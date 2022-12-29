Андрей Журанков: «Акатьева – заслуженная чемпионка России, но я это уже видел. Своего лица, своей харизмы у Сони пока не видно»

Теги сборная России чемпионат России Екатерина Боброва женское катание Андрей Журанков Софья Акатьева Фигурное катание

Комментатор Андрей Журанков в подкасте «Ход коньком» высказался о победе фигуристки Софьи Акатьевой на чемпионате России-2023. 

«В первой тройке все абсолютно объективно. Акатьева – заслуженная чемпионка России, но не могу отделаться от мысли, что я это видел.

Когда она прыгает тройной аксель, я в этом тройном акселе вижу Алену Косторную. Когда делает дорожку и махи руками – я в них иногда вижу Анну Щербакову, иногда – Майю Хромых.

Я к тому, что есть определенный наработанный стиль и безусловный уровень мастерства группы Этери Тутберидзе. Очень высокий уровень. То, что в этой группе считается средним, то в других к этому тянутся как к высокому. Поэтому они выигрывают.

Но в Косторной проявлялись ее характер, ее смелость, где-то стервозность, собственное мнение, у Щербаковой появилось своё лицо, нежное, одухотворенное, а Валиева одарена настолько и столько работала, что ее ни с кем не спутать...

Вот есть средний уровень, а есть вот эти пики, о которых я только что сказал. Для меня Акатьева – заслуженная чемпионка России, но я это уже видел. А своего лица, своей харизмы у Сони пока не видно», – сказал Журанков. 

«Есть ощущение, что стили повторяются, но дело в том, что девушкам нового поколения тоже нужно найти своё лицо», – отметила Екатерина Боброва. 

«Я рад победе Акатьевой, потому что это победа чистого спорта». Валиева уступила – все справедливо?

65 комментариев

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alexnew
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Ответ Osik92
А в чем он не прав.. Победила акатьева А говорят о ком угодно но не о ней.. Даже в доброе утро снова притащили валиеву серебро
Где-то это мы уже видели. :) Акатьева могла проиграть Валиевой? Конечно, могла. Но она совершенно не случайно оказалась на том месте, на котором оказалась и доказывает это всей своей карьерой. А говорят всегда о тех, кто на слуху. В медийности Акатьевой, конечно, далеко и до Валиевой и даже до Туктамышевой.
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lyubov61
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Ответ alexnew
Аделия с очень ярким уже почерком катается, причем у нее лицо было уже и 2 сезона назад, в этом году еще и прибавила значительно и в прыжках и в скольжении. Тоже пока немного не справилась, опять же травма недавняя сказалась. Короткая была смазана, в произвольной не получился риттбергер, ее подзажали, я считаю, в компонентах в произвольной, должна была быть минимум 4 на ЧР. Но... лицо у нее есть и очень узнаваемое, не хватает пока некоторой причесанности и умения все собрать во едино в прокате.
Да, Аделию я сразу выделила, Решила - буду за нее.
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oldparakhod
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Ну что за бред то. Да, у всех девочек из ТШТ, примерно одинаковые движения, хореография. Но они все разные и у каждой своё лицо ,даже в столь юном возрасте.
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Беглый*
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Ответ alexnew
Скажу больше. По судейству в прошлом сезоне и в этом на этапах, а также по тому, какие интервью тут Туктамышева раздавала, одно из этих мест для нее и держали. Да, при чистых прокатах Аделия ее побила бы, но расчет был на то, что она после травмы, Камила же и Акатьева могут тоже дрогнуть и вот уже Туктамышева в теории чуть ли не на золото претендует в чьих-то мечтах, но уж на медаль точно тянули. А Муравьеву сразу под нее убирали, да та и ошибалась. Но при этом ее над Аделькой еще поставили.
Я вообще не понимаю этой истерии по Муравьёвой. Более безэмоциональной фигуристки, претендующей на звание топ, я ещё не видел, недокруты видны из космоса, вращения так себе, на дорожке спотыкается... да есть более-менее стабильный триксель, но и он, чувствую, в скором времени помашет ручкой. Может быть, неплохое скольжение. На этом, в принципе, всё. Сравнивать её с зажигалкой Адель, да ещё и находить безоговорочные преимущества в катании - эт точно нужно быть слепым)
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Светлана Менова
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Лучше бы принесли сюда то, что Журанков сказал про Самарина. Наконец-то хоть кто-то вслух это озвучил. А то у журналистов спортса не допросишься материала с разбором катания Самарина и его грибов.

"«Так быть не должно – это моя точка зрения. Программы Мозалёва, особенно короткая, как она получилась у Андрея – они были прекрасные. И за короткую они получают одинаковые с Самариным компоненты — 45,21. Разнообразие работы коньком у Мозалёва, рисунок его программ, хореография, которая до конца им выдержана, интересные положения рук, тела, повороты – это всё в мозалёвских программах есть. У Саши Самарина другой стиль катания. У Саши Самарина стиль атлетичный, мощный, энергетически затратный, спортивный. Это другое направление. В чём смысл? В том, что оценка за компоненты должна один стиль отличать от другого. У нас этого не происходит. Компоненты у Самарина в произвольной – тут вообще простая история. 91,91. Ой, друзья мои, я скажу так: на международной арене эти 91,91 превратились бы не более чем в 75. Потому что я специально сегодня просмотрел компоненты японцев – свыше 90 баллов было только у Сёмы Уно, победителя финала Гран-при. У Малинина было 76. Японцы с их коньком, выверенной хореографией – у них там были коэффициенты по сезону – 75, 78, 81. К сожалению, продолжается та же история, в России мы видим не те реальные компоненты, которые должны быть. Из-за этого получается такая ситуация, когда у Самарина завышенные, а у Мозалёва ближе к реальности, а по факту заниженные".

Подробнее на «Чемпионате»: https://www.championat.com/figureskating/news-4944473-fikciya-i-filkina-gramota-zhurankov-o-zavyshennyh-komponentah-u-odinochnikov.html?utm_source=copypaste
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chaoz
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Свое лицо есть точно у Аделии Петросян. Она запомнилась больше всех, хотя и не попала на пьедестал.
А от всех кто был на пьедестале от уныния прям скулы сводит. Валиева, Акатьева, Туктамышева... б-р-р-р... 🥱
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pelod
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у домохозов как обычно - высказался без придыхания и падения на колени, значит, раскритиковал.
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lyubov61
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Ответ ezhik38
Соник намного талантливее Валиевой...изящнее, грациознее и музыку слышит...) + не трясется от ужаса в главные моменты.
А какие главные.
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Osik92
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А в чем он не прав.. Победила акатьева А говорят о ком угодно но не о ней.. Даже в доброе утро снова притащили валиеву серебро
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Lapo Elkann
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Придумают какое то клише и подают , как аксиому. Я помню как писали про отрешенность и пофигизм в катании Косторной , " Смелость и стервозность " ее и погубили. А Соня единственный представитель своего поколения, как и Валиева своего. на нее висит огромная ответственность, Тогда как Щербакова была в купе с Косторной и с Трусовой. Мне Акатьева очень нравится, красивая , нежная , красивыми линияи , коньком , музыкальная. Очень яркой была в юниорах Трусова, но во взрослых уже не смотрелась так же. Ну Соня уступает Валиевой только , которая была всегда яркой за счет уникальных талантов и фигуры. Единственное , ей надо повзрослеть, она пока маленькая девочка.
Соня , я за тебя болею 3-4 лет. Все будет в свое время. Только сторонись Дашу. Здоровья и терпения.
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Sat397
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У Софьи пока что юниорское катание и вес, в таком возрасте мало у кого есть свое лицо. Подрастет и видно будет, но я бы не сказал что в её катании есть сходство с Анной, Майей, и Аленой - довольно таки разные фигуристки.
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Loliloo
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Ответ Беглый*
После того, как Аделию запихали под Муру, стало понятно, что уже изначально не хотели все три места отдавать ТШТ. Это нужны были кристально чистые прокаты
Рассмешили просто, Аделия пусть с тройных для начала не валится. И не тянет она на женское одиночное, очень юниористая, та же Акатьева намного взрослее на льду
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Fair_play
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Она же воспитаница Хрустального, конечно, в её катании есть черты общие для их школы, логично. Но в целом, Софья абсолютно самобытна, обладает своим индивидуальным стилем. Поменьше предвзятости, и внимательно посмотреть не только одну произвольну с ЧР, но и другие выступления, и сразу всё будет видно: как она катит, как прыгает, и её контент, который той же Алёне, или Ане, или Майе, даже не приснится никогда. В одной программе исполнять четверной и тройной аксель, это извините меня. Замечательная фигуристка, просто пока ещё не достаточно опыта выступлений на взрослом уровне, немного стесняется, зажимается, но всё будет
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alexnew
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Ответ Беглый*
После того, как Аделию запихали под Муру, стало понятно, что уже изначально не хотели все три места отдавать ТШТ. Это нужны были кристально чистые прокаты
Скажу больше. По судейству в прошлом сезоне и в этом на этапах, а также по тому, какие интервью тут Туктамышева раздавала, одно из этих мест для нее и держали. Да, при чистых прокатах Аделия ее побила бы, но расчет был на то, что она после травмы, Камила же и Акатьева могут тоже дрогнуть и вот уже Туктамышева в теории чуть ли не на золото претендует в чьих-то мечтах, но уж на медаль точно тянули. А Муравьеву сразу под нее убирали, да та и ошибалась. Но при этом ее над Аделькой еще поставили.
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Tatiana Klm
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Странно требовать от 15-летней фигуристки проявлять «свое лицо»». Она показывает то, что ей поставили: каждый жест, взгляд, поза - все отработано до мелочей с тренерами. И справедливо только то, что Соник соединяет в себе мастерство своих предшественниц, она универсальная фигуристка, без слабых мест.
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Lёna
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Ответ Елена
Ну почему сразу методичка. На самом деле её издалека на катке можно с Щебраковой спутать. Что то из прог Загитовой похожее было по движениям.
с Щербаковой не спутаешь, даже пропорции другие
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Беглый*
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Ответ alexnew
Мне еще понравилось, что Аделия с головой катала произвольную. Да, на риттбергере ошиблась, но дальше контролировала все и не забывала при этом показывать катание. После риттбергера не стала идти снова на риттбергер, пошла на тулуп, что разумно. На флипе повело ее чуть-чуть, не стала рисковать опять же, перенесла каскад на второй флип и спокойно сделала, еще и дорожку первый раз чистенько откатала и вот пожалуйста 4 уровень, ну, вращения у нее всегда были на заглядение, в том году немного они просели, по моим впечатлениям, но в этот раз были просто шикарные. Но вот как-то все это очень скромно оценили после скомканной короткой ей, что жаль. :)
После того, как Аделию запихали под Муру, стало понятно, что уже изначально не хотели все три места отдавать ТШТ. Это нужны были кристально чистые прокаты
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Marya Y
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Софье Акатьевой свой стиль искать нужно к главному старту - время ещё есть.
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Додик Аксель
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Зато у нас не мало журналистов со своим лицом и мнением, от которого воротит...
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Alexander X
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а кто такой журанков, чтобы его мнение было важно?🤔
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Елена Рябихина
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Ответ oleg
А может у Журанкова нет лица?
У него язык- помело
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Noname No
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Ответ Pennywise
Юниоры прошли в соперничестве Трусовой и Щербаковой. Косторная там на вторых ролях была.
Я не про соперничество пишу выше
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Самая цитируемая и вообще недура
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Поздравляю СуперСоника, обряд посвящения пройден. Если журанковы начинают критиковать - верный знак, ты в элите! ))
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alexnew
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Мне еще понравилось, что Аделия с головой катала произвольную. Да, на риттбергере ошиблась, но дальше контролировала все и не забывала при этом показывать катание. После риттбергера не стала идти снова на риттбергер, пошла на тулуп, что разумно. На флипе повело ее чуть-чуть, не стала рисковать опять же, перенесла каскад на второй флип и спокойно сделала, еще и дорожку первый раз чистенько откатала и вот пожалуйста 4 уровень, ну, вращения у нее всегда были на заглядение, в том году немного они просели, по моим впечатлениям, но в этот раз были просто шикарные. Но вот как-то все это очень скромно оценили после скомканной короткой ей, что жаль. :)
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Кошка Матраскина
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Зато у нее произволка лучшая!
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