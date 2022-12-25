Чемпионат Японии. Уно победил, Шимада – 2-й, Томоно – 3-й, Кагияма – 8-й
Шома Уно в пятый раз в карьере одержал победу на чемпионате Японии по фигурному катанию.
Чемпионат Японии
Кадома
Мужчины
Итоговое положение
1. Шома Уно – 291,73
2. Коширо Шимада – 252,56
3. Казуки Томоно – 250,84
4. Шун Сато – 249,64
5. Сота Ямамото – 245,41
6. Као Миура – 242,55
7. Сумитада Моригути – 241,63
8. Юма Кагияма – 237,83
Произвольная программа
1. Шома Уно – 191,28
2. Као Миура – 171,43
3. Шун Сато – 167,86
4. Казуки Томоно – 165,41
5. Сумитада Моригучи – 165,32
6. Коширо Шимада – 164,87
7. Сота Ямамото – 158,52
8. Юма Кагияма – 156,44
Пары
Итоговое положение
1. Харуна Мураками – Сумитада Моригути – 162,07
Произвольная программа
1. Харуна Мураками – Сумитада Моригути – 107,86
16 комментариев