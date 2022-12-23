Валиева о попытке тройного акселя: «Несвойственная мне бабочка. Как потренировалась, так и получилось»

Фигуристка Камила Валиева прокомментировала свой результат в короткой программе на чемпионате России в Красноярске.

Сегодня Валиева набрала 76,61 балла за прокат. На тройном акселе она сделала «бабочку».

«Что комментировать? Несвойственная мне бабочка. Не хочу говорить, что «бывает». Как потренировалась, так и получилось. Из-за неуверенности что-то быстро сделала, получилась «бабочка». Не буду зацикливаться. Завтра произвольная, которая многое решает. Это из-за того, что на тренировках он не получался.

Была мысль не рисковать. Но это уже произошло. На завтра контент не сформирован.

Не было сегодня нового слова (в начале сезона Валиева представляла короткую программу с зашифрованным в ней словом «вера» – Sports.ru). Сегодня была новая бабочка.

Четверной тулуп – я же его дольше прыгаю. Показывала его в Москве. Аксель я сделала только на шестиминитке на прыжковом турнире. Этого недостаточно. В прошлом сезоне на первом старте я упала с тройного акселя. Видимо, для меня это обыденное дело. Не хочу это повторять.

У моей мамы сегодня день рождения. Очень многое ей хочется сказать. Хочу сказать, что я ее очень люблю», – сказала Валиева.