Евгения Медведева: «Самая нелепая покупка – платье, не буду говорить, сколько стоит. Надела один раз и это было очень тупо»

Двукратная чемпионка мира ответила на вопросы о самой нелепой покупке, собственном ютуб-шоу и дала совет начинающим фигуристам.

– Если бы ты могла вернуться на один день в прошлое, какой это был бы день?

– День моего рождения.

– В какой стране ты мечтаешь побывать?

– Во всех была, в которых мечтаю.

– Какую культуру ты хотела бы изучить, помимо японской?

– Наверное, французскую.

– Расскажи о своей самой нелепой покупке.

– Платье Balmain. Во-первых, я в него не влезаю, во-вторых, это как бы… я не буду говорить, сколько оно стоило. Я надела его всего один раз и это было очень тупо.

– Какой у тебя любимый показательный номер?

– Все программы очень люблю, особенно показательные. Но, наверное, один из самых любимых – это Alegria.

– Какой бы дала совет начинающим фигуристам?

– Делайте, пока делается. Делайте, пока нравится. А если перестает нравиться, в этом нет никакой трагедии, это нормально – заняться чем-то другим.

– Чем ты готова пожертвовать ради цели?

– Временем и здоровьем.

– Ты недавно сделала спойлер о собственном ютуб-шоу. Можешь намекнуть, о чем оно будет?

– Нет, не могу, – сказала Медведева.