Евгения Медведева: «Самая нелепая покупка – платье, не буду говорить, сколько стоит. Надела один раз и это было очень тупо»

Теги сборная России женское катание Евгения Медведева Фигурное катание

Двукратная чемпионка мира Евгения Медведева ответила на вопросы о самой нелепой покупке, собственном ютуб-шоу и дала совет начинающим фигуристам.

Если бы ты могла вернуться на один день в прошлое, какой это был бы день?

– День моего рождения.

В какой стране ты мечтаешь побывать?

– Во всех была, в которых мечтаю.

Какую культуру ты хотела бы изучить, помимо японской?

– Наверное, французскую.

Расскажи о своей самой нелепой покупке.

– Платье Balmain. Во-первых, я в него не влезаю, во-вторых, это как бы… я не буду говорить, сколько оно стоило. Я надела его всего один раз и это было очень тупо.

Какой у тебя любимый показательный номер?

– Все программы очень люблю, особенно показательные. Но, наверное, один из самых любимых – это Alegria.

Какой бы дала совет начинающим фигуристам?

– Делайте, пока делается. Делайте, пока нравится. А если перестает нравиться, в этом нет никакой трагедии, это нормально – заняться чем-то другим.

Чем ты готова пожертвовать ради цели?

– Временем и здоровьем.

Ты недавно сделала спойлер о собственном ютуб-шоу. Можешь намекнуть, о чем оно будет?

– Нет, не могу, – сказала Медведева.

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7 комментариев

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Vendetta4111323
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Здоровьем ради цели? Эх, Женя-Женя…
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Elena Sopc
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Признавать ошибки тоже надо уметь
Французские корни дают о себе знать арман, японская культура теперь не модно, врядли её пригласят в Японию, лучше переключился на Китай вместе с аней и матуа
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Sgi
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Это ж работа у Селенковой - смотреть все шоу на ютубе и выкладывать из них диалоги… Мария, сколько вам платит спортс ?))
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DD102DD
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Не, не так.

Чужие деньги - лучшие друзья глупостей.
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DD102DD
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Если есть деньги на глупости - почему бы их не сделать.
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Биатлонная зима
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Женя в следующем году не делай таких глупых покупок
С НАСТУПАЮЩИМ НОВЫМ ГОДОМ 🌲⛸️👍
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