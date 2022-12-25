Елена Радионова: «Акатьева удивила, она – открытие чемпионата России. Фаворитом была Валиева, и многие ставили на ее победу»
Бронзовый призер чемпионата мира-2015 Елена Радионова высказалась о результатах чемпионата России в Красноярске.
«Конечно, меня удивила Софья Акатьева своим выступлением и своей победой. Очень рада за нее!
Мне кажется, она открытие чемпионата России. Потому что фаворитом была Камила Валиева, и многие ставили на ее победу. Но это спорт, и здесь нужно каждый год подтверждать свое место.
Это очень сложно и физически, и психологически. Соня Акатьева — молодец! После короткой программы у нее появился шанс выиграть чемпионат России, и она им воспользовалась. Мои поздравления!
Судейство мы не можем обсуждать. Конечно, есть некоторые вопросы. На чемпионате России меня поразили ребята. Такая борьба между Петей Гуменником и Евгением Семененко.
Вчера было историческое событие. Я бы дала им две золотые медали, если такое возможно. Действительно, оба заслуживают золото!» – сказала Радионова.
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Разве это не она, по поручению Рудковских, пару сезонов назад передавала от них особые приветы Акатьевой относительно именных избушек в их поместье, эко-продуктов с собственных плантаций и много-много льда в десяти секундах ходьбы...?
Акатьева с 11 лет штампует 3A и с 12 лет - 4T. Первая в мире прыгнула 3A и 3 квада в ПП, первая в мире приземлила два 3A и квад в ПП, и так можно перечислять долго. Два мировых рекорда среди юниоров ей на данный момент принадлежат. А эти только сейча заметили талант в лице Софьи.
И не стоит забывать, что в межсезонье у неё была серьёзная травма, когда она уже весь свой набор ультра-си восстановила. Жаль, что после травмы у неё 4S пока пропал.
Акатьева уже пару лет как главная следующая звезда штаба и смена ТЩВ. Для них ударом было повышение возраста, ну, а потом санкции и сгорел калабуховский дом. И главная надежа превратилась в падчерицу.
Но вот хоть одна честно сказала - "ставили на Валиеву", денюжку потеряли, в трауре-с пребывают-с.
Вообще-то многие ставили именно на Соню.
Вот и результат.