Тарасова и Морозов сорвали каскад в произвольной программе на чемпионате России и исполнили двойной сальхов вместо тройного
Серебряные призеры Олимпиады-2022 в парном катании Евгения Тарасова и Владимир Морозов выступили с произвольной программой на чемпионате России в Красноярске.
В прокате Тарасова исполнила двойной сальхов вместо тройного, также фигуристы сорвали секвенцию тройной тулуп – одинарный аксель – двойной аксель, исполнив лишь двойной тулуп и одинарный аксель.
Дуэт набрал 137,37 балла за произвольную и 218,60 в сумме.
С нашим уровнем конкуренции тренироваться вполсилы непозволительная роскошь
При всей моей любви к ТМ с таким контентом им ошибаться нельзя. А уж жаловаться на то, что более сильных технически соперников ставят выше - тем более.
Все старые ошибки повылазили как грибы, жаль конечно, но немного и приелось это ожидание чистых прокатов.