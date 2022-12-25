Илья Авербух: «Туктамышева откатала блестяще, ее медаль – яркое событие. Приятно, что так хорошо выстрелили программы, которые я ставил»

Хореограф Илья Авербух прокомментировал результаты женского турнира на чемпионате России по фигурному катанию.

одержала победу, взяла серебро, – бронзу.

«Мне понравились все девчонки, они большие молодцы. Не совсем чисто откаталась Акатьева, но все равно два четверных прыжка были сделаны.

Туктамышева откатала блестяще, конечно, ее медаль – яркое событие. Приятно, что так хорошо выстрелили программы, которые я ставил, – произвольные Евгения Семененко и Туктамышевой. Лиза – настоящий герой и большая умница.

Большая молодец и Валиева, просто не все получилось в короткой, а произвольную она выиграла.

Акатьева очень талантливая, но, к сожалению, есть вопросы в том, что она не может участвовать в международных турнирах по взрослым», – сказал Авербух.

«Акатьева изначально была фавориткой чемпионата России. У нее не всегда все получается, иногда бывают проблемы с волнением. Это, конечно же, влияет на выступление.

Здорово, что в этот раз у Софьи все получилось. Она очень талантливая девочка. К молодым чемпионкам России нам не привыкать, такое бывает довольно часто. Поздравляю Соню!» – цитирует Авербуха Чемпионат.com.

На подиуме фигуристок – три эпохи, и счастливы все! А Акатьева побеждает, даже когда правила против нее