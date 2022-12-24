Тарасова и Морозов сорвали каскад в произвольной программе на чемпионате России и исполнили двойной сальхов вместо тройного

Серебряные призеры Олимпиады-2022 в парном катании Евгения Тарасова и Владимир Морозов выступили с произвольной программой на чемпионате России в Красноярске.

В прокате Тарасова исполнила двойной сальхов вместо тройного, также фигуристы сорвали секвенцию тройной тулуп – одинарный аксель – двойной аксель, исполнив лишь двойной тулуп и одинарный аксель.

Дуэт набрал 137,37 балла за произвольную и 218,60 в сумме.