Валиева и другие российские фигуристы выступят в Монголии весной (News.mn)

Олимпийская чемпионка и другие российские фигуристы выступят в Монголии весной.

Об этом сообщает портал News.mn.

Ожидается, что российские фигуристы выступят в Улан-Баторе в апреле/мае на «Степпе Арена».

«Степпе Арена» была построена в 2021 году по стандартам Международного олимпийского комитета (МОК). Она рассчитана на 2600 зрителей. Там же в марте пройдет молодежный чемпионат Азии по хоккею.