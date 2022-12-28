Трусова поблагодарила болельщиков после премьеры шоу «Снегурочка»: «Когда я болела, мне очень хотелось выступить на чемпионате России для вас»

Теги сборная России чемпионат России женское катание Александра Трусова ледовые шоу Фигурное катание

Серебряный призер Олимпиады-2022 по фигурному катанию Александра Трусова поблагодарила болельщиков за поддержку после премьерного показа шоу Евгения Плющенко «Снегурочка».

Ранее фигуристка из-за болезни пропустила чемпионат России, проходивший в Красноярске с 22 по 25 декабря.

«Благодарна за вашу поддержку, за вашу любовь. Это было потрясающее шоу, вы меня так поддерживали! Спасибо за поддержку, когда я болела, мне очень хотелось выступить на чемпионате России для вас. Не получилось. Мне очень приятны ваши слова, ваши видео, я все прочитала.

Спасибо большое, я постараюсь кататься и радовать вас», – сказала Трусова.

Стартов у Трусовой все меньше, а шоу – все больше. Лишь два турнира за сезон, после снятия с ЧР помчалась на проект Плющенко

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69 комментариев

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Lёna
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Ответ Ekoplane
Многих забанили, многие ушли. В одном известном блоге остались только мыши. Ну, наверное, есть еще болельщики, которые время от времени на сайт приходят и еще не знают. Я тоже только сегодня удостоверилась.
мыши?)
о, интересно. а куда они подались?
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Lёna
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Ответ ХюремСултан
Блин, из-за—около—тем не смогла не зарегистрироваться, год читаю комментарии. Все что днём писали по данной теме ржака не могу. Сашенька ничего тебе не хотелось в этот раз. А просто прокатиться в Красноярск за счёт федерации, это понятно нам взрослым, за кем ты туда прокатилась и зачем! Это комментарии для малолеток! Болела! Это стыдобища. Надеюсь когда ты прочитаешь все комментарии по всем заголовкам, ты поймёшь что взлететь и держаться на пике славы, таланта это одно, а когда сейчас опустишься в глазах своей же публики ниже плинтуса, это подняться обратно будет очень тяжело! Ты же не вернёшь и на след год и на остальные годы, новый Олимп цикл былую славу! Не 16 чай! Вступила во взрослую жизнь, отвечай за поступки! И Марк это тоже скоро поймёт! Жаль что его родители не наставят его на путь истинный пока не поздно! Я очень люблю кстати Плющенко , его талант! Но на шоу не пошла бы из-за вашего с Янкой вранья! Очень рада что ТШТ теперь без тебя в данном случае! Они не достойны такого позора
бедная Хюрем, целый год держала в себе и бежала потом 3 дня и 3 ночи
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Ekoplane
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Ответ Lёna
а их не забанили ненароком? был недавно случай, многие полегли)
Многих забанили, многие ушли. В одном известном блоге остались только мыши. Ну, наверное, есть еще болельщики, которые время от времени на сайт приходят и еще не знают. Я тоже только сегодня удостоверилась.
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Lёna
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Ответ Беглый*
Да ладно, трусофаны всё съедят и Шурик это знает
ну ведь красотка же Сашуля)
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Noname No
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Ответ Залина Малина
На пьедестале Трусовой все равно не было бы. Правильно, что снялась и подвела болельщиков?
Была бы на пьедестале при условии приземления двух квадов. На Чр21 она набрала с двумя квадами столько, сколько Камила на этом. Считаем два квада в начале проги, минус баллы за вторую часть, минус немного при косяках, но плюс по баллу за компы и тд. На третье место претендовала спокойно.
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Lёna
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Ответ Gilonjon862
Ни одна из перечисленных даже близко не сталкивалась с таким хейтом. Против Саши ополчились абсолютно все - бомонд, федерация, первый канал, СМИ...
организованной толпой...
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Lёna
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Ответ ХюремСултан
Да была я на шоу последнем в Москве. Не из-за Саши покупала билеты, а из-за самого Евгения! Когда он становился чемпионом всего, не было возможности посещать соревнования. Сейчас это все доступно! Это никакая не травля! Это правда жизни! Все те же слова я произнесла, про Сашку я произносила после ее пред снятий! Билеты у людей куплены давно! Кому хотелось попасть! И если участвуют Алиев то, много желающих и на него пойти, если сам Плющенко не будет катать! Мне жалко Марка в этой ситуации больше всего. Я как мать двух сыновей желаю ему призадуматься пока не поздно
да вы прямо в истерике бьетесь) скоро Новый Год) все будет хорошо)
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Виктор Дмитриев
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больна, ох больна! Как назло, троллейбусом стукнутая
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Fenix23
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Ответ Fenix23
Ну ок, травля Алины реально была, но где травля Ани, один Плющенко предложил перекаты её с Туктамышевой, весь бомонд отреагировал отрицательно. Ягудин защищал, Тарасова тоже. А у кого реально была травля после того ЧР, так это у Самоделкиной и Муравьевой, к которым прибежали Анины фанаты.
Была таки ещё Бестемьянова, но у неё и к Саше была претензия, и в целом к оценкам тшт, так что считать это индивидуальной травлей Ани не получается. А страницы Софьи ограничили после юниорского кубка, пришли к ним фанаты тшт. Но здесь в комментах им не сладко приходилось уже после чр, как и Лизе.
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Lёna
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Ответ Адриана
Хочется надеяться, что это время пройдет и будут новости про Сашу спортсменку.
к следующим соревнованиям будут, сейчас каникулы
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Lёna
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Ответ Прекрасная фурия
Саша, когда начнешь тренироваться серьезно? Как у Тутберидзе.
Саша классно катит, смотреть приятно, недавно видели лутцы- красавцы, ну вот ни у кого таких нет, набирает форму Сашуля
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Lёna
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Ответ As per
Уверен, что Александра порадует нас своими выступлениями на соревнованиях в этом сезоне! Болезни случаются всегда невовремя.
да, очень ждем)
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Vladimir Arutin
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Ответ ХюремСултан
Да была я на шоу последнем в Москве. Не из-за Саши покупала билеты, а из-за самого Евгения! Когда он становился чемпионом всего, не было возможности посещать соревнования. Сейчас это все доступно! Это никакая не травля! Это правда жизни! Все те же слова я произнесла, про Сашку я произносила после ее пред снятий! Билеты у людей куплены давно! Кому хотелось попасть! И если участвуют Алиев то, много желающих и на него пойти, если сам Плющенко не будет катать! Мне жалко Марка в этой ситуации больше всего. Я как мать двух сыновей желаю ему призадуматься пока не поздно
Откуда вас берут .Неужели вы думаете в голиматью кто то поверит .Вы и сами не верите .Но писать надо .
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Lёna
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Ответ Ekoplane
Болельщики Алины, которые ушли с этого сайта, про этих организаторов говорили: "деньги на ветер" 😁 Выхлопа ноль. Скоро все болельщики уйдут отсюда. Останутся только онлайн-работники.
а их не забанили ненароком? был недавно случай, многие полегли)
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JSV
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Ой умора, свежезареганные ники бегут волосы назад на ветку Саши учить уму-разуму)
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Ekoplane
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Ответ lyubov61
Сами-то поняли, что написали?
Кому надо все поняли ))
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lyubov61
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Ответ garovatat
"Так смешно слушать ложь, когда знаешь правду!" (с) Ф. Раневская
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lyubov61
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Ответ Ekoplane
Комментарий удален модератором
Сами-то поняли, что написали?
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Ekoplane
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Sne$hinka
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Зачем постоянно искать в словах скрытые смыслы? Почему надо не верить Саше и другим? Если сказала, что болела, значит так оно и есть. А если даже нет, то это её дело, зачем осуждать? Уж Сашу в трусости и боязни конкуренции точно не заподозришь.

И не все, кстати, болеют неделями. Я, например, после температуры 39 за пару дней восстанавливаюсь до 36.6. Необязательно у Саши был грипп, температура из-за чего угодно могла подняться.
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Brokkoli
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Чтобы меньше неожиданно болеть, надо одеваться по погоде
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garovatat
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"Так смешно слушать ложь, когда знаешь правду!"
(с) Ф. Раневская
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Ekoplane
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Ответ Настя Розова
Ну да, ну да, девочка, которая каталась на сломанной ноге в прошлом году, которая не с одного соревнованиясама не снималась(ее снимали либо врачи, либо чиновники), поехала кататься за бюджетные деньги(и поэтому прыгала квадлутц в каскаде с дупелем), верим, верим. Пиши исчо, недосултанша. А Саша, вернется, в отличии от преодолелок, ватки нюхающих и от тестирования на допинг бегающих.
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Ekoplane
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Ответ Gilonjon862
"не смогла не зарегистрироваться. Но на шоу не пошла бы из-за вашего с Янкой вранья!" Вот типичный пример организаторов травли. Конкуренты делают всё чтобы на шоу с Саше пошло меньше людей. Ничего личного, просто бизнес. Только не прокатила ваша компания, трибуны полны
Болельщики Алины, которые ушли с этого сайта, про этих организаторов говорили: "деньги на ветер" 😁 Выхлопа ноль. Скоро все болельщики уйдут отсюда. Останутся только онлайн-работники.
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EuhenioV
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Ответ *** Monik ***
Она же явно читает только хвалебные комменты трусоботов и радуется, что ей верят 😅
Лиза,к примеру,призналась,что на sports читает и принимает критику во внимание,а если Саша читает дифирамбы в сугубо специфических источниках,её проблемы.
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