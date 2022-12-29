Андрей Журанков: «Акатьева – заслуженная чемпионка России, но я это уже видел. Своего лица, своей харизмы у Сони пока не видно»
Комментатор Андрей Журанков в подкасте «Ход коньком» высказался о победе фигуристки Софьи Акатьевой на чемпионате России-2023.
«В первой тройке все абсолютно объективно. Акатьева – заслуженная чемпионка России, но не могу отделаться от мысли, что я это видел.
Когда она прыгает тройной аксель, я в этом тройном акселе вижу Алену Косторную. Когда делает дорожку и махи руками – я в них иногда вижу Анну Щербакову, иногда – Майю Хромых.
Я к тому, что есть определенный наработанный стиль и безусловный уровень мастерства группы Этери Тутберидзе. Очень высокий уровень. То, что в этой группе считается средним, то в других к этому тянутся как к высокому. Поэтому они выигрывают.
Но в Косторной проявлялись ее характер, ее смелость, где-то стервозность, собственное мнение, у Щербаковой появилось своё лицо, нежное, одухотворенное, а Валиева одарена настолько и столько работала, что ее ни с кем не спутать...
Вот есть средний уровень, а есть вот эти пики, о которых я только что сказал. Для меня Акатьева – заслуженная чемпионка России, но я это уже видел. А своего лица, своей харизмы у Сони пока не видно», – сказал Журанков.
«Есть ощущение, что стили повторяются, но дело в том, что девушкам нового поколения тоже нужно найти своё лицо», – отметила Екатерина Боброва.
«Я рад победе Акатьевой, потому что это победа чистого спорта». Валиева уступила – все справедливо?
"«Так быть не должно – это моя точка зрения. Программы Мозалёва, особенно короткая, как она получилась у Андрея – они были прекрасные. И за короткую они получают одинаковые с Самариным компоненты — 45,21. Разнообразие работы коньком у Мозалёва, рисунок его программ, хореография, которая до конца им выдержана, интересные положения рук, тела, повороты – это всё в мозалёвских программах есть. У Саши Самарина другой стиль катания. У Саши Самарина стиль атлетичный, мощный, энергетически затратный, спортивный. Это другое направление. В чём смысл? В том, что оценка за компоненты должна один стиль отличать от другого. У нас этого не происходит. Компоненты у Самарина в произвольной – тут вообще простая история. 91,91. Ой, друзья мои, я скажу так: на международной арене эти 91,91 превратились бы не более чем в 75. Потому что я специально сегодня просмотрел компоненты японцев – свыше 90 баллов было только у Сёмы Уно, победителя финала Гран-при. У Малинина было 76. Японцы с их коньком, выверенной хореографией – у них там были коэффициенты по сезону – 75, 78, 81. К сожалению, продолжается та же история, в России мы видим не те реальные компоненты, которые должны быть. Из-за этого получается такая ситуация, когда у Самарина завышенные, а у Мозалёва ближе к реальности, а по факту заниженные".
Подробнее на «Чемпионате»: https://www.championat.com/figureskating/news-4944473-fikciya-i-filkina-gramota-zhurankov-o-zavyshennyh-komponentah-u-odinochnikov.html?utm_source=copypaste
А от всех кто был на пьедестале от уныния прям скулы сводит. Валиева, Акатьева, Туктамышева... б-р-р-р... 🥱
Соня , я за тебя болею 3-4 лет. Все будет в свое время. Только сторонись Дашу. Здоровья и терпения.