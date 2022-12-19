, жена двукратного олимпийского чемпиона , отреагировала на победу сборной Аргентины на чемпионате мира по футболу.

«Аргентина! Легендарно! Месси — живая легенда! Ну и в вечном споре между Месси и Роналду поставлена жирная точка.

Мой муж сказал, что эта игра была лучшей игрой, которую он видел в своей жизни. О как! Я болела за Аргентину, а Саня (сын) и Евгений — за Францию. Саня большой фанат Мбаппе. Мечтает с ним сфотографироваться. Надеюсь, у Мбаппе фантастическая будет карьера в будущем.

А Месси достоин так красиво идти к завершению своей карьеры. В любом случае, оба — мега-игроки в истории мирового футбола!» — написала Рудковская