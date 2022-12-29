Евгения Медведева: «В этом году я впервые встала на лыжи. Дальше у меня планы – встать на сноуборд»

Теги сборная России женское катание Евгения Медведева Фигурное катание

Двукратная чемпионка мира по фигурному катанию Евгения Медведева рассказала о планах на следующий год. 

«У меня много планов на 2023‑й, связанных с какими‑то личными целями. Не в плане купить машину или дом. А, например, заняться здоровьем, уделять больше времени близким, семье.

В этом году я впервые встала на лыжи. Дальше у меня планы – встать на сноуборд. Какие‑то личные мысли.

Рабочий план тоже составлен на полгода вперед. Но это пожелания, которые мы расписали с командой», – сказала Медведева. 

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12 комментариев

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Jesse Boy
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Ничё себе планы! Мне бы с дивана встать...
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Darth_Pershman
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Ответ Ольга Ольгина
Уделить больше времени здоровью... шо опять что то подрезать что то пришить хочет? Говорят и пятую точку накачивают селиконом.. главное чтобы не получилось как у Майкла Джекслна потом.
Или как у Мадонны сейчас)))
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La Gushka
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На что должна встать Медведева, чтобы почтенная публика встала на уши?
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srdn
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Ответ крюк-выкрюк карвингом
к чему это ?для галочки?встать на лыжи -это не съехать с детской горочки плугом один раз.встать на лыжи-это научиться управлять ими ,поворачивая ,тормозя или прибавляя в скорости в любой момент времени,в карвинге на параллельных кантах. займись по-настоящему.горные лыжи-увлекательное ,интересное занятие. хотя куда там,порвёт себе какие-нибудь связки и пролетит мимо доходов с шоу))
Женя получше вас спортсменка) разберётся
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крюк-выкрюк карвингом
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к чему это ?для галочки?встать на лыжи -это не съехать с детской горочки плугом один раз.встать на лыжи-это научиться управлять ими ,поворачивая ,тормозя или прибавляя в скорости в любой момент времени,в карвинге на параллельных кантах.
займись по-настоящему.горные лыжи-увлекательное ,интересное занятие.
хотя куда там,порвёт себе какие-нибудь связки и пролетит мимо доходов с шоу))
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philadelphia7650
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е.м. встала на лыжи.
впервые в истории, попрошу заметить!
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Ольга Ольгина
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Уделить больше времени здоровью... шо опять что то подрезать что то пришить хочет? Говорят и пятую точку накачивают селиконом.. главное чтобы не получилось как у Майкла Джекслна потом.
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dudufufu
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Потом на коньки
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Ru Ru
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В этом году в России многие встали на лыжи.
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pas33pas
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Сноуборд, говорят, относительно сложно осилить. По крайней мере гораздо сложнее чем лыжи. Так что те кто стебётся что это как сходить в Магнит - в пролёте.

И там где надо спрыгивать с сидушки подъёмника на вершине, на лыжах люди падают примерно в трети случаев с непривычки, со сноубордом - почти 100%.
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ХавиГави_Паратрупер
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Ну что за горнолыжная икона🙏
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Товарищ Майор.
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Сегодня я сходил в Пятерочку, завтра у меня в планах сходить в Магнит
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