Евгения Медведева: «Я выиграла почти все, что хотела выиграть. Сейчас мне важнее реализовать себя творчески и позаботиться о здоровье»

Двукратная чемпионка мира высказалась о том, почему фигуристки рано завершают спортивную карьеру.

«В 15-16 лет девочки не завершают карьеры. В 18-19, когда организм меняется, возможно. Это трудно. У нас вид спорта молодой.

Если к 18 годам ты уже все выиграл, то решение остается за тобой. Можешь кататься дальше, или, возможно, у тебя есть другие цели в жизни. Это нормально. Каждый выбирает свой путь в меру своих сил и здоровья.

Я выбрала свой путь. Выиграла почти все, что хотела выиграть. Также опиралась на свое здоровье. Объективно взглянула на себя со стороны – оценила, могу ли я или не могу с точки зрения физических возможностей.

Я поняла, что мне важнее сейчас реализовать себя более творчески и позаботиться о своем здоровье», – сказала Медведева.