Евгения Медведева: «Меня часто спрашивают, в чем смысл жизни. У меня один-единственный ответ – это любовь»

Теги сборная России женское катание Евгения Медведева Фигурное катание

Двукратная чемпионка мира по фигурному катанию Евгения Медведева рассказала, что является для нее смыслом жизни. 

«Хочется пожелать вам в новом году очень много любви, потому что меня часто спрашивают, в чем смысл жизни, думая, что нет ответа на этот вопрос. Действительно, ответ у всех разный, но у меня один-единственный – это любовь.

Любовь должна быть повсюду – любовь к своему делу, к животным, к семье, к фигурному катанию, к конфетам. Любовь повсюду. Если мы не живем и не окружаем себя этим чувством, жизнь проходит впустую, поэтому любите и будьте любимы», – сказала Медведева. 

7 комментариев

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pulpfiction
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Ответ N-fox
Кто это ее часто спрашивает?
Костов, Орсер, Милохин.
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margosha58
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Серьезно? У 23-летней Медведевой спрашивают в чем смысл жизни? Это анекдот! Что она о жизни может знать...
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ХавиГави_Паратрупер
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Ответ alexnew
Любовь к деньгам. Да, мы это давно знаем.
Это если только у меркантильной личности. А сегодня на связи бескорыстная и романтичная✨😇
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N-fox
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Кто это ее часто спрашивает?
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perfekte
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как можно такое говорить, живя в России?
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шампион
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К грибам?
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alexnew
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Любовь к деньгам. Да, мы это давно знаем.
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