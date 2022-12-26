Плющенко о Гном Гномыче: «В 9 лет заработать 12 млн – это нормально. Если хорошо тренируется, то он может поехать и потратить 150 тысяч на игрушки»

Двукратный олимпийский чемпион Евгений Плющенко и продюсер Яна Рудковская в эфире шоу «Секрет на миллион» на канале НТВ рассказали о доходах своего сына Александра (Гном Гномыча).

– Я читала, что только за прошлый год Саня заработал 12 миллионов рублей.

Рудковская: Да. На самом деле цифра росла, если бы не стечение обстоятельств – у него очень много международных контрактов. Он в том же агентстве французском, что и Наталья Водянова.

Ну и огромное количество спонсоров, которые, слава богу, никуда не ушли. Когда его спрашивают, какую пасту он любит, то он называет эту пасту и ему говорят: ну хорошо, а другую пасту? Он отвечает: а я другую и не знаю. И уже скоро будет 10 лет Саше и 10 лет этому контракту. С нуля.

– Саша может сам своим бюджетом распоряжаться?

Плющенко: Нет.

Рудковская: И мы не можем. По французскому законодательству – все деньги, которые он зарабатывает до 18 лет, остаются на его французском счету. И мы получаем каждый месяц отчеты. То есть у нас еще и капитализация идет.

– То есть что, он в 18 лет уже в журнале Forbes будет?

Рудковская: Он квартиру купит себе во Франции.

Плющенко: Он и так сейчас в порядке. В 9 лет 12 миллионов – это нормально. Он с пяти лет со мной ездит по международным турам. Он проехал всю Японию, проехал всю Европу, российские туры. И здесь он также стоит на ставке: у него есть премиальные за хорошее катание, за работу. Если есть еще хорошие тренировки, то он может поехать и потратить 100-150 тысяч на игрушки.

Рудковская: Очень многие считают, что мы его заставляем. Абсолютно неправда. Во-первых, мы договариваемся. Вот скоро выйдет сериал очень крутой, где он сыграл одну из главных ролей. И продюсеры сериала сами с ним договаривались. Он выдвинул условия, что это должен быть последний компьютер, именно игровой, ноутбук. Это было 250 или 300 тысяч – не помню.

Потом это был последний телефон. Ему говорят: у нас такого бюджета нет. Он отвечает: ну если полбюджета, то полдня съемок. Когда он получил эти игрушки… Ну, компьютер этот, еще что-то он там выпросил, то все ему хлопали – он классно отснялся. И он говорит очень известному актеру: ну что, сколько ты заработал за день? Тот отвечает: 150 тысяч. Он: да? А я 500.

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