Трусова поблагодарила болельщиков после премьеры шоу «Снегурочка»: «Когда я болела, мне очень хотелось выступить на чемпионате России для вас»
Серебряный призер Олимпиады-2022 по фигурному катанию Александра Трусова поблагодарила болельщиков за поддержку после премьерного показа шоу Евгения Плющенко «Снегурочка».
Ранее фигуристка из-за болезни пропустила чемпионат России, проходивший в Красноярске с 22 по 25 декабря.
«Благодарна за вашу поддержку, за вашу любовь. Это было потрясающее шоу, вы меня так поддерживали! Спасибо за поддержку, когда я болела, мне очень хотелось выступить на чемпионате России для вас. Не получилось. Мне очень приятны ваши слова, ваши видео, я все прочитала.
Спасибо большое, я постараюсь кататься и радовать вас», – сказала Трусова.
Стартов у Трусовой все меньше, а шоу – все больше. Лишь два турнира за сезон, после снятия с ЧР помчалась на проект Плющенко
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о, интересно. а куда они подались?
И не все, кстати, болеют неделями. Я, например, после температуры 39 за пару дней восстанавливаюсь до 36.6. Необязательно у Саши был грипп, температура из-за чего угодно могла подняться.
(с) Ф. Раневская