Алина Горбачева упала с четверного сальхова в произвольной программе чемпионата России, но затем чисто исполнила прыжок в каскаде

Фигуристка Алина Горбачева выступила с произвольной программой на чемпионате России в Красноярске.

В прокате спортсменка упала с четверного сальхова, но затем чисто исполнила каскад четверной сальхов – ойлер – тройной сальхов, сделала степ-аут на тройном флипе. После этого она прыгнула двойной аксель, каскад тройной лутц – тройной тулуп, тройной лутц – двойной аксель (секвенция), тройной риттбергер.

Горбачева набрала 142,00 балла за произвольную и 209,22 в сумме. Она лидирует по итогам первой разминки.