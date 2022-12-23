Катарина Гербольдт: «Валиева превращается в девушку. С этим телом тоже надо научиться работать»

Бывшая фигуристка высказалась о выступлении в короткой программе на чемпионате России.

Валиева сделала «бабочку» вместо тройного акселя, после короткой программы она идет на четвертом месте.

«На вопрос об ошибках Камилы лучше ответит тренерский штаб. Она меняется, ее внешний вид меняется. Этого не избежит ни одна девочка. Камила превращается в девушку. С этим телом тоже надо научиться работать, справляться.

Как будет дальше, я не знаю. Учитывая, что возраст повышают, никого это не обойдет стороной. Раньше мы видели, как девочки до пубертатного периода все выигрывали, а дальше заканчивали.

Сейчас они вынуждены учиться кататься, справляться со своим телом, изменениями, учиться не терять то, что они имели, будучи юными», — сказала Гербольдт.