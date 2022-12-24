Софья Акатьева чисто сделала два четверных тулупа, но упала с тройного акселя в произвольной программе на чемпионате России-2023
Российская фигуристка Софья Акатьева чисто сделала два четверных тулупа, но упала с тройного акселя в произвольной программе на чемпионате России-2023 в Красноярске.
Один тулуп был в каскаде с двойным акселем.
Также спортсменка прыгнула тройной риттбергер, тройной лутц – тройной тулуп, тройной флип – тройной сальхов через ойлер, тройной лутц.
За прокат Акатьева получила 164,15 балла и одержала итоговую победу.
Просто Софья мне напоминает раннюю Камилу.
А Глейхенгауз откровенно огорчился, даже жаль Соню стало, как падчерица..
Ей эта победа была необходима хотя бы для мотивации, ИМХО.
Уверенно довела дело до чемпионства.
Достойная последовательница космической Камилы.
Такие обидные падения в начале сезона и так хорошо собралась на самом главном старте!
Мои поздравления!