Елена Радионова: «Акатьева удивила, она – открытие чемпионата России. Фаворитом была Валиева, и многие ставили на ее победу»

Теги сборная России женское катание Елена Радионова Петр Гуменник Евгений Семененко Камила Валиева Софья Акатьева Фигурное катание

Бронзовый призер чемпионата мира-2015 Елена Радионова высказалась о результатах чемпионата России в Красноярске. 

«Конечно, меня удивила Софья Акатьева своим выступлением и своей победой. Очень рада за нее!

Мне кажется, она открытие чемпионата России. Потому что фаворитом была Камила Валиева, и многие ставили на ее победу. Но это спорт, и здесь нужно каждый год подтверждать свое место.

Это очень сложно и физически, и психологически. Соня Акатьева — молодец! После короткой программы у нее появился шанс выиграть чемпионат России, и она им воспользовалась. Мои поздравления!

Судейство мы не можем обсуждать. Конечно, есть некоторые вопросы. На чемпионате России меня поразили ребята. Такая борьба между Петей Гуменником и Евгением Семененко.

Вчера было историческое событие. Я бы дала им две золотые медали, если такое возможно. Действительно, оба заслуживают золото!» – сказала Радионова. 

Лучшая фигуристка России – Софья Акатьева (конечно, ученица Этери)! Ей не повезло с датой рождения, но Олимпиаду-2026 называет «своей»

17 комментариев

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Denis Travin
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... у Радионовой частичная потеря памяти.

Разве это не она, по поручению Рудковских, пару сезонов назад передавала от них особые приветы Акатьевой относительно именных избушек в их поместье, эко-продуктов с собственных плантаций и много-много льда в десяти секундах ходьбы...?
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Eva2426
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Лена вечно не в тему и невпопад. А все потому что неискренняя комментаторша, строит из себя человека, который не в курсе событий. Хотя регулярно участвует в шабашах Ленки Родины и Яны Рудковской! Лен, а че с передачей твоей стало?
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Каролина Петрова
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Ответ Tanzoli*
Где была Лена последние пару лет?😁 Соня даже меньше, чем в прошлом году показывает, а для Лены открытие))) Чтобы она сказала, сохрани Соня прошлогодний арсенал?
Они только на ЧР первый раз видят талантов.

Акатьева с 11 лет штампует 3A и с 12 лет - 4T. Первая в мире прыгнула 3A и 3 квада в ПП, первая в мире приземлила два 3A и квад в ПП, и так можно перечислять долго. Два мировых рекорда среди юниоров ей на данный момент принадлежат. А эти только сейча заметили талант в лице Софьи.

И не стоит забывать, что в межсезонье у неё была серьёзная травма, когда она уже весь свой набор ультра-си восстановила. Жаль, что после травмы у неё 4S пока пропал.
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AtAmI
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Ответ Irina29
Спала все эти годы видимо, а тут проснулась😅
Похоже))
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Зиля Бадриева
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Ответ Irina29
Так ниже где-то видела его, поищите.
Увидела, прочитала комменты. Святой человек!) Если б кто другой был, а не фаворит федры, изхейтили бы.
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Юрий Гаврилов
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Для меня не открытие. Я ещё перед прошлогодним ЧР возмущался, что СА не допустили к первенству. Она была бы в тройке ещё в прошлом году.
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Irina29
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Ответ AtAmI
Родионова Акатьеву что ли впервые увидела? Соня могла бы ещё и в прошлом году шороху на ЧР навести, если бы её туда допустили.
Спала все эти годы видимо, а тут проснулась😅
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Irina29
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Ответ Зиля Бадриева
Спортс, где новость про Марка, где он собирается на шоу? человек целый пост выложил.
Так ниже где-то видела его, поищите.
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Зиля Бадриева
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Спортс, где новость про Марка, где он собирается на шоу? человек целый пост выложил.
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AtAmI
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Родионова Акатьеву что ли впервые увидела? Соня могла бы ещё и в прошлом году шороху на ЧР навести, если бы её туда допустили.
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Natalia Solomakha
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Празднуют, наверное, не приходя в сознание, уже...
Акатьева уже пару лет как главная следующая звезда штаба и смена ТЩВ. Для них ударом было повышение возраста, ну, а потом санкции и сгорел калабуховский дом. И главная надежа превратилась в падчерицу.
Но вот хоть одна честно сказала - "ставили на Валиеву", денюжку потеряли, в трауре-с пребывают-с.
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закрыт по беспределу
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Прям уж удивила...
Вообще-то многие ставили именно на Соню.
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Беглый*
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Кто ставил-то? Хейтеры? Все адекватные люди понимают, что лёд скользкий и произойти на нём может всё, что угодно. А Камила просто умница, не подвела ни тренеров, ни своих болельщиков, и её ненавистники сейчас в глубоком амоке, ведь методичка об её уникальности исключительно из-за придуманного препарата, потерпела крах. Лишь бы продолжала кататься также уверенно и красиво
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Светлана Менова
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Открытие для кого? Для Радионовой?)) Ленчик вроде как у Плюща подтренировывает, должна быть в теме.
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Алексей ПК
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Ответ Tanzoli*
Где была Лена последние пару лет?😁 Соня даже меньше, чем в прошлом году показывает, а для Лены открытие))) Чтобы она сказала, сохрани Соня прошлогодний арсенал?
Фигурное катание непредсказуемо. Одна ошибка (нет прыжка) минус 10 баллов, а в итоге минус 2.
Вот и результат.
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Lala M
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Ответ Tanzoli*
Где была Лена последние пару лет?😁 Соня даже меньше, чем в прошлом году показывает, а для Лены открытие))) Чтобы она сказала, сохрани Соня прошлогодний арсенал?
Не говорите)
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Tanzoli*
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Где была Лена последние пару лет?😁 Соня даже меньше, чем в прошлом году показывает, а для Лены открытие))) Чтобы она сказала, сохрани Соня прошлогодний арсенал?
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