Софья Акатьева чисто сделала два четверных тулупа, но упала с тройного акселя в произвольной программе на чемпионате России-2023

Теги сборная России чемпионат России женское катание Софья Акатьева Фигурное катание

Российская фигуристка Софья Акатьева чисто сделала два четверных тулупа, но упала с тройного акселя в произвольной программе на чемпионате России-2023 в Красноярске.

Один тулуп был в каскаде с двойным акселем.

Также спортсменка прыгнула тройной риттбергер, тройной лутц – тройной тулуп, тройной флип – тройной сальхов через ойлер, тройной лутц.

За прокат Акатьева получила 164,15 балла и одержала итоговую победу.

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37 комментариев

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Cler
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Сонечка ты просто молодец! И программа «зазвучала» по-настоящему именно сегодня…. Этакий шик стильной космической фантастики! Браво!
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закрыт по беспределу
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Ответ Сырок с кокосом
Лучше не быть последовательницей Камилы)
Разумеется, не во всëм.

Просто Софья мне напоминает раннюю Камилу.
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Сырок с кокосом
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Ответ закрыт по беспределу
Браво, Софья! Уверенно довела дело до чемпионства. Достойная последовательница космической Камилы.
Лучше не быть последовательницей Камилы)
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Татьяна Семёновна
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Соня! Ты принесла своему ТШ восьмую подряд победу на ЧР! Радость за тебя испытываю неимоверную.Пусть это 1 место во взрослых положит начало череде славных побед в дальнейшей твоей спортивной судьбе!
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Allbee
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Ответ Lanapiano
Да, заметно было, что тренеры не очень обрадовались.. А Глейхенгауз откровенно огорчился, даже жаль Соню стало, как падчерица..
Падчерицы там традиционно берут олимпиады. Пусть традиции сохраняются.
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Додик Аксель
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Поздравления Суперсонику с большим успехом в спортивной карьере ! Соня стала впервые чемпионкой России ! Молодчина !
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Lanapiano
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Ответ Happy_Kleo
Так радостно за Софью! Только не очень понравилась реакция тренеров в КиКе,особенно Глейхенгауз сильно расстроился.
Да, заметно было, что тренеры не очень обрадовались..
А Глейхенгауз откровенно огорчился, даже жаль Соню стало, как падчерица..
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Natalia Solomakha
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Молодец, выдержала, переборола чужой блат и предательство своих же тренеров, в том числе. Как их перекосило в КиКе - никогда такого отношения к спортсменке не пойму.
Ей эта победа была необходима хотя бы для мотивации, ИМХО.
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Таня Крючкова
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Соня ты Сделала нас счастливыми сегодня. Дай бог тебе здоровья на долгую жизнь.
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Глокая Куздра
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Соня молодец! С победой.
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oleg
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Лучшая в Мире фигуристка, Софья Акатьева!!! Наш СуперСоник!!!
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Peter Varfolomeyev
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Поздравляю Соню с победой! Максимально заслуженное золото! Пока ждал результатов, было опасение, что могут ее компонентами задвинуть за Валиеву, но к счастью, у судей всё-таки остались зачатки разума! Хороший был турнир.
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Доржи Бордоев
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Должна была набрать массу медалей в ближайшие пару лет, но год и день рождение, новые правила и санкции отняли у нее эти возможности. Поэтому рад, что взяла этот титул, как малая толика вознаграждения за ее талант!
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Iuliia Timofeyeva
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Абсолютно заслуженно! Поздравления Соне
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Кошка Матраскина
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Заслуженная победа! Поздравляю Соню! Обожаю ее произволку, лучшая в этом году!
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Агент Картер
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Поздравляю новую чемпионку России! Говорила же она свою победу не отдаст. Соня потрясающая. Очень хочется что бы Камилу оправдали и она полностью восстановила форму до уровня прошлого сезона. Тогда мы сможем наблюдать просто легендарную битву этих двух красавиц, которые невероятно хороши как в технической части, так и в компонентах!
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закрыт по беспределу
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Браво, Софья!
Уверенно довела дело до чемпионства.
Достойная последовательница космической Камилы.
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Левый аккаунт Дюрэнта
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Да, ЧР выдался нервным. Все катались "парусом". Кто меньше падал тот и победил. Акатьева и Валиева топ. Гущина и Горбачёва молодцы.
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Crystal Line
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Как я рада за неё 🤩
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oleg
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Лучшая в Мире Софья Акатьева!!! Наш СуперСоник!!!
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Elena Savanuk
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Ответ veramarso
Заслуженная победа. Хороший пьедестал! 👍
Пусть эта поистине заслуженная победа на первом взрослом чемпионате России откроет для Сонечки серию последующих побед !
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EmperorNazer
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С победой, Соня!
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Yaswen White
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Умница, солнышко!
Такие обидные падения в начале сезона и так хорошо собралась на самом главном старте!
Мои поздравления!
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Глеб Жиглов
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Молодец, заслуженная победа.
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Happy_Kleo
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Так радостно за Софью! Только не очень понравилась реакция тренеров в КиКе,особенно Глейхенгауз сильно расстроился.
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