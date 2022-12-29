Евгения Медведева: «Я выиграла почти все, что хотела выиграть. Сейчас мне важнее реализовать себя творчески и позаботиться о здоровье»

Теги сборная России женское катание Евгения Медведева Фигурное катание

Двукратная чемпионка мира Евгения Медведева высказалась о том, почему фигуристки рано завершают спортивную карьеру. 

«В 15-16 лет девочки не завершают карьеры. В 18-19, когда организм меняется, возможно. Это трудно. У нас вид спорта молодой.

Если к 18 годам ты уже все выиграл, то решение остается за тобой. Можешь кататься дальше, или, возможно, у тебя есть другие цели в жизни. Это нормально. Каждый выбирает свой путь в меру своих сил и здоровья.

Я выбрала свой путь. Выиграла почти все, что хотела выиграть. Также опиралась на свое здоровье. Объективно взглянула на себя со стороны – оценила, могу ли я или не могу с точки зрения физических возможностей.

Я поняла, что мне важнее сейчас реализовать себя более творчески и позаботиться о своем здоровье», – сказала Медведева. 

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15 комментариев

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Kanonir152
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А еще прочитать свою первую книгу.
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ретроградный меркурий
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Женя уже четвёртый год поёт о здоровье. Все лечится, да никак не вылечится. Как будто она не фигурным катанием занималась, а с 3 до 20 работала возле атомного реактора. И о каком творчестве она говорит? В какой стезе Женя себя реализовала? Институт бросила, на ТВ нигде не пристроилась, в других сферах тоже не была замечена.
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Gemma157
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Ответ Stanislavna Velikaya
А могла стать трёхкратной чемпионкой мира. Зря не показала характер после олимпиады.
После ОИ редко кто выигрывает ЧМ, потому что в олисезоне все отдают приоритет играм и концентрируются на них
Загитова вот не смогла, а Сотникова и вовсе не поехала
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Marya Y
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Ответ Osik92
Ну как в16 не завершают очень даже пример Усачева и хромых о которых уже почти год ничего не слышно
Официально завершила только Цурская, но ей было 17.
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шампион
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МЖ в отличие от Валиевой капюшоны не натягивала. Отдельная калиточка правда была немногим лучше.
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ИннаВБ
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Ответ Noname No
Интервью с одинаковым посылом от Жени и Ани. Что там Матуа задумал?
А что девочки сказали не так? И у той и другой есть важные победы, пусть что хотят, то и делают, это их жизнь.
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Stanislavna Velikaya
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Ответ Асхаб Шихов
Олимпиаду тоже хотела. Не фортануло🤣🤣🤣
Ну, серебро тоже отлично.
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tam005
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Из спорта появилась возможность уйти в шоу... Почему и нет?
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Susumi
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Лучше бы Медведева рассказала как Олимпиадау проиграла Алине Загитовой, а потом долго не разговаривала с тренером, который вложил в неё душу, и уехала в Канаду. Думала будет богиней мирового фигурного катания.) Даже солнце затмило.) И такой потом каламбур получился с четверным сальховым.) Эх, опять грибочков наелась и понеслась.)
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Stanislavna Velikaya
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А могла стать трёхкратной чемпионкой мира. Зря не показала характер после олимпиады.
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Osik92
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Ответ Noname No
Усачева в шоу катает
Шоу это шоу я про спорт... Она уже больше года не выступала
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Асхаб Шихов
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Олимпиаду тоже хотела. Не фортануло🤣🤣🤣
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Noname No
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Интервью с одинаковым посылом от Жени и Ани. Что там Матуа задумал?
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Noname No
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Ответ Osik92
Ну как в16 не завершают очень даже пример Усачева и хромых о которых уже почти год ничего не слышно
Усачева в шоу катает
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Osik92
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Ну как в16 не завершают очень даже пример Усачева и хромых о которых уже почти год ничего не слышно
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