Камила Валиева: «Стараюсь равняться на Тутберидзе – быть требовательной к себе, красиво одеваться и хорошо выглядеть»

Теги сборная России женское катание Этери Тутберидзе Камила Валиева Фигурное катание

Российская фигуристка Камила Валиева рассказала о тренере Этери Тутберидзе

– Как вы считаете, в чем секрет Этери Георгиевны?

– Во-первых, в том, что она безумно любит фигурное катание и способна работать по 20 часов в сутки 7 дней в неделю.

Во-вторых, она умеет увидеть все положительные качества спортсмена и развивает их.

Она очень требовательная, может и поругать, но и похвалить, когда надо. Может сказать какие-то слова, если видит, что ты немножко несобран.

А еще она высокая и красивая. Я стараюсь на нее равняться – быть требовательной к себе, красиво одеваться и хорошо выглядеть.

– Слышала, что Тутберидзе очень редко хвалит своих фигуристок...

– Да, редко. Этери Георгиевна хвалит только в том случае, если действительно есть за что.

Конечно, мне хочется, чтобы меня хвалили чаще. Но я знаю, что для этого надо: очень сильно стараться на тренировках. И я стараюсь, – сказала Валиева. 

12 комментариев

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Анна Беляева
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Ответ AlexFed
Не замечал за Тутберидзе маникальную тягу светить своим пупком, плохо пример берет.
В возрасте Камилы и несколько старше - вполне светила, есть фотографии. Странно ждать оголенный живот от женщины, которая через год полувековой юбилей справляет. Даже если там живот - мечта студентки
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Gemma157
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Одеваться дорого и красиво одеваться понятия разные..
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Noname No
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– Да, редко. Этери Георгиевна хвалит только в том случае, если действительно есть за что.

Этери очень часто хвалила Трусову по словам Косторной. Интересная картина складывается. Нам тут хрустоглоры пишут, что в Трусовой нет ничего такого, а Этери считала иначе
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Додик Аксель
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Хоть незаслуженная похвала приятней заслуженной критики, но в спорте это расхолаживает, а тем более юных спортсменов. Хулу и похвалу приемли равнодушно...
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Ольга Ручкина
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Я считаю, что Э.Г. правильно ведёт себя с ученицами, и хорошо что хоть кто-то это осознает и благодарен.
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Этери горячая
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Ответ AlexFed
Не замечал за Тутберидзе маникальную тягу светить своим пупком, плохо пример берет.
У Камилы красивый плоский животик! Почему бы не показать это. Это мода.
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Этери горячая
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Этери Георгиевна прекрасно выглядит. Она явно заботится о своем здоровье. Всегда хорошо одевался на соревнованиях. Отличный пример для Камилочки, к которому нужно стремиться.

Камилочка конечно невероятная красавица. Новые фотографии Камилы — лучшее, что я когда-либо видел. Надеюсь, у меня не будет сердечного приступа.
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Адриана
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Ответ AlexFed
Не замечал за Тутберидзе маникальную тягу светить своим пупком, плохо пример берет.
Вы уверены, что поняли, о чём написали?
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Дина Цема
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Благодарная ученица❤
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Анна Терехова
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Ответ Девушка Безимени
Как просто: одеваться, требовать, выглядеть... Бином ньютона.
Ну этот совсем не просто в почти 50 лет, а тут ЭГ молодец
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AlexFed
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Девушка Безимени
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Как просто: одеваться, требовать, выглядеть... Бином ньютона.
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