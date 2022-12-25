Илья Авербух: «Туктамышева откатала блестяще, ее медаль – яркое событие. Приятно, что так хорошо выстрелили программы, которые я ставил»

Теги Илья Авербух сборная России чемпионат России Елизавета Туктамышева женское катание Камила Валиева Софья Акатьева Фигурное катание

Хореограф Илья Авербух прокомментировал результаты женского турнира на чемпионате России по фигурному катанию.

Софья Акатьева одержала победу, Камила Валиева взяла серебро, Елизавета Туктамышева – бронзу. 

«Мне понравились все девчонки, они большие молодцы. Не совсем чисто откаталась Акатьева, но все равно два четверных прыжка были сделаны.

Туктамышева откатала блестяще, конечно, ее медаль – яркое событие. Приятно, что так хорошо выстрелили программы, которые я ставил, – произвольные Евгения Семененко и Туктамышевой. Лиза – настоящий герой и большая умница.

Большая молодец и Валиева, просто не все получилось в короткой, а произвольную она выиграла.

Акатьева очень талантливая, но, к сожалению, есть вопросы в том, что она не может участвовать в международных турнирах по взрослым», – сказал Авербух. 

«Акатьева изначально была фавориткой чемпионата России. У нее не всегда все получается, иногда бывают проблемы с волнением. Это, конечно же, влияет на выступление.

Здорово, что в этот раз у Софьи все получилось. Она очень талантливая девочка. К молодым чемпионкам России нам не привыкать, такое бывает довольно часто. Поздравляю Соню!» – цитирует Авербуха Чемпионат.com.

На подиуме фигуристок – три эпохи, и счастливы все! А Акатьева побеждает, даже когда правила против нее

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4 комментария

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Здравый@смысл@
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Ответ Natalia Solomakha
Этот все о себе любимом.
Неужели вы бы не гордились результатом своего труда? Он поставил две программы двум призерам. Программы запоминающиеся, яркие, произвели впечатление на зрителей . Молодец, Авербух
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-4
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Natalia Solomakha
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Этот все о себе любимом.
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pravDA
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Как это он не добавил, что Лиза и Женя у него в шоу будут кататься😅
+3
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Александр Шульгин
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Себя не похвалишь никто не похвалит, решил Авербух и похвалил. Заодно и на Акатьеву набросил мимоходом
+5
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