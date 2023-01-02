Илья Авербух: «Пожелаю всем, чтобы разум восторжествовал, и в 2023 году ребята получили возможность выступать на международных соревнованиях»

Теги Илья Авербух сборная России Фигурное катание

Хореограф, продюсер ледовых шоу Илья Авербух обратился с новогодним поздравлением к российским фигуристам.

«Я хочу поздравить всех ребят с Новым годом. И Федерация фигурного катания, и ребята – все молодцы. Показывали очень высокую планку, поддерживая мотивацию и выступления.

Я пожелаю как можно дольше поддерживать самую высокую форму, продолжать, пусть и заочно, соревноваться с ведущими фигуристами мира. Как и заочно доказывать, что мы остаёмся хедлайнерами фигурного катания.

Пожелаю всем, чтобы разум восторжествовал – и в 2023 году ребята получили возможность выступать на международных соревнованиях», – сказал Авербух.

2 комментария

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Ирина Чернявская
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Я так понимаю, что Илья Авербух имеет ввиду что Россия прекратит СВО?
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Адриана
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Да не надо всем желать про разум, одному ,самому главному пожелай, может услышит.
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