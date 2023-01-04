Полина Костюкович завершила спортивную карьеру

Теги сборная России пары Полина Костюкович Дмитрий Ялин Алексей Брюханов Фигурное катание

Российская фигуристка Полина Костюкович объявила о завершении спортивной карьеры.

«Спасибо, что это было в моей жизни! Много незабываемых эмоций, ярких моментов, близких друзей, разных событий, непередаваемых ощущений, колоссального опыта и насыщенный эпизод моей жизни, проведенный в этом прекрасном виде спорта.

P.S. Я благодарна родителям за то, что когда-то они отвели меня на каток...» – написала Костюкович.

С 2016 по 2020 год Костюкович выступала в паре с Дмитрием Ялиным. Они становились серебряными и бронзовыми призерами ЧМ среди юниоров, серебряными призерами юниорского Финала Гран-при, победителями и призерами этапов Гран-при среди юниоров. 

С 2020 по 2022 год выступала с паре с Алексеем Брюхановым. Пара завоевала бронзу на этапе Гран-при среди юниоров. 

5 комментариев

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Ostinato
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Очень жаль. Костюкович/Ялин были моей любимой юниорской парой.
Удивительно, как девочка с тройным прыжком и титулами осталась без партнера и без карьеры в фк.
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Allbee
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Ответ Denis Travin
... и эту Плющенко доломал.
Странно, а тут местных почитаешь, и казалось, что во всех распадах Девисы виноваты. Нет?
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Жанна Авдеева
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Ответ Denis Travin
... и эту Плющенко доломал.
Да не пойдёт у него тема тренерства
Это надо отдавать и отдавать
А когда нечего отдать-.....
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Denis Travin
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... и эту Плющенко доломал.
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Алеся Ткаченко
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Жаль.Перспективная была фигуристка
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