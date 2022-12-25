Елена Радионова: «Акатьева удивила, она – открытие чемпионата России. Фаворитом была Валиева, и многие ставили на ее победу»

Бронзовый призер чемпионата мира-2015 высказалась о результатах чемпионата России в Красноярске.

«Конечно, меня удивила Софья Акатьева своим выступлением и своей победой. Очень рада за нее!

Мне кажется, она открытие чемпионата России. Потому что фаворитом была , и многие ставили на ее победу. Но это спорт, и здесь нужно каждый год подтверждать свое место.

Это очень сложно и физически, и психологически. Соня Акатьева — молодец! После короткой программы у нее появился шанс выиграть чемпионат России, и она им воспользовалась. Мои поздравления!

Судейство мы не можем обсуждать. Конечно, есть некоторые вопросы. На чемпионате России меня поразили ребята. Такая борьба между Петей Гуменником и .

Вчера было историческое событие. Я бы дала им две золотые медали, если такое возможно. Действительно, оба заслуживают золото!» – сказала Радионова.

Лучшая фигуристка России – Софья Акатьева (конечно, ученица Этери)! Ей не повезло с датой рождения, но Олимпиаду-2026 называет «своей»