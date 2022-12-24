Туктамышева о снятии спортсменов с ЧР: «Если не позволяет здоровье, то лучше поберечь себя, чем заставлять организм делать сложные элементы»
Фигуристка Елизавета Туктамышева высказалась о снятиях спортсменов с чемпионата России в Красноярске.
Михаил Коляда, Александра Трусова, Василиса Кагановская – Валерий Ангелопол снялись до начала соревнований, а Марк Кондратюк и дуэт Ирина Хавронина – Дарио Чиризано – после короткой программы.
– В этот раз некоторые спортсмены снялись с соревнований. У тебя бывали такие случаи?
– Я не снималась ни разу на чемпионате России, только пропускала. Однако в моей карьере долгое время возникали ситуации, когда я не выходила на произвольную программу по медицинским показаниям.
– То есть ты нормально относишься, когда спортсмен заявился, но потом не вышел на прокат?
– Если не позволяет здоровье, то, конечно, лучше поберечь себя, чем насильственно заставлять свой организм делать сложные элементы. Это может только усугубить ситуацию. Поэтому всегда в первую очередь самое главное – я сама, – сказала фигуристка.
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Я рада, что она в медалях.
Скорее всего с Тарасовой и Климовым
НГ буду встречать с подругой, которая уже моя семья)
Чтобы это значило?
А Лиза умница!!!