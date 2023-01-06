«Кто-то мечтает выиграть Олимпиаду и закончить, чтобы ада больше не было. А мне нравилось вариться в нем, поэтому обидно». Ягудин о завершении карьеры

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Олимпийский чемпион Алексей Ягудин поделился мнением о том, почему фигуристы рано завершают карьеры.

– Когда заканчиваешь со спортом, действительно по большей части ты не умеешь делать ничего. Только если ты не вундеркинд и не успевал все делать сразу. В спорте высоких достижений все заточено на то, чтобы был результат, все остальное отодвигается на второй план. Тебе помогают оформлять паспорта, какие-то бумаги, чтобы ты ни на что не отвлекался и только тренировался.

Когда заканчивается спорт, ты начинаешь жить практически с нуля, жить жизнью нормального человека. Кто-то к таким изменениям адаптируется очень быстро, кто-то спивается и исчезает. Все зависит от человека, но я считаю, что нет невозможных и тупиковых ситуаций. Надо начинать жить с нуля и в двадцатилетнем возрасте, становиться еще более успешным на следующем витке твоей жизни.

В Сочи появился международный спортивный университет, который помогает бывшим спортсменам быстро адаптироваться и получить разные профессии, такие как спортивная журналистика, тренер и так далее. Одно дело, когда спортсмен сам не хочет продолжать карьеру, и совсем другое, когда есть желание, но не позволяет здоровье.

– Вы пытались продолжить карьеру, но на последнем турнире вам даже не удалось завершить выступление. Не было ли для вас это ударом?

– Я просто всегда любил соревноваться, мне было прикольно. Как вы могли заметить, все, что сопряжено с адреналином и эмоциями, мне по душе. Но травма случилась не одномоментно, мы приблизительно понимали, что не все хорошо.

Конечно, я не был полностью готов к завершению карьеры. Кто-то мечтает выиграть Олимпиаду и закончить, чтобы этого ада больше не было, а мне нравилось вариться в нем, поэтому немножко обидно, – рассказал Ягудин.

Почему фигуристы так рано уходят из спорта? Эмоциональное насилие, проблемы с весом и неработающий возрастной ценз

3 комментария

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B.Jones
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В любом нормальном виде спорта, люди стараются задержаться как можно дольше. Ради эмоциональной, насыщенной смыслом жизни. И только в тоталитарном ФК стараются вырваться в шоу (собственно за тем же, плюс деньги) А потом все удивляются малой популярности, да в цирке и то всё более настоящее.😁
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Дмитрий Пузырёв
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Пост-спортивная карьера у Алексея сложилась очень неплохо. Он весьма близок и к фигурному катанию, и телевидению. И это замечательно, я считаю!.. :-)
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Светлана Менова
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Лёша смягчает, конечно. Ему было не просто обидно, а очень обидно. Я прекрасно помню. И даже с титановым штырём в ноге пытался вернуться и поехать в Ванкувер. Но прилёг пару раз опасненько на шоу и решил, что не хочет на инвалидную коляску.

А потом лет 15 ничего не хотел слышать о большом спорте, потому что недосоревновался. Дальше, видимо, появились новые проекты, театр и так далее, дети, уже полегче стало в плане самореализации. Но именно потому ему и нравятся такие ребята, как Семененко и Кондратюк, которые тоже любят соревноваться и ловят кураж на льду, как и он в своё время.
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