Хореограф Навиславская о программе Семененко «Адажио»: «Он борется за то, чтобы быть собой. Все говорят, что совмещать несколько трудных сфер нереально, а Женя доказывает, что можно»

Хореограф Елизавета Навиславская, работающая балетным педагогом в группе Алексея Мишина, рассказала о программах чемпиона России 2023 года .

– Хочется обсудить сюжет программы «Адажио» Евгения Семененко. Он явно изображает сильного человека, который за что-то борется.

– Изначально была идея «Граждане Кале». Женя прочитал об этом, старался проникнуться, но нужно было какое-то яркое эмоциональное подкрепление. Чтобы не чужая история, а понятный, близкий исполнителю образ.

Мы искали параллели непосредственно с жизнью и поняли: Женя ведь совмещает тренировки и учебу в медицинском вузе, пребывает в бесконечной внутренней борьбе. Быть фигуристом высочайшего уровня, постигать такую сложную профессию и еще бороться с травмами... это раздирает изнутри. Он борется за то, чтобы быть собой. Все говорят, что совмещать несколько трудных сфер нереально, а Женя доказывает, что можно. То есть в программе он рассказывает про себя.

– Сильный финальный жест, когда Евгений резко выбрасывает руку вверх, означает победу?

– Мы придумывали два варианта концовки. Если Женя исполнил весь запланированный контент, он делает именно такой жест – победный. А если что-то не получилось, то заканчивает другой позой. Горжусь, что Женя всегда пользуется первым вариантом финала – потому что все делает.

– Что можете сказать о его произвольной программе в стиле k-pop?

– Женя знает эту песню наизусть и прекрасно понимает, о чем танцует. Он четко по словам все раскатывает – движения рук, смех и хулиганство. Разукрашенное лицо и волосы – стиль его любимой группы Tomorrow X Together, – сказала Навиславская.

Заметили, как раскрылся Семененко? Изобрел особое приземление и красится в пепельный ради проката под k-pop