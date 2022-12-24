Алина Горбачева упала с четверного сальхова в произвольной программе чемпионата России, но затем чисто исполнила прыжок в каскаде
Фигуристка Алина Горбачева выступила с произвольной программой на чемпионате России в Красноярске.
В прокате спортсменка упала с четверного сальхова, но затем чисто исполнила каскад четверной сальхов – ойлер – тройной сальхов, сделала степ-аут на тройном флипе. После этого она прыгнула двойной аксель, каскад тройной лутц – тройной тулуп, тройной лутц – двойной аксель (секвенция), тройной риттбергер.
Горбачева набрала 142,00 балла за произвольную и 209,22 в сумме. Она лидирует по итогам первой разминки.
Надеюсь, что ей хоть после этого ЧМ начнут давать заслуженные компоненты. Прямо сейчас, наверное, в России нет действующей одиночницы, у которой SS лучше, чем у Горбачевой.