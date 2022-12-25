Евгения Медведева: «Продолжаю кататься, прыгать, но планов выходить на турниры нет. Я могла бы продолжить состязания, если бы хотела»

Теги сборная России женское катание Евгения Медведева Фигурное катание

Двукратная чемпионка мира Евгения Медведева заявила, что не планирует возвращаться к выступлениям на соревнованиях. 

«Я продолжаю кататься, прыгать, но планов выходить на турниры нет.

Я по-другому радую зрителя – выступаю в шоу и в спектаклях, веду мастер-классы, так что у поклонников много возможностей наблюдать меня на льду. 

Жалеть о чем-то – вообще самое страшное. Слава Богу, в спортивной карьере мне не приходилось это делать.

Я могла бы продолжить состязания. Если бы хотела. У меня и так все сложилось более чем удачно. Я успела выступить, где надо, где не надо – не выступить», – сказала Mедведева. 

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14 комментариев

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Лакс
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Ответ Nad73
Минуточку,она до 38 обещала!)
да, может быть,) я только точно запомнил что вторая цифра была 8.
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Лакс
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Да, Женя могла бы "продолжить состязания" с Каори чей флутц грибнее.
Хотя у Жени более грибной - она одним флутцем на 2 программы добилась большего, чем Каори двумя.
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Vasily Ivanov
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Обычная медведевская ложь. Если не планирует соревноваться ,то зачем числится в штате Хрустального ?
Ясно зачем : бесплатный лед, спортзал, медобслуживание, стипендия ....
Там и ее подружайка,Загитова , тоже прилипла так-же ,туда-же...
И ни слова поздравлений девушкам -призеркам ,все как обычно : Я-Я-Я...да если бы .да кабы....
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lightrip
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Ответ Адриана
Женя, ты похоже ,пошутила? Ты вообще ЧР сегодня смотрела? Нет, Женечка, твой поезд уже ушёл.
Там слова перепутаны: я бы хотела, если б могла
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ХавиГави_Паратрупер
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Ответ Адриана
Женя, ты похоже ,пошутила? Ты вообще ЧР сегодня смотрела? Нет, Женечка, твой поезд уже ушёл.
Ну, знаменитым потусторонним четверным сальховом бы ударила по бездорожью и разгильдяйству©. Делов-то, всего лишь надо захотеть😎
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Лакс
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Ответ Darth_Pershman
"Я успела выступить, где надо" Как насчет ЧМ-2018? Могла бы стать на долгие годы вперед трехкратной, но ЧСВ, обида и эго.
вы не то перечислили. Она побоялась проиграть 3-й раз подряд и поэтому, как сама же и рассказала, следующим утром после поражения на ОИ решила уйти от ЭТ и готовиться к реваншу.
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Kareglazaya
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Неужели наконец официально прозвучало то самое завершение карьеры)) А то ведь тут некоторые фанаты реально верят, что Медведева хоть завтра вернётся и всех обыграет)
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Nad73
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Ответ Лакс
Женя, давай продолжи "состязания". Ждем участия в "состязаниях" до обещанных тобой 28 лет.
Минуточку,она до 38 обещала!)
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Лакс
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Женя, давай продолжи "состязания".
Ждем участия в "состязаниях" до обещанных тобой 28 лет.
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Lennuci
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СловоВ нет, что за икона 🤷‍♀️🤷‍♀️🤷‍♀️
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Адриана
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Женя, ты похоже ,пошутила? Ты вообще ЧР сегодня смотрела? Нет, Женечка, твой поезд уже ушёл.
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Малинка2017
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Хаха. Нет уж, хватит нам одной любимки федры, две сразу не вынести!
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Tanya Reed
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И о проигрыше на ОИ-18 так не жалела, что только об этом последние 4 года и говорила)
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Darth_Pershman
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"Я успела выступить, где надо"
Как насчет ЧМ-2018? Могла бы стать на долгие годы вперед трехкратной, но ЧСВ, обида и эго.
+9
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