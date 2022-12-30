Евгения Медведева: «Самая нелепая покупка – платье, не буду говорить, сколько стоит. Надела один раз и это было очень тупо»
Двукратная чемпионка мира Евгения Медведева ответила на вопросы о самой нелепой покупке, собственном ютуб-шоу и дала совет начинающим фигуристам.
– Если бы ты могла вернуться на один день в прошлое, какой это был бы день?
– День моего рождения.
– В какой стране ты мечтаешь побывать?
– Во всех была, в которых мечтаю.
– Какую культуру ты хотела бы изучить, помимо японской?
– Наверное, французскую.
– Расскажи о своей самой нелепой покупке.
– Платье Balmain. Во-первых, я в него не влезаю, во-вторых, это как бы… я не буду говорить, сколько оно стоило. Я надела его всего один раз и это было очень тупо.
– Какой у тебя любимый показательный номер?
– Все программы очень люблю, особенно показательные. Но, наверное, один из самых любимых – это Alegria.
– Какой бы дала совет начинающим фигуристам?
– Делайте, пока делается. Делайте, пока нравится. А если перестает нравиться, в этом нет никакой трагедии, это нормально – заняться чем-то другим.
– Чем ты готова пожертвовать ради цели?
– Временем и здоровьем.
– Ты недавно сделала спойлер о собственном ютуб-шоу. Можешь намекнуть, о чем оно будет?
– Нет, не могу, – сказала Медведева.
Чужие деньги - лучшие друзья глупостей.
С НАСТУПАЮЩИМ НОВЫМ ГОДОМ 🌲⛸️👍