Валиева о попытке тройного акселя: «Несвойственная мне бабочка. Как потренировалась, так и получилось»

Теги сборная России чемпионат России женское катание Камила Валиева Чемпионат России по прыжкам (фигурное катание) Фигурное катание

Фигуристка Камила Валиева прокомментировала свой результат в короткой программе на чемпионате России в Красноярске.

Сегодня Валиева набрала 76,61 балла за прокат. На тройном акселе она сделала «бабочку».

«Что комментировать? Несвойственная мне бабочка. Не хочу говорить, что «бывает». Как потренировалась, так и получилось. Из-за неуверенности что-то быстро сделала, получилась «бабочка». Не буду зацикливаться. Завтра произвольная, которая многое решает. Это из-за того, что на тренировках он не получался.

Была мысль не рисковать. Но это уже произошло. На завтра контент не сформирован.

Не было сегодня нового слова (в начале сезона Валиева представляла короткую программу с зашифрованным в ней словом «вера» – Sports.ru). Сегодня была новая бабочка.

Четверной тулуп – я же его дольше прыгаю. Показывала его в Москве. Аксель я сделала только на шестиминитке на прыжковом турнире. Этого недостаточно. В прошлом сезоне на первом старте я упала с тройного акселя. Видимо, для меня это обыденное дело. Не хочу это повторять.

У моей мамы сегодня день рождения. Очень многое ей хочется сказать. Хочу сказать, что я ее очень люблю», – сказала Валиева.

Материалы по теме

25 комментариев

Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Мордовский Узор
  • Пожаловаться
  • Скопировать текст
  • Скопировать ссылку
Ответ Versa
> Не буду зацикливаться. действительно)) чего зацикливаться, если все равно судьи насыпали 76 баллов за прокат без элемента и с как минимум одним явным недокрутом на галку.
Не как минимум одним, а одним. Все остальные прыжки докручены уверенно, с запасом. 76 баллов - это очень мало для неё. Очень жёстко отсудили. Дупель всего 4,5 баллов стоит. А ей поставили на 8 баллов меньше, чем ставили обычно.
0
0
0
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Зулфира Мухаметшина
  • Пожаловаться
  • Скопировать текст
  • Скопировать ссылку
Ответ Alla Belova
И Вас поздравляем!
Комментарий скрыт
0
0
0
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Ольга Чулюкина
  • Пожаловаться
  • Скопировать текст
  • Скопировать ссылку
Ответ Александр Шульгин
Безобразие как обычно
все как всегда...
+2
0
+2
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Lapo Elkann
  • Пожаловаться
  • Скопировать текст
  • Скопировать ссылку
Ответ Александр Иванов
Перегорела, увы. По глазам на разминке и перед стартом всё было видно. Им бы в штаб человека, который умеет настроить спортсменок перед стартом. Но где ж его найти? Надеюсь, завтра Камила сможет собраться.
При чем все это. она очень уверенная . Просто нет межд. стартов. недосезон. Пубертат в разгаре. форма не прежняя. Она единственная , кто в таком пубертате остается топ спортсменкой.
+3
-2
+1
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Alla Belova
  • Пожаловаться
  • Скопировать текст
  • Скопировать ссылку
Ответ Зулфира Мухаметшина
С днём рождения маму Камилы.У меня тоже сегодня ДРождение,но я никто и никак.
И Вас поздравляем!
+2
0
+2
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Александр Иванов
  • Пожаловаться
  • Скопировать текст
  • Скопировать ссылку
Перегорела, увы. По глазам на разминке и перед стартом всё было видно. Им бы в штаб человека, который умеет настроить спортсменок перед стартом. Но где ж его найти? Надеюсь, завтра Камила сможет собраться.
+2
-1
+1
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
TatRom
  • Пожаловаться
  • Скопировать текст
  • Скопировать ссылку
Ками, держись! Удачи, солнышко!!!
+5
-2
+3
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Зулфира Мухаметшина
  • Пожаловаться
  • Скопировать текст
  • Скопировать ссылку
Комментарий скрыт
+5
-1
+4
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
LSV
  • Пожаловаться
  • Скопировать текст
  • Скопировать ссылку
Ответ NataliaB.3003
При чем тут Саша???.🤦‍♀️
Именно! Эти фанаты Саши уже не знают, в какое место её запихнуть. Лишь бы не забыли о ней.
+6
-1
+5
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Александр Шульгин
  • Пожаловаться
  • Скопировать текст
  • Скопировать ссылку
Ответ Sgi
Как получить 76,6 без Акселя и с недокрутами ??!!
Безобразие как обычно
+10
-6
+4
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Versa
  • Пожаловаться
  • Скопировать текст
  • Скопировать ссылку
Ответ oldparakhod
Завтра всё получится!!! Удачи и победы!!! Теперь правда это малореально. (
с таким судейством - очень реально))
+8
-4
+4
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
NataliaB.3003
  • Пожаловаться
  • Скопировать текст
  • Скопировать ссылку
Ответ Алеся Ткаченко
Если бы это сказала Саша то плохо было бы все
При чем тут Саша???.🤦‍♀️
+7
-1
+6
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Versa
  • Пожаловаться
  • Скопировать текст
  • Скопировать ссылку
> Не буду зацикливаться.

действительно)) чего зацикливаться, если все равно судьи насыпали 76 баллов за прокат без элемента и с как минимум одним явным недокрутом на галку.
+18
-10
+8
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Алеся Ткаченко
  • Пожаловаться
  • Скопировать текст
  • Скопировать ссылку
Ответ LSV
Комментарий удален пользователем
Комментарий скрыт
+2
-5
-3
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Sgi
  • Пожаловаться
  • Скопировать текст
  • Скопировать ссылку
Как получить 76,6 без Акселя и с недокрутами ??!!
+20
-8
+12
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
LSV
Ответ Алеся Ткаченко
Если бы это сказала Саша то плохо было бы все
Комментарий удален
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Алеся Ткаченко
  • Пожаловаться
  • Скопировать текст
  • Скопировать ссылку
Ответ Tanzoli*
А чего плохого в ответе?
Если бы это сказала Саша то плохо было бы все
+4
-6
-2
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Tanzoli*
  • Пожаловаться
  • Скопировать текст
  • Скопировать ссылку
Ответ Алеся Ткаченко
Сашу бы за такой ответ раскатали в тонкий блин
А чего плохого в ответе?
+14
-3
+11
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Рустем Галеев
  • Пожаловаться
  • Скопировать текст
  • Скопировать ссылку
Комментарий скрыт
+1
0
+1
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Алеся Ткаченко
  • Пожаловаться
  • Скопировать текст
  • Скопировать ссылку
Сашу бы за такой ответ раскатали в тонкий блин
+16
-9
+7
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Renderek
  • Пожаловаться
  • Скопировать текст
  • Скопировать ссылку
Камила очень адекватно и емко высказывает мысли, по делу и живо. Очень приятно ее слушать, любо-дорого смотреть! Удачи ей и интересной честной борьбы в произвольной!
+10
-8
+2
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
NataliaB.3003
  • Пожаловаться
  • Скопировать текст
  • Скопировать ссылку
Молодец. 🌸💗
+6
-7
-1
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
oldparakhod
  • Пожаловаться
  • Скопировать текст
  • Скопировать ссылку
Завтра всё получится!!! Удачи и победы!!!
Теперь правда это малореально. (
+7
-7
0
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Lapo Elkann
  • Пожаловаться
  • Скопировать текст
  • Скопировать ссылку
Нет никакой звездности.
" Как потренировалась, так и получилось."
такое немногие скажут.
С днем рождения , маму , а тебя всегда приятно видеть.
+39
-14
+25
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Ярик01
  • Пожаловаться
  • Скопировать текст
  • Скопировать ссылку
Как неприятны все эти "ха-ха" при грибовании.
+8
-10
-2
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий