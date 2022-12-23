Катарина Гербольдт: «Валиева превращается в девушку. С этим телом тоже надо научиться работать»
Бывшая фигуристка Катарина Гербольдт высказалась о выступлении Камилы Валиевой в короткой программе на чемпионате России.
Валиева сделала «бабочку» вместо тройного акселя, после короткой программы она идет на четвертом месте.
«На вопрос об ошибках Камилы лучше ответит тренерский штаб. Она меняется, ее внешний вид меняется. Этого не избежит ни одна девочка. Камила превращается в девушку. С этим телом тоже надо научиться работать, справляться.
Как будет дальше, я не знаю. Учитывая, что возраст повышают, никого это не обойдет стороной. Раньше мы видели, как девочки до пубертатного периода все выигрывали, а дальше заканчивали.
Сейчас они вынуждены учиться кататься, справляться со своим телом, изменениями, учиться не терять то, что они имели, будучи юными», — сказала Гербольдт.
Я вот с Этери Георгиевной незнакома и думаю, сами ( спортсменка с тренером ) разберутся.
Вина Тутберидзе в том , что ее подопечные выигрывали все в юном возрасте и становились звездами спорта и телеекрана, с контрактами. Алина на главном канале, Женя везде. Аня ведет новогоднюю программу. разве они могли представить , что такое может случится. Во всех шоу заняты ее ученицы. зарабатывают и живут красиво. Вот почему они бросают спорт, а не потому , что тренер не умеет с ними работать.
Я боюсь, что Камила уйдет из за бешеной популярности. Она и без медалей любимица народа. Ее ждут везде. захочет она тренироваться серьезно ? вот в чем вопрос. Другие не выдержали, плюс нет межд. стартов. останется , скажем спасибо.
... но хорошо что не в дедушку... 😁