Катарина Гербольдт: «Валиева превращается в девушку. С этим телом тоже надо научиться работать»

Теги Катарина Гербольдт сборная России чемпионат России женское катание Спорт-Экспресс Камила Валиева Фигурное катание

Бывшая фигуристка Катарина Гербольдт высказалась о выступлении Камилы Валиевой в короткой программе на чемпионате России. 

Валиева сделала «бабочку» вместо тройного акселя, после короткой программы она идет на четвертом месте. 

«На вопрос об ошибках Камилы лучше ответит тренерский штаб. Она меняется, ее внешний вид меняется. Этого не избежит ни одна девочка. Камила превращается в девушку. С этим телом тоже надо научиться работать, справляться.

Как будет дальше, я не знаю. Учитывая, что возраст повышают, никого это не обойдет стороной. Раньше мы видели, как девочки до пубертатного периода все выигрывали, а дальше заканчивали.

Сейчас они вынуждены учиться кататься, справляться со своим телом, изменениями, учиться не терять то, что они имели, будучи юными», — сказала Гербольдт.

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20 комментариев

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loulou
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Ответ Osik92
Не получится.. Этери не способна готовить взрослых... Взрослых не погоняешь как подростков... По факту Медведева только была взрослой и выиграла серебро Олимпиады у нее
Турсынбаева прыгнула квад впервые на взрослых соревнованиях в 19 лет, будучи в ТШТ. Серебро ЧМ у нее. А вот у Мишина из взрослых,кроме Туктамышевой, кто? Можно подумать,у других прям россыпь. У Буяновой? У остальных где взрослые девы в количестве?
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Tanzoli*
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Ответ Osik92
Не получится.. Этери не способна готовить взрослых... Взрослых не погоняешь как подростков... По факту Медведева только была взрослой и выиграла серебро Олимпиады у нее
А Трусова и Щербакова были детьми, на целых 5 месяцев младше Медведевой? Турсынбаева, Тарасова и Морозов? А где у нас другие взрослые, кроме Туктамышевой? Где Сотникова, Погорилая, Родионова, Сотсткова?
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Amneris
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Это верно, но с учётом возрастных изменений Камиле нужно день и ночь проводить на катке, а не тусить на ивентах и шоу. Хочет прыгать, как раньше? Ну так и тело должно быть, как в прошлом году. Или переучивайся на новый лад, но тогда убивайся на льду весь световой день, иначе так и будешь приземляться на пятую точку.
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Lapo Elkann
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Ответ SALMON
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Почему то ваш коммент висит. Она была прекрасна сегодня и завтра покажет себя. Бриллиант ФК.
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Lapo Elkann
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Ответ Sat397
К сожалению у Камилы не тот тренер, чтобы ожидать её долгой карьеры. Надеяться нужно, что хотя бы из-за неизбежных изменений правил, Этери поменяется, начав готовить фигуристок к длительным карьерам, не выжимая из них все и сразу.
Пишите Этери, значит с ней знакомы, подойдите к ней и обсудите , раз это вас так волнует.
Я вот с Этери Георгиевной незнакома и думаю, сами ( спортсменка с тренером ) разберутся.
Вина Тутберидзе в том , что ее подопечные выигрывали все в юном возрасте и становились звездами спорта и телеекрана, с контрактами. Алина на главном канале, Женя везде. Аня ведет новогоднюю программу. разве они могли представить , что такое может случится. Во всех шоу заняты ее ученицы. зарабатывают и живут красиво. Вот почему они бросают спорт, а не потому , что тренер не умеет с ними работать.
Я боюсь, что Камила уйдет из за бешеной популярности. Она и без медалей любимица народа. Ее ждут везде. захочет она тренироваться серьезно ? вот в чем вопрос. Другие не выдержали, плюс нет межд. стартов. останется , скажем спасибо.
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chaoz
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Ответ private dancer
А до этого она кем была ? )))))))
жеребенком. ясен пень. 😄
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Olga Tchistyakov
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Ответ Osik92
Не получится.. Этери не способна готовить взрослых... Взрослых не погоняешь как подростков... По факту Медведева только была взрослой и выиграла серебро Олимпиады у нее
Гоняй не гоняй,а если нет желания тренироваться,то и результата не будет.Загитова,Косторная ,Трусова ,Медведева яркий тому пример.Валиева единственная ,кто восстановил ультра си после изменения параметров тела.
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chaoz
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Трусова уже в женщину превратилась, а Валиева еще только в девушку? 🙄 ну дела...
... но хорошо что не в дедушку... 😁
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private dancer
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А до этого она кем была ? )))))))
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Ольга Рогозина
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Ответ Sat397
Разберусь без вас, что мне делать.
Флаг вам в руки✋🖐👋
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Sat397
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Ответ Ольга Рогозина
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Разберусь без вас, что мне делать.
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Ольга Рогозина
Ответ Sat397
Я бы посоветовал Камиле её прошлого тренера Касымову, например.
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Sat397
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Ответ Ольга Рогозина
А ты специалист отправить к Рудковским, вот и сожалеешь, ну и сожалей
Я бы посоветовал Камиле её прошлого тренера Касымову, например.
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sport25
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В принципе, сказала правильно. Поскольку возраст подняли, значит, в соревнованиях будут девушки, которые пройдут стадию протубертата.
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Ольга Рогозина
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Ответ Sat397
К сожалению у Камилы не тот тренер, чтобы ожидать её долгой карьеры. Надеяться нужно, что хотя бы из-за неизбежных изменений правил, Этери поменяется, начав готовить фигуристок к длительным карьерам, не выжимая из них все и сразу.
А ты специалист отправить к Рудковским, вот и сожалеешь, ну и сожалей
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Osik92
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Ответ Sat397
К сожалению у Камилы не тот тренер, чтобы ожидать её долгой карьеры. Надеяться нужно, что хотя бы из-за неизбежных изменений правил, Этери поменяется, начав готовить фигуристок к длительным карьерам, не выжимая из них все и сразу.
Не получится.. Этери не способна готовить взрослых... Взрослых не погоняешь как подростков... По факту Медведева только была взрослой и выиграла серебро Олимпиады у нее
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Sat397
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К сожалению у Камилы не тот тренер, чтобы ожидать её долгой карьеры. Надеяться нужно, что хотя бы из-за неизбежных изменений правил, Этери поменяется, начав готовить фигуристок к длительным карьерам, не выжимая из них все и сразу.
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smoky eyes
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Ответ SALMON
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Не прикусите язык случайно, отравитесь...
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SALMON
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Сейлем Сэйберхеген
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И у великих чемпионок бывают ошибки! Ками мы тебя завтра ждем! Ты все знаешь, ты видела, как тебя встречает зритель, а его не обманешь! Борись до конца
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Лерундия
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Есть у кого поучиться работать с таким телом)
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Osik92
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В женщину скорее всего.. Девушка она давно уже
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