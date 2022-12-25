Евгения Медведева: «Продолжаю кататься, прыгать, но планов выходить на турниры нет. Я могла бы продолжить состязания, если бы хотела»

Двукратная чемпионка мира заявила, что не планирует возвращаться к выступлениям на соревнованиях.

«Я продолжаю кататься, прыгать, но планов выходить на турниры нет.

Я по-другому радую зрителя – выступаю в шоу и в спектаклях, веду мастер-классы, так что у поклонников много возможностей наблюдать меня на льду.

Жалеть о чем-то – вообще самое страшное. Слава Богу, в спортивной карьере мне не приходилось это делать.

Я могла бы продолжить состязания. Если бы хотела. У меня и так все сложилось более чем удачно. Я успела выступить, где надо, где не надо – не выступить», – сказала Mедведева.