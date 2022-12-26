Плющенко о Гном Гномыче: «В 9 лет заработать 12 млн – это нормально. Если хорошо тренируется, то он может поехать и потратить 150 тысяч на игрушки»

Теги Евгений Плющенко светская хроника Яна Рудковская Наталья Водянова Гном Гномыч ледовые шоу кино Фигурное катание

Двукратный олимпийский чемпион Евгений Плющенко и продюсер Яна Рудковская в эфире шоу «Секрет на миллион» на канале НТВ рассказали о доходах своего сына Александра (Гном Гномыча).

– Я читала, что только за прошлый год Саня заработал 12 миллионов рублей.

Рудковская: Да. На самом деле цифра росла, если бы не стечение обстоятельств – у него очень много международных контрактов. Он в том же агентстве французском, что и Наталья Водянова.

Ну и огромное количество спонсоров, которые, слава богу, никуда не ушли. Когда его спрашивают, какую пасту он любит, то он называет эту пасту и ему говорят: ну хорошо, а другую пасту? Он отвечает: а я другую и не знаю. И уже скоро будет 10 лет Саше и 10 лет этому контракту. С нуля.

– Саша может сам своим бюджетом распоряжаться?

Плющенко: Нет.

Рудковская: И мы не можем. По французскому законодательству – все деньги, которые он зарабатывает до 18 лет, остаются на его французском счету. И мы получаем каждый месяц отчеты. То есть у нас еще и капитализация идет.

– То есть что, он в 18 лет уже в журнале Forbes будет?

Рудковская: Он квартиру купит себе во Франции.

Плющенко: Он и так сейчас в порядке. В 9 лет 12 миллионов – это нормально. Он с пяти лет со мной ездит по международным турам. Он проехал всю Японию, проехал всю Европу, российские туры. И здесь он также стоит на ставке: у него есть премиальные за хорошее катание, за работу. Если есть еще хорошие тренировки, то он может поехать и потратить 100-150 тысяч на игрушки.

Рудковская: Очень многие считают, что мы его заставляем. Абсолютно неправда. Во-первых, мы договариваемся. Вот скоро выйдет сериал очень крутой, где он сыграл одну из главных ролей. И продюсеры сериала сами с ним договаривались. Он выдвинул условия, что это должен быть последний компьютер, именно игровой, ноутбук. Это было 250 или 300 тысяч – не помню.

Потом это был последний телефон. Ему говорят: у нас такого бюджета нет. Он отвечает: ну если полбюджета, то полдня съемок. Когда он получил эти игрушки… Ну, компьютер этот, еще что-то он там выпросил, то все ему хлопали – он классно отснялся. И он говорит очень известному актеру: ну что, сколько ты заработал за день? Тот отвечает: 150 тысяч. Он: да? А я 500.

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70 комментариев

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Jessi
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Рудковская сама портит отношение к Плющенко и Саше. Наверное , они счастливые люди , но с такими интервью поклонников не прибавится .
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BillShen
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Ответ Идеальный шторм
Там нечего восстанавливать
Ну значит на отстройку. Это репарации называется. И в послевоенном мире очень сложно их выплачивать.
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Kalahun
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хз откуда столько негатива. хайпанули на имени бати, развели лохов и обеспечили малому безбедную молодость. такого трэша кругом полно. очередной продукт современного мира. это уже становится скорее нормой, чем исключением
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Mbest77
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Ответ Саша Кутузова
«Он квартиру купит себе во Франции». (с) 😅 Зачем патриотам России квартира во Франции?
Хорошо что не уточнил, что в «загнивающей Франции»!)
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Инна Плотникова
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Слишком большая концентрация на деньгах
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Мурманчанин37
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Ответ Адриана
А зачем мальчику, чьи родители такие патриоты квартира во Франции, почему не в ДНР или ЛНР?
Дадут патриотический грант от правительства - и там купят
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undermail@mail.ru
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Что это за дермище я сейчас прочитал. Какой же треш. Ужас. Лже-патриоты с жиру бесятся.
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GuinPin
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Ответ Бро Пороховой
Ну хз все гонят на Плющенко и Рудковскую на их воспитание ну не знаю по-моему хорошие родители особенно Плющенко
Хорошие родители не лишают ребёнка детства)
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Саша Кутузова
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Ответ Игорь Замаруев
Ну как же! Ну... для этого... ну как... ну... чтобы была!
Рудковская до ужаса глупая женщина. К сожалению. Как лягушки изо рта выскакивают.
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*** Monik ***
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Ответ Ailuy Khud
какой же трэш
Скорее кринж 😂
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Алек Нирг
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А статус ИноАгента этот персонаж уже получил?
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вперёд спартак
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Ваще за метлой не следит
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Бро Пороховой
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Замкадышам завидно)))
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GuinPin
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Не знаю как мама, но Папа-то все прекрасно понимает, что из его сына не вырастет топового спортсмена. Нет ни таланта, ни умения. Да, он будет богатым парнем, но не более. И в мире он никому не будет нужен, придут другие боги)) думаю и младшему это все светит.
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Navi88
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французские счета? французская квартира? какая патриотичная семья!
быть, а не казаться! да, рудковские?
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Hola Hola
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Так это ж родители на ребенке зарабатывают, а не он сам. Разве нет?
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Бро Пороховой
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Е5 вы желчные замкадыши какие. Пока вы тут ностальгируете какое у вас было збс детство за прохождением теккена и анчартед у чувака к 18 годам будет много бабок (благодаря родокам в том числе) он может смело слать родителей и кайфовать где захочет. Ну да какие плохие родители))
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Идеальный шторм
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Ответ BillShen
Тактикульно. Пока гном гномычу 18 стукнет эти деньги французские в полном объёме пойдут на восстановление Украины. Почему? А потому что нечего поправки путинские было рекламировать. Во Францию они поедут)))
Там нечего восстанавливать
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Марина Синельникова
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Богатый жених вырастет)
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Сергей Дроздов
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Ну ладно – Гномыч – его сын – "150 на игрушки"...Но ведь и дети которые учатся акселю этого же набираются. И это влияние – на раз буквой "z" не перекроешь. Как у нас всё-таки всё запущено...
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HellLight
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На школу то время остается с такой-то предприимчивостью молодого человека? Или он и без школы все знает?
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dimitrii36
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печально, что петарды и хлопушки запрещены...
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Sanan1908
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Купить квартиру во Франции )))))) а че не в донецке, луганске 😂😂 потом такие же кричат про патриотизм)))
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Оз
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А что это у патриота Плю сынок хранит деньги на французском счёте? Денюжки на свои шоу из госбюджета просит, а сынок в Европе хранит. Двуличненько.
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Елена
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Вот они- лжепатриоты! Счета имеют в недружественных странах, хоть постыдились бы на всю страну говорить об этом.
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