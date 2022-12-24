Анастасия Зинина: «Очень хотелось откатать чисто на этом чемпионате России. Но что-то пошло не так на первом тулупе»
Фигуристка Анастасия Зинина прокомментировала свое выступление на чемпионате России по фигурному катанию (6-е место).
– Какие впечатления от выступления?
– Что могу сказать... ну, не все получилось. Очень хотелось откатать чисто на этом чемпионате России, это была программа максимум.
Но что-то пошло не так на первом тулупе. Я очень рада, что получилось собраться на втором и выдать такой хороший прокат.
– Можно сказать, что чемпионат России получился успешным?
– Да. Он получился гораздо лучше, чем был в прошлом году, но неидеальным. Всегда есть к чему стремиться.
– С каким настроением уезжаешь из Красноярска?
– С хорошим. Что-то да получилось. Работа не прошла зря и хоть в чем-то я справилась.
– Успела погулять по Красноярску?
– Успела. Я сходила в четверг в музей на экскурсию, музей имени Сурикова. Мы с мамой ходили, мне очень понравилось. Немного узнала город поближе, – сказала Зинина.
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