Алина Горбачева упала с четверного сальхова в произвольной программе чемпионата России, но затем чисто исполнила прыжок в каскаде

Теги сборная России чемпионат России женское катание Алина Горбачева Фигурное катание

Фигуристка Алина Горбачева выступила с произвольной программой на чемпионате России в Красноярске.

В прокате спортсменка упала с четверного сальхова, но затем чисто исполнила каскад четверной сальхов – ойлер – тройной сальхов, сделала степ-аут на тройном флипе. После этого она прыгнула двойной аксель, каскад тройной лутц – тройной тулуп, тройной лутц – двойной аксель (секвенция), тройной риттбергер.

Горбачева набрала 142,00 балла за произвольную и 209,22 в сумме. Она лидирует по итогам первой разминки.

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6 комментариев

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Askorbinka
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Ответ Алиса без миелофона
Алинка большая молодец! Надеюсь, что ей хоть после этого ЧМ начнут давать заслуженные компоненты. Прямо сейчас, наверное, в России нет действующей одиночницы, у которой SS лучше, чем у Горбачевой.
Так вот, под 70 она заработала, а не 64 с техникой 80. Очень хорошо каталась, вращения, дорожка-всё красиво.
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Залина Малина
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В комбинации
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Osik92
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Слабовато.. Победитель за 250 наберет
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Iuasamotu
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Алина Горбачёва упала.. Таких в сборную Марокко не берут
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Алиса без миелофона
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Алинка большая молодец!
Надеюсь, что ей хоть после этого ЧМ начнут давать заслуженные компоненты. Прямо сейчас, наверное, в России нет действующей одиночницы, у которой SS лучше, чем у Горбачевой.
+6
-1
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Ирина Ельникова
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Каскад получился бомбический
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