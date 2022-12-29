Евгения Медведева: «В этом году я впервые встала на лыжи. Дальше у меня планы – встать на сноуборд»
Двукратная чемпионка мира по фигурному катанию Евгения Медведева рассказала о планах на следующий год.
«У меня много планов на 2023‑й, связанных с какими‑то личными целями. Не в плане купить машину или дом. А, например, заняться здоровьем, уделять больше времени близким, семье.
В этом году я впервые встала на лыжи. Дальше у меня планы – встать на сноуборд. Какие‑то личные мысли.
Рабочий план тоже составлен на полгода вперед. Но это пожелания, которые мы расписали с командой», – сказала Медведева.
займись по-настоящему.горные лыжи-увлекательное ,интересное занятие.
хотя куда там,порвёт себе какие-нибудь связки и пролетит мимо доходов с шоу))
впервые в истории, попрошу заметить!
И там где надо спрыгивать с сидушки подъёмника на вершине, на лыжах люди падают примерно в трети случаев с непривычки, со сноубордом - почти 100%.