Туктамышева о том, что является последней совершеннолетней фигуристкой, выигрывавшей медаль ЧР: «Я в шоке, вообще об этом не задумывалась»

Теги сборная России чемпионат России Елизавета Туктамышева женское катание возрастной ценз Фигурное катание

Елизавета Туктамышева высказалась о том, что она является последней совершеннолетней фигуристкой, выигрывавшей медаль чемпионата России.

На турнире, проходившем в Красноярске, 26‑летняя Туктамышева завоевала бронзу. Предыдущий раз она брала медаль (серебро) в сезоне‑2014/15.

«Кто последняя совершеннолетняя фигуристка, бравшая медали чемпионата России? Наверное, я? Правда? Я в шоке, вообще об этом не задумывалась. Во вселенском масштабе это ничего не меняет. Вы меня немного шокировали. Наверное, это приятно.

Возрастной ценз? На эту тему можно долго рассуждать. Есть плюсы в молодом возрасте и более зрелом. У меня нет однозначного ответа», – сказала Туктамышева.

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6 комментариев

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шампион
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Туктик - главная жертва нашествия малолеток. Детские кости должны соревноваться с детскими костями. И плевать на корявые недокрученные квады, или чем там оправдывается их нахождение.
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Мария С
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Ответ Natasib88
Почему Лизе постоянно намекают на ее возраст? Это уже неприлично!
Я думаю ей просто восторгаются...но вообще я с вами согласна: слишком уже много этого....я думаю Лизе тоже уже не особо приятна эта ситуация
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Огюст
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А, Лиза не обращает внимания на свой возраст -продолжает выигрывать медали !Её года -её богатство !
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Likman
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Ответ Natasib88
Почему Лизе постоянно намекают на ее возраст? Это уже неприлично!
И не говорите, Гришин все Лизины прокаты только и толдычит "26, ей 26, уже 26".
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Natasib88
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Почему Лизе постоянно намекают на ее возраст? Это уже неприлично!
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Товарищ Майор.
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Какие-то глупые сравнения, уровня Кузнецов из СЭ
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