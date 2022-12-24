Тарасова и Морозов сорвали каскад в произвольной программе на чемпионате России и исполнили двойной сальхов вместо тройного

Теги чемпионат России пары Евгения Тарасова Владимир Морозов Фигурное катание

Серебряные призеры Олимпиады-2022 в парном катании Евгения Тарасова и Владимир Морозов выступили с произвольной программой на чемпионате России в Красноярске.

В прокате Тарасова исполнила двойной сальхов вместо тройного, также фигуристы сорвали секвенцию тройной тулуп – одинарный аксель – двойной аксель, исполнив лишь двойной тулуп и одинарный аксель.

Дуэт набрал 137,37 балла за произвольную и 218,60 в сумме.

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19 комментариев

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Egypt
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С Тутберидзе кто-нить спросит за развал ТМ? Или ее только восхвалять разрешается?
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Juulia
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А,впрочем,ничего нового…
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Juliajulia
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Мне кажется, имеет место некоторая растренированность... судя по соцстетям, у ребят на данный момент много социальных активностей, предложений
С нашим уровнем конкуренции тренироваться вполсилы непозволительная роскошь
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Jessi
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Ответ Happy_Kleo
Очень не удачный прокат и все равно вытянули их на третье место.
Как и на прошлом ЧР!
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Eidolon
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Ответ Анастасия Внукова
про косяк на выбросе решили не писать?
Это не баг, это фича видимо.
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Vasily Ivanov
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А где их тренеришко , получивший за счет ТШТ " заслуженного " ? Кует бабки на всем и все ?
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spboksana
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Я не понимаю, почему им не поставили новую ПП. Ребятам, во-первых, она уже явно приелась. Во-вторых, лучший прокат этой ПП был на ОИ, надо было эту программу там и оставить, а сейчас катать что-то новое
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n.apraksina@list.ru
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Стыдно за Тарасова и Морозов!Как же их тянут на пьедестал!Тренерский штаб увеличивается,а толку ноль.Вот уж правда,что у двух нянек ,дитя без глаза.А за Бойкову-Козловского очень рада.Заслужили!
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fewral
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Раньше очень болелось за эту пару, но, как набрали себе миллион тренеров, так их и стали тянуть, и болеть за них теперь не хочется. Друга пара за такое получила бы баллов на 10...20 меньше. Позор!
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JSV
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Многочисленные тренеры выстроились шеренгой посветить лицом и все дружно опозорились.
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Happy_Kleo
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Очень не удачный прокат и все равно вытянули их на третье место.
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Revery
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И Траньков еще смеет заявлять, что его пару тут плохо оценивают. Стоило бы спасибо судьям сказать, что с заваленными прыжками на пьедестале стоят.
При всей моей любви к ТМ с таким контентом им ошибаться нельзя. А уж жаловаться на то, что более сильных технически соперников ставят выше - тем более.
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Анастасия Внукова
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про косяк на выбросе решили не писать?
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Likman
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Пересмотрю-ка ещё раз их короткую с этой олимпиады.
Все старые ошибки повылазили как грибы, жаль конечно, но немного и приелось это ожидание чистых прокатов.
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nata62
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Очень люблю эту пару, но сегодня совсем не их день. Смотреть больно, а за высокие оценки стыдно.
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закрыт по беспределу
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Ужасное выступление канеш
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Сладкий пончик
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Ну уж нет, после Самарина и Худы грибы на бочку сюда 🗿🗿🗿за выслугу лет и лучший подкрут на свете. И торг здесь не уместен
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Delirium
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Ответ Из столицы Сибири С любовью
Мишина и Галямов покажут, кто мировые короли!!!!
Не показали.
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Из столицы Сибири С любовью
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Мишина и Галямов покажут, кто мировые короли!!!!
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