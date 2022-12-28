Трусова поблагодарила болельщиков после премьеры шоу «Снегурочка»: «Когда я болела, мне очень хотелось выступить на чемпионате России для вас»

Серебряный призер Олимпиады-2022 по фигурному катанию поблагодарила болельщиков за поддержку после премьерного показа шоу Евгения Плющенко «Снегурочка».

Ранее фигуристка из-за болезни пропустила чемпионат России, проходивший в Красноярске с 22 по 25 декабря.

«Благодарна за вашу поддержку, за вашу любовь. Это было потрясающее шоу, вы меня так поддерживали! Спасибо за поддержку, когда я болела, мне очень хотелось выступить на чемпионате России для вас. Не получилось. Мне очень приятны ваши слова, ваши видео, я все прочитала.

Спасибо большое, я постараюсь кататься и радовать вас», – сказала Трусова.

Стартов у Трусовой все меньше, а шоу – все больше. Лишь два турнира за сезон, после снятия с ЧР помчалась на проект Плющенко

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