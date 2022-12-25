Евгения Медведева: «Продолжаю кататься, прыгать, но планов выходить на турниры нет. Я могла бы продолжить состязания, если бы хотела»
Двукратная чемпионка мира Евгения Медведева заявила, что не планирует возвращаться к выступлениям на соревнованиях.
«Я продолжаю кататься, прыгать, но планов выходить на турниры нет.
Я по-другому радую зрителя – выступаю в шоу и в спектаклях, веду мастер-классы, так что у поклонников много возможностей наблюдать меня на льду.
Жалеть о чем-то – вообще самое страшное. Слава Богу, в спортивной карьере мне не приходилось это делать.
Я могла бы продолжить состязания. Если бы хотела. У меня и так все сложилось более чем удачно. Я успела выступить, где надо, где не надо – не выступить», – сказала Mедведева.
Хотя у Жени более грибной - она одним флутцем на 2 программы добилась большего, чем Каори двумя.
Ясно зачем : бесплатный лед, спортзал, медобслуживание, стипендия ....
Там и ее подружайка,Загитова , тоже прилипла так-же ,туда-же...
И ни слова поздравлений девушкам -призеркам ,все как обычно : Я-Я-Я...да если бы .да кабы....
Ждем участия в "состязаниях" до обещанных тобой 28 лет.
Как насчет ЧМ-2018? Могла бы стать на долгие годы вперед трехкратной, но ЧСВ, обида и эго.