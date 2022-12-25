Чемпионат Японии. Уно победил, Шимада – 2-й, Томоно – 3-й, Кагияма – 8-й

в пятый раз в карьере одержал победу на чемпионате Японии по фигурному катанию.

Чемпионат Японии

Кадома

Мужчины

Итоговое положение

1. Шома Уно – 291,73

2. – 252,56

3. Казуки Томоно – 250,84

4. Шун Сато – 249,64

5. Сота Ямамото – 245,41

6. Као Миура – 242,55

7. Сумитада Моригути – 241,63

8. Юма Кагияма – 237,83

Произвольная программа

1. Шома Уно – 191,28

2. Као Миура – 171,43

3. Шун Сато – 167,86

4. – 165,41

5. Сумитада Моригучи – 165,32

6. Коширо Шимада – 164,87

7. – 158,52

8. – 156,44

Пары

Итоговое положение

1. Харуна Мураками – Сумитада Моригути – 162,07

Произвольная программа

1. Харуна Мураками – Сумитада Моригути – 107,86