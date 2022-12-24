Анастасия Зинина: «Очень хотелось откатать чисто на этом чемпионате России. Но что-то пошло не так на первом тулупе»

Фигуристка Анастасия Зинина прокомментировала свое выступление на чемпионате России по фигурному катанию (6-е место).

– Какие впечатления от выступления?

– Что могу сказать... ну, не все получилось. Очень хотелось откатать чисто на этом чемпионате России, это была программа максимум.

Но что-то пошло не так на первом тулупе. Я очень рада, что получилось собраться на втором и выдать такой хороший прокат.

– Можно сказать, что чемпионат России получился успешным?

– Да. Он получился гораздо лучше, чем был в прошлом году, но неидеальным. Всегда есть к чему стремиться.

– С каким настроением уезжаешь из Красноярска?

– С хорошим. Что-то да получилось. Работа не прошла зря и хоть в чем-то я справилась.

– Успела погулять по Красноярску?

– Успела. Я сходила в четверг в музей на экскурсию, музей имени Сурикова. Мы с мамой ходили, мне очень понравилось. Немного узнала город поближе, – сказала Зинина.