
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Ответ Александр Шульгин
Все хорошо, Валиева только пока не Олимпийская чемпионка
Пока что чемпионка, и это есть на сайте МОК, диплом чемпионки ей тоже выдали, как и всем в команде. Награждение не провели, но официально титула она не лишена
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Александр Шульгин
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Ответ ТМЗ
ВАлиевой выиграть бы хоть что-нибудь по взрослым,а потом уже называться олимпийской чемпионкой.ПОка у нее один титутл-чемпионка мира по юниорам
Ну Европа формально у нее
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Ольга Ольгина
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Три разА ха-ха. Приму Валю сослали в большую деревню, радовать оленеводов.... или кого там в этой "цивилизованной" стране пасут? Не так ли писали ещё осенью, когда Алина посетила по приглашению монгольское посольство и решался вопрос посещения Монголии? Ох как тогда веселились хэйтэры Алины. Надеюсь сейчас также весело будет или это уже другое? 🤣🤣🤣🤣
+6
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Atsuktuvas
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В Монголии весной восхитительно...
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