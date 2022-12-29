Андрей Журанков: «Акатьева – заслуженная чемпионка России, но я это уже видел. Своего лица, своей харизмы у Сони пока не видно»

Комментатор Андрей Журанков в подкасте «Ход коньком» высказался о победе фигуристки Софьи Акатьевой на чемпионате России-2023.

«В первой тройке все абсолютно объективно. Акатьева – заслуженная чемпионка России, но не могу отделаться от мысли, что я это видел.

Когда она прыгает тройной аксель, я в этом тройном акселе вижу Алену Косторную. Когда делает дорожку и махи руками – я в них иногда вижу Анну Щербакову, иногда – Майю Хромых.

Я к тому, что есть определенный наработанный стиль и безусловный уровень мастерства группы Этери Тутберидзе. Очень высокий уровень. То, что в этой группе считается средним, то в других к этому тянутся как к высокому. Поэтому они выигрывают.

Но в Косторной проявлялись ее характер, ее смелость, где-то стервозность, собственное мнение, у Щербаковой появилось своё лицо, нежное, одухотворенное, а Валиева одарена настолько и столько работала, что ее ни с кем не спутать...

Вот есть средний уровень, а есть вот эти пики, о которых я только что сказал. Для меня Акатьева – заслуженная чемпионка России, но я это уже видел. А своего лица, своей харизмы у Сони пока не видно», – сказал Журанков.

«Есть ощущение, что стили повторяются, но дело в том, что девушкам нового поколения тоже нужно найти своё лицо», – отметила Екатерина Боброва.

«Я рад победе Акатьевой, потому что это победа чистого спорта». Валиева уступила – все справедливо?