Полина Костюкович завершила спортивную карьеру

Российская фигуристка объявила о завершении спортивной карьеры.

«Спасибо, что это было в моей жизни! Много незабываемых эмоций, ярких моментов, близких друзей, разных событий, непередаваемых ощущений, колоссального опыта и насыщенный эпизод моей жизни, проведенный в этом прекрасном виде спорта.

P.S. Я благодарна родителям за то, что когда-то они отвели меня на каток...» – написала Костюкович.

С 2016 по 2020 год Костюкович выступала в паре с . Они становились серебряными и бронзовыми призерами ЧМ среди юниоров, серебряными призерами юниорского Финала Гран-при, победителями и призерами этапов Гран-при среди юниоров.

С 2020 по 2022 год выступала с паре с . Пара завоевала бронзу на этапе Гран-при среди юниоров.