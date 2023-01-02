Илья Авербух: «Пожелаю всем, чтобы разум восторжествовал, и в 2023 году ребята получили возможность выступать на международных соревнованиях»

Хореограф, продюсер ледовых шоу обратился с новогодним поздравлением к российским фигуристам.

«Я хочу поздравить всех ребят с Новым годом. И Федерация фигурного катания, и ребята – все молодцы. Показывали очень высокую планку, поддерживая мотивацию и выступления.

Я пожелаю как можно дольше поддерживать самую высокую форму, продолжать, пусть и заочно, соревноваться с ведущими фигуристами мира. Как и заочно доказывать, что мы остаёмся хедлайнерами фигурного катания.

Пожелаю всем, чтобы разум восторжествовал – и в 2023 году ребята получили возможность выступать на международных соревнованиях», – сказал Авербух.