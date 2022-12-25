Чемпионат Японии. Уно победил, Шимада – 2-й, Томоно – 3-й, Кагияма – 8-й

Теги результаты сборная Японии чемпионат Японии пары Шома Уно Сота Ямамото Казуки Томоно Коширо Шимада Юма Кагияма Шун Сато Као Миура Харуна Мураками Сумитада Моригути Фигурное катание

Шома Уно в пятый раз в карьере одержал победу на чемпионате Японии по фигурному катанию.

Чемпионат Японии

Кадома

Мужчины

Итоговое положение

1. Шома Уно – 291,73

2. Коширо Шимада – 252,56

3. Казуки Томоно – 250,84

4. Шун Сато – 249,64

5. Сота Ямамото – 245,41

6. Као Миура – 242,55

7. Сумитада Моригути – 241,63

8. Юма Кагияма – 237,83

Произвольная программа

1. Шома Уно – 191,28

2. Као Миура – 171,43

3. Шун Сато – 167,86

4. Казуки Томоно – 165,41

5. Сумитада Моригучи – 165,32

6. Коширо Шимада – 164,87

7. Сота Ямамото – 158,52

8. Юма Кагияма – 156,44

Пары

Итоговое положение

1. Харуна Мураками – Сумитада Моригути – 162,07

Произвольная программа

1. Харуна Мураками – Сумитада Моригути – 107,86

16 комментариев

Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Дудабот Уно
  • Пожаловаться
  • Скопировать текст
  • Скопировать ссылку
Шун! Жаль, конечно, что не с медалью, но наверняка отправится на ЧЧК. Японцы, в отличие от наших, делают отдельные команды на два ГС. А там у Шуна будет хороший шанс. В общем, радуюсь и поздравляю!
0
0
0
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Kareglazaya
  • Пожаловаться
  • Скопировать текст
  • Скопировать ссылку
Радостно, что Кагияма вернулся. Надеюсь, постепенно восстановит былую форму.
+1
0
+1
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Lavkaspice
  • Пожаловаться
  • Скопировать текст
  • Скопировать ссылку
Результаты второго и третьего мест очень неожиданные, что там федерация решит с ГС? Очень рада за Шому, порадовал тренера в Рождество и себя с прошедшим ДР) так держать, Шома, в наступающем году! И каскад 4-3 случился, и 4-2 в одном прокате, про ошибки писать не буду в поздравительном комменте)
+1
0
+1
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Анна Карсаков
  • Пожаловаться
  • Скопировать текст
  • Скопировать ссылку
Ответ MirandaHoax
Что случилось с Юмой?
Травма
0
0
0
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Леличек
  • Пожаловаться
  • Скопировать текст
  • Скопировать ссылку
Ответ София Хайн
У нас явный подъем МО, в Японии спад. Кто бы что не говорил, а наличие долголетнего лидера приводит к регрессу. Так что даже надо сказать спасибо ТШТ, что у нас есть смена лидера. имхо
Не наличие лидера приводит к регрессу, а нежелание за этим лидером тянуться. Японопарни совсем никакие, один Уно в нынешних реалиях топ. А Кагияма походу совсем от травм не оправился, зачем было ехать на ЧЯ?
+1
-2
-1
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Светлана Менова
  • Пожаловаться
  • Скопировать текст
  • Скопировать ссылку
Ответ LSV
В Чемпионате Японии принимала участия одна пара?
Миура - Кихара прилетели без багажа и им пришлось сняться.
0
0
0
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Светлана Менова
  • Пожаловаться
  • Скопировать текст
  • Скопировать ссылку
Ответ MirandaHoax
Что случилось с Юмой?
Он после травмы, видимо, ещё не до конца восстановился.
+2
0
+2
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
bolelschiza
  • Пожаловаться
  • Скопировать текст
  • Скопировать ссылку
Ответ Светлана Менова
Фига Шома всех укатал. И это волшебная японская сборная? 🤔 Получается, в этом году Сато и Кагияма точно мимо ГС? Ну ладно Кагияма явно не готов, но Сато, может, дадут шанс?
Кого-то из второй тройки могут на ЧЧК отправить, японцы всегда так делают
+1
0
+1
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Strops
  • Пожаловаться
  • Скопировать текст
  • Скопировать ссылку
Если бы кто сказал мне, что однажды на ЧЯ будет золото у Шомы и Дайске. Но.... невероятные чудеса случаются!))
+3
0
+3
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
София Хайн
  • Пожаловаться
  • Скопировать текст
  • Скопировать ссылку
У нас явный подъем МО, в Японии спад. Кто бы что не говорил, а наличие долголетнего лидера приводит к регрессу. Так что даже надо сказать спасибо ТШТ, что у нас есть смена лидера. имхо
+5
-1
+4
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Храбрая виолончелистка
  • Пожаловаться
  • Скопировать текст
  • Скопировать ссылку
Эх, Шуну Сато не хватило рубля с копейками до медали. Болела за него. В японской сборной есть своя версия Мозалёва...
+4
0
+4
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Даша Лавренова
  • Пожаловаться
  • Скопировать текст
  • Скопировать ссылку
Только Уно две программы стабильно откатал, а у остальных такие перемещения по таблице, если сравнивать КП и ПП...
+1
0
+1
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
MirandaHoax
  • Пожаловаться
  • Скопировать текст
  • Скопировать ссылку
Что случилось с Юмой?
+1
0
+1
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Defender64
  • Пожаловаться
  • Скопировать текст
  • Скопировать ссылку
Надо же, как Сато сдал
+1
-1
0
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
LSV
  • Пожаловаться
  • Скопировать текст
  • Скопировать ссылку
В Чемпионате Японии принимала участия одна пара?
+1
0
+1
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Светлана Менова
  • Пожаловаться
  • Скопировать текст
  • Скопировать ссылку
Фига Шома всех укатал. И это волшебная японская сборная? 🤔 Получается, в этом году Сато и Кагияма точно мимо ГС? Ну ладно Кагияма явно не готов, но Сато, может, дадут шанс?
+1
0
+1
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий