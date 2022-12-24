Туктамышева о снятии спортсменов с ЧР: «Если не позволяет здоровье, то лучше поберечь себя, чем заставлять организм делать сложные элементы»

Теги сборная России чемпионат России Елизавета Туктамышева женское катание Фигурное катание

Фигуристка Елизавета Туктамышева высказалась о снятиях спортсменов с чемпионата России в Красноярске. 

Михаил Коляда, Александра Трусова, Василиса Кагановская – Валерий Ангелопол снялись до начала соревнований, а Марк Кондратюк и дуэт Ирина Хавронина – Дарио Чиризано – после короткой программы. 

– В этот раз некоторые спортсмены снялись с соревнований. У тебя бывали такие случаи?

– Я не снималась ни разу на чемпионате России, только пропускала. Однако в моей карьере долгое время возникали ситуации, когда я не выходила на произвольную программу по медицинским показаниям.

– То есть ты нормально относишься, когда спортсмен заявился, но потом не вышел на прокат?

– Если не позволяет здоровье, то, конечно, лучше поберечь себя, чем насильственно заставлять свой организм делать сложные элементы. Это может только усугубить ситуацию. Поэтому всегда в первую очередь самое главное – я сама, – сказала фигуристка. 

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8 комментариев

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La Gushka
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Мотивации ноль. Призовые дадут призерам, их немного. Так выеживаться на хрена?
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Алоэ Вера
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Лиза всегда говорила, что она гедонист 😅 да и неизвестно ещё, где бы и кем она была сейчас, если бы не берегла себя когда надо.
Я рада, что она в медалях.
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pravDA
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Вот он секрет спортивного долголетия - главное - это я ☝️
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King_bez_ice
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Ответ nina1212
а кто понял, это что Лиза сказала? НГ буду встречать с подругой, которая уже моя семья) Чтобы это значило?
С подругой и ее мужем
Скорее всего с Тарасовой и Климовым
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nina1212
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а кто понял, это что Лиза сказала?
НГ буду встречать с подругой, которая уже моя семья)
Чтобы это значило?
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Lenchik16
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Ответ Андрей Костоломченко
Ну да, согласен с Лизой. Шоу важнее, лучше на ЧР поберечь себя и потом заработать денег, чтобы поехать, например, в Дубаи. А так и без здоровья и без денег останешься.
А что вы хотите. Мотивации выступать на ЧР нет, так как это не отбор на международные старты. Так что на первый план выходят деньги
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Андрей Костоломченко
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Ну да, согласен с Лизой. Шоу важнее, лучше на ЧР поберечь себя и потом заработать денег, чтобы поехать, например, в Дубаи. А так и без здоровья и без денег останешься.
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Ольга Боднарюк
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Странные вопросы, журналисты ждали,что Лиза скажет, ай ай ай так нельзя, нехорошие, зачем ехали???
А Лиза умница!!!
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