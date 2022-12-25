Туктамышева о том, что является последней совершеннолетней фигуристкой, выигрывавшей медаль ЧР: «Я в шоке, вообще об этом не задумывалась»

высказалась о том, что она является последней совершеннолетней фигуристкой, выигрывавшей медаль чемпионата России.

На турнире, проходившем в Красноярске, 26‑летняя Туктамышева завоевала бронзу. Предыдущий раз она брала медаль (серебро) в сезоне‑2014/15.

«Кто последняя совершеннолетняя фигуристка, бравшая медали чемпионата России? Наверное, я? Правда? Я в шоке, вообще об этом не задумывалась. Во вселенском масштабе это ничего не меняет. Вы меня немного шокировали. Наверное, это приятно.

Возрастной ценз? На эту тему можно долго рассуждать. Есть плюсы в молодом возрасте и более зрелом. У меня нет однозначного ответа», – сказала Туктамышева.

На подиуме фигуристок – три эпохи, и счастливы все! А Акатьева побеждает, даже когда правила против нее