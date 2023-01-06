«Кто-то мечтает выиграть Олимпиаду и закончить, чтобы ада больше не было. А мне нравилось вариться в нем, поэтому обидно». Ягудин о завершении карьеры

Олимпийский чемпион Алексей Ягудин поделился мнением о том, почему фигуристы рано завершают карьеры.

– Когда заканчиваешь со спортом, действительно по большей части ты не умеешь делать ничего. Только если ты не вундеркинд и не успевал все делать сразу. В спорте высоких достижений все заточено на то, чтобы был результат, все остальное отодвигается на второй план. Тебе помогают оформлять паспорта, какие-то бумаги, чтобы ты ни на что не отвлекался и только тренировался.

Когда заканчивается спорт, ты начинаешь жить практически с нуля, жить жизнью нормального человека. Кто-то к таким изменениям адаптируется очень быстро, кто-то спивается и исчезает. Все зависит от человека, но я считаю, что нет невозможных и тупиковых ситуаций. Надо начинать жить с нуля и в двадцатилетнем возрасте, становиться еще более успешным на следующем витке твоей жизни.

В Сочи появился международный спортивный университет, который помогает бывшим спортсменам быстро адаптироваться и получить разные профессии, такие как спортивная журналистика, тренер и так далее. Одно дело, когда спортсмен сам не хочет продолжать карьеру, и совсем другое, когда есть желание, но не позволяет здоровье.

– Вы пытались продолжить карьеру, но на последнем турнире вам даже не удалось завершить выступление. Не было ли для вас это ударом?

– Я просто всегда любил соревноваться, мне было прикольно. Как вы могли заметить, все, что сопряжено с адреналином и эмоциями, мне по душе. Но травма случилась не одномоментно, мы приблизительно понимали, что не все хорошо.

Конечно, я не был полностью готов к завершению карьеры. Кто-то мечтает выиграть Олимпиаду и закончить, чтобы этого ада больше не было, а мне нравилось вариться в нем, поэтому немножко обидно, – рассказал Ягудин.

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