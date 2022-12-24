Софья Акатьева чисто сделала два четверных тулупа, но упала с тройного акселя в произвольной программе на чемпионате России-2023

Российская фигуристка чисто сделала два четверных тулупа, но упала с тройного акселя в произвольной программе на чемпионате России-2023 в Красноярске.

Один тулуп был в каскаде с двойным акселем.

Также спортсменка прыгнула тройной риттбергер, тройной лутц – тройной тулуп, тройной флип – тройной сальхов через ойлер, тройной лутц.

За прокат Акатьева получила 164,15 балла и одержала итоговую победу.