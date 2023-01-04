Камила Валиева: «Стараюсь равняться на Тутберидзе – быть требовательной к себе, красиво одеваться и хорошо выглядеть»
Российская фигуристка Камила Валиева рассказала о тренере Этери Тутберидзе.
– Как вы считаете, в чем секрет Этери Георгиевны?
– Во-первых, в том, что она безумно любит фигурное катание и способна работать по 20 часов в сутки 7 дней в неделю.
Во-вторых, она умеет увидеть все положительные качества спортсмена и развивает их.
Она очень требовательная, может и поругать, но и похвалить, когда надо. Может сказать какие-то слова, если видит, что ты немножко несобран.
А еще она высокая и красивая. Я стараюсь на нее равняться – быть требовательной к себе, красиво одеваться и хорошо выглядеть.
– Слышала, что Тутберидзе очень редко хвалит своих фигуристок...
– Да, редко. Этери Георгиевна хвалит только в том случае, если действительно есть за что.
Конечно, мне хочется, чтобы меня хвалили чаще. Но я знаю, что для этого надо: очень сильно стараться на тренировках. И я стараюсь, – сказала Валиева.
Этери очень часто хвалила Трусову по словам Косторной. Интересная картина складывается. Нам тут хрустоглоры пишут, что в Трусовой нет ничего такого, а Этери считала иначе
Камилочка конечно невероятная красавица. Новые фотографии Камилы — лучшее, что я когда-либо видел. Надеюсь, у меня не будет сердечного приступа.